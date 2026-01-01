I canali sono la chiave del successo di Slack. Creare un canale per tutti i progetti, i team, gli uffici, i reparti e per tutto ciò che riguarda il lavoro significa creare uno spazio per tutte le conversazioni future. E dato che è semplice entrare nei canali e crearli, Slack è in grado di adattarsi a esigenze in continua evoluzione. Se una persona nuova entra a far parte di un progetto, puoi semplicemente aggiungerla al canale e lei potrà scorrere e leggere le conversazioni meno recenti. Quando arriva il momento di iniziare qualcosa di nuovo, crea un nuovo canale e invita le persone giuste.

Per scoprire di più, leggi come collaborare in modo efficace nei canali.