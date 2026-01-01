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Ultimo aggiornamento: 25 aprile 2023

Il Contratto principale per i servizi e le Condizioni aggiuntive di Slack (collettivamente, “Condizioni di Slack”) descrivono i diritti e le responsabilità dell’utente in relazione all’utilizzo della piattaforma e degli strumenti online di Slack per la produttività sul lavoro (i “Servizi”).

Le Condizioni di Slack regolano l’accesso e l’utilizzo dei Servizi da parte del Cliente. Se l’utente viene invitato a entrare in un’area di lavoro configurata da un Cliente, l’accesso e l’utilizzo dei Servizi da parte dell’utente sono disciplinati dalle Condizioni d’uso per l’utente (le “Condizioni per l’utente”).

L’utente è invitato a leggere attentamente le Condizioni di Slack in quanto costituiscono un contratto vincolante tra l’utente e Slack. Il Contratto principale per i servizi è disponibile al seguente link Salesforce, in quanto Slack è una società Salesforce:

Contratto principale per i servizi

Qui il link alle Condizioni aggiuntive di Slack:

Condizioni aggiuntive di Slack

I link ad altre risorse utili sono disponibili di seguito e forniscono chiarimenti in relazione alle funzionalità di prodotto, alle informative e alle pratiche di Slack.

Risorse supplementari