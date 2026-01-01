Lavora in modo più intelligente ed entra sul mercato più velocemente
Riunisci tutti con le persone, i partner e gli strumenti di cui hanno bisogno su Slack.
Ottimizza le prestazioni di marketing con workflow centralizzati
Collabora più a stretto contatto con il team di vendita su Slack per uniformarti sui KPI e ricevere feedback sulle iniziative di marketing.
Intervieni su dati e informazioni dettagliate di Salesforce Marketing Cloud e delle altre app senza uscire da Slack.
Passa più velocemente agli hot lead instaurando una collaborazione più stretta tra i team per poter convertire i potenziali clienti.
“Slack, in modo semplice, consente di integrare gli strumenti e di sfruttare le altre app che utilizziamo quotidianamente riunendo tutto in un unico posto.”
Reinventare il lavoro nel marketing
Il Total Economic Impact™ di Slack per i team di marketing
Il manuale di Slack per i team di marketing
Come mantenere allineati i team di marketing con Slack e Smartsheet
Porta avanti il lavoro con una collaborazione semplificata
Collabora più facilmente su Slack per raccogliere idee, organizzare tempistiche e realizzare campagne.
Rimani al passo con partner esterni e agenzie. Con Slack Connect basta un messaggio per raggiungere tutti.
Festeggia i successi del team, promuovi la trasparenza e fidelizza i migliori talenti adottando i canali.
“Slack ha dato una marcia in più alle nostre capacità, accelerando i processi decisionali in modo da poter rispondere più rapidamente alle esigenze di mercato.”
Potenzia il coinvolgimento dei clienti rispondendo rapidamente a dati e tendenze
Inserisci le informazioni e le tendenze più recenti della concorrenza nella tua strategia di marketing con canali dedicati alla condivisione di notizie e approfondimenti di settore.
Assembla gli incidenti di PR e social media in tempo reale, coordinando le risposte nel canale o discutendo le soluzioni con Slack Incontri.
Utilizza Slack Connect per interagire con i clienti, portando la loro voce in tutto ciò che fai.
90%
degli addetti al marketing concorda sul fatto che Slack aiuti a migliorare la condivisione delle informazioni in tutta l’azienda*
Le campagne di successo iniziano qui.
Offri al tuo team (e alle tue campagne) un importante vantaggio con modelli predefiniti per gestire tutte le attività di marketing.
Campagna di marketing
Tutto ciò di cui hai bisogno per condurre una campagna di successo.Vedi modello
Hub delle linee guida del marchio
Un'unica fonte di verità per le linee guida del tuo marchio.Vedi modello
Brief sui progetti di marketing
Il tuo modello di riferimento per avviare qualsiasi progetto.Vedi modello
Starter kit per la preparazione di eventi
Pianifica, coordina e realizza qualsiasi evento.Vedi modello
Oltre 2.600 integrazioni e tante altre in arrivo
Slack si collega a tutti i tuoi strumenti preferiti come Salesforce, Asana, Smartsheet e molti altri.
Domande frequenti
Ottima domanda. Slack rappresenta un nuovo modo di comunicare per l’intera azienda. Sostituisce le e-mail con comunicazioni più rapide, più organizzate e più sicure. Invece di essere sparse in catene di e-mail, tutte le comunicazioni sono organizzate in canali che puoi creare e cercare con facilità e a cui puoi accedere agevolmente. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro.
Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.
I canali sono la chiave del successo di Slack. Creare un canale per tutti i progetti, i team, gli uffici, i reparti e per tutto ciò che riguarda il lavoro significa creare uno spazio per tutte le conversazioni future. E dato che è semplice entrare nei canali e crearli, Slack è in grado di adattarsi a esigenze in continua evoluzione. Se una persona nuova entra a far parte di un progetto, puoi semplicemente aggiungerla al canale e lei potrà scorrere e leggere le conversazioni meno recenti. Quando arriva il momento di iniziare qualcosa di nuovo, crea un nuovo canale e invita le persone giuste.
Per scoprire di più, leggi come collaborare in modo efficace nei canali.
Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi e offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.
Slack offre inoltre numerose funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo granulare sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.
Sì! A differenza delle e-mail, Slack non è soggetto a posta indesiderata né phishing, problemi che causano il 90% delle violazioni dei dati. Il tuo handle Slack non può essere venduto a inserzionisti né inserito in una mailing list. Riceverai messaggi Slack solo da altre persone all’interno della tua organizzazione o da partner affidabili che utilizzano Slack Connect. Potresti ricevere notifiche da app integrate con l’area di lavoro, ad esempio Asana, Documenti Google o Jira.
Slack offre protezione e privacy dei dati di livello aziendale. I controlli dettagliati consentono agli amministratori di personalizzare la sicurezza per ogni utente, in modo che nessuno visualizzi contenuti che non dovrebbe. Scopri di più su come Slack può sostituire le e-mail in modo sicuro nella tua azienda.
Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare tra loro in modo più sicuro e produttivo. Ti consente di spostare su Slack tutte le conversazioni con collaboratori esterni, clienti, fornitori, ecc. sostituendo le e-mail e promuovendo la collaborazione. Le funzioni di sicurezza di livello enterprise e gli standard di conformità di Slack, ad esempio Enterprise Key Management, si estendono a Slack Connect. Scopri di più su Slack Connect qui.