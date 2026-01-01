Comunicar questões sobre a conduta no workspace

Uso e conteúdos proibidos

O Slack é uma ferramenta de ambiente de trabalho destinada ao uso por negócios e organizações, e não para objetivos de consumidores. Cada workspace é controlado por um Cliente, que normalmente é o seu empregador ou outra organização que enviou a você um convite para trabalhar em conjunto. O Cliente pode ter políticas corporativas e exigências legais aplicáveis ao uso de sua instância do Slack, e os Usuários autorizados devem analisar e cumprir tais exigências. Além disso, para ajudar a assegurar um ambiente de trabalho seguro e produtivo, os Usuários autorizados precisam cumprir a nossa Política de uso aceitável, assim como todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis ao uso das ferramentas de tecnologia do Slack.

Como comunico a ocorrência de comportamentos ou conteúdos inadequados?

Cada Cliente é representado pelos Proprietários e Administradores, que gerenciam o workspace. Caso observe algum comportamento ou conteúdo inadequados, comunique a situação ao Proprietário, a um Administrador ou ao seu empregador. Você pode encontrar as informações de contato dos Proprietários e Administradores do workspace no Slack ou ao verificar as Configurações do workspace. Os Proprietários e Administradores têm ferramentas para editar ou excluir mensagens no workspace e podem desativar a conta de um Usuário autorizado.

Solicitações ao Slack

Se você tiver dúvidas sobre a nossa Política de uso aceitável, entre em contato conosco através do e-mail feedback@slack.com. No caso de solicitações por parte de agências governamentais, usuários e terceiros para a divulgação de dados, consulte a nossa Política de solicitação de dados. No caso de alegações de violação de direitos autorais nos Estados Unidos, consulte a nossa Política do DMCA.

Para outros tipos de solicitações legais, entre em contato com a responsável pela Proteção de Dados do Slack, Lindsey Finch, pelo e-mail dpo@slack.com. Todos os tipos de comunicação indicados acima devem incluir as seguintes informações: (a) a identidade da parte solicitante, (b) a natureza da solicitação, incluindo a base de sustentação para qualquer suspeita de violação legal, (c) os nomes do Cliente e do Usuário autorizado relevantes, e (d) a URL do workspace do Slack e um link para quaisquer dados relevantes do cliente. A menos que seja exigido um processo diferente pela lei aplicável, caso uma violação possa ser resolvida pelo Cliente com as ferramentas administrativas disponibilizadas pelo Slack, o Slack poderá encaminhar a solicitação de resolução ao Cliente.