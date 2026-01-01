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Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2025

I Criteri di utilizzo definiscono un elenco di comportamenti consentiti e non consentiti per i nostri Servizi. I criteri sono disponibili al seguente link Salesforce, in quanto Slack è una società Salesforce:

Criteri di utilizzo

I criteri possono variare con la crescita e l’evoluzione di Slack, quindi invitiamo l’utente a ricontrollare regolarmente gli aggiornamenti e le modifiche.

Nota: Slack può esercitare il diritto di analizzare le informazioni per proteggere la sicurezza degli utenti e impedire attività illegali. Utilizziamo un software di rilevamento basato su hash a tutela della privacy per rimuovere in modo proattivo il materiale pedopornografico. Slack accetta ed esamina anche le segnalazioni di violazioni delle Condizioni d’uso per l’utente e dei Criteri di utilizzo da parte di clienti e utenti. Le segnalazioni vengono esaminate da personale specializzato e i contenuti vietati possono essere eliminati dai Servizi. Slack esegue controlli rigorosi sull’accesso ai Dati del cliente da parte dei propri dipendenti. Sono in atto controlli tecnici e criteri di verifica per garantire che qualsiasi accesso ai Dati del cliente venga registrato. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Procedure per la sicurezza.

Come contattare Slack

Se hai domande sui Criteri di utilizzo di Slack, puoi contattarci all'indirizzo feedback@slack.com o via posta all'indirizzo sottostante.

Slack Technologies

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA, 94105

United States

