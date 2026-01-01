Signaler un comportement sur l’espace de travail

Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Utilisation et contenu interdits

Slack est un outil de travail conçu pour être utilisé par des entreprises et des organisations et non par des consommateurs particuliers. Chaque espace de travail est contrôlé par un Client, généralement votre employeur ou toute autre organisation qui vous a invité à l’utiliser. Le Client peut choisir de réglementer l’utilisation de Slack conformément à des politiques d’entreprise ou aux dispositions légales en vigueur. Tous les Utilisateurs Autorisés doivent prendre connaissance de ces règles et les respecter. En outre, afin d’assurer un environnement de travail sécurisé et performant, les Utilisateurs Autorisés doivent respecter notre Politique d’utilisation acceptable ainsi que l’ensemble des lois et règlements applicables à l’utilisation des outils technologiques fournis par Slack.

Comment signaler un comportement ou un contenu inapproprié ?

Chaque Client est représenté par les Propriétaires et Administrateurs qui gèrent leur espace de travail. Si vous constatez un comportement ou un contenu inapproprié, veuillez le signaler au Propriétaire, à l’Administrateur ou à votre employeur. Vous trouverez les informations de contact du Propriétaire ou de l’Administrateur de l’espace de travail sur Slack ou dans les paramètres de l’espace de travail. Les Propriétaires et Administrateurs disposent d’outils pour modifier ou effacer les messages de l’espace de travail. Ils peuvent désactiver le compte d’un Utilisateur Autorisé.

Demandes adressées à Slack

Pour toute question relative à notre Politique d’utilisation acceptable, contactez feedback@slack.com. Pour toute demande émanant des autorités gouvernementales, des utilisateurs ou de toute autre tierce partie portant sur la transmission de données, consultez notre Politique de demande de données. Pour toute demande relative à une violation de droits d’auteurs aux États-Unis, consultez notre Politique DMCA.

Pour toute autre demande de nature juridique, contactez la Déléguée à la protection des données de Slack, Lindsey Finch, à dpo@slack.com. Toute correspondance doit comprendre les informations suivantes : (a) l’identité du demandeur, (b) la nature de la demande, notamment le fondement de l’infraction suspectée, (c) le nom du Client et de l’Utilisateur Autorisé et (d) l’URL de l’espace de travail Slack ainsi qu’un lien menant vers toute donnée client utile. Lorsqu’une infraction peut être résolue par le Client en utilisant les outils de gestion fournis par Slack et à condition qu’il n’y ait pas d’autre procédure légale applicable, Slack fera suivre la demande au Client pour réponse.