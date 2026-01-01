Condizioni e criteri di Slack
Condizioni d'uso per l’utente
Contratto con un utente che si unisce a un team esistente.
Condizioni d’uso per l’utente Leggi di più
Informativa sulla privacy
Si tratta delle condizioni applicate alle informazioni raccolte da Slack, alle relative modalità d’uso e alle opzioni disponibili per l’utente.
Informativa sulla privacy Leggi di più
Panoramica sulla sicurezza
Per Slack la sicurezza è un aspetto importante e siamo orgogliosi di superare gli standard del settore quando si tratta di proteggere l’organizzazione dei clienti.
Panoramica sulla sicurezza Leggi di più
Criteri di utilizzo
Un elenco di comportamenti accettabili e inaccettabili in relazione ai Servizi di Slack.
Criteri di utilizzo Leggi di più