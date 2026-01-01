Condizioni e criteri di Slack

Condizioni d'uso per l’utente

Contratto con un utente che si unisce a un team esistente.

Illustrazione del client Slack
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Informativa sulla privacy

Si tratta delle condizioni applicate alle informazioni raccolte da Slack, alle relative modalità d’uso e alle opzioni disponibili per l’utente.

Illustrazione di un libro con un lucchetto
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Panoramica sulla sicurezza

Per Slack la sicurezza è un aspetto importante e siamo orgogliosi di superare gli standard del settore quando si tratta di proteggere l’organizzazione dei clienti.

Illustrazione di un editor di codice
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Criteri di utilizzo

Un elenco di comportamenti accettabili e inaccettabili in relazione ai Servizi di Slack.

Illustrazione di un libro
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