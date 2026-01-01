Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Utilizzo e contenuto non consentito

Slack è uno strumento per ambienti di lavoro inteso per uso professionale da parte di aziende e organizzazioni e non destinato al mercato consumer. Ogni area di lavoro di lavoro è controllata da un Cliente che normalmente è il datore di lavoro o un’altra organizzazione che ha inviato un invito per lavorare insieme. Il Cliente potrebbe avere criteri aziendali e requisiti legali che si applicano all’utilizzo della sua istanza di Slack e tutti gli Utenti autorizzati devono esaminare e rispettare tali requisiti. In aggiunta, per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo, gli Utenti autorizzati devono attenersi ai nostri Criteri di utilizzo e a tutte le leggi, regole e normative applicabili all’utilizzo degli strumenti tecnologici di Slack.

Come posso segnalare un comportamento o un contenuto inappropriato?

Ogni Cliente è rappresentato da Proprietari e Amministratori che gestiscono l’area di lavoro. Qualora l’utente rilevi un comportamento o un contenuto inappropriato, deve segnalarlo al Proprietario, a un Amministratore o al datore di lavoro. È possibile trovare le informazioni di contatto per gli Amministratori e i Proprietari dell’area di lavoro all’interno di Slack o controllando le Impostazioni dell’area di lavoro. I Proprietari e gli Amministratori dispongono di strumenti per modificare o eliminare messaggi all’interno dell’area di lavoro e possono disattivare l’account di un Utente autorizzato.

Richieste a Slack

In caso di domande sui nostri Criteri di utilizzo, contattare feedback@slack.com. Per le richieste di agenzie governative, utenti e altre terze parti relative alla divulgazione di dati, consultare i nostri Criteri per la richiesta dei dati. Per le segnalazioni di violazione di copyright negli Stati Uniti, consultare i nostri Criteri DMCA.

Per altre tipologie di richieste legali, contattare la responsabile della protezione dei dati di Slack Lindsey Finch all’indirizzo dpo@slack.com. Tutte le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni: (a) l’identità della parte richiedente, (b) la natura della richiesta, incluse le basi per eventuali sospette violazioni legali, (c) il nome del Cliente rilevante e il nome dell’Utente autorizzato rilevante e (d) l’URL dell’area di lavoro di Slack e un link agli eventuali Dati del cliente rilevanti. A meno che la normativa applicabile non richieda un processo diverso, se una violazione può essere risolta dal Cliente utilizzando gli strumenti amministrativi disponibili in Slack, Slack può inoltrare la richiesta al Cliente per la relativa risoluzione.