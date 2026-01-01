Produtividade e colaboração

Histórico de mensagens e de arquivos Pesquise pessoas, canais e arquivos para encontrar contexto e agilizar a integração de novos membros da equipe. Limite de 90 dias Incluído Incluído Incluído

Canais Os canais dão clareza e organização ao trabalho: crie-os para quaisquer projetos, assuntos ou equipes. Incluído Incluído Incluído Incluído

Pesquisa Com a possibilidade de pesquisar as mensagens de sua organização, é muito rápido e fácil achar as respostas de que você precisa. Incluído Incluído Incluído Incluído

Clipes de áudio e vídeo Compartilhe ideias em áudio ou gravações de tela com clipes. Tudo isso sem sair do Slack. Incluído Incluído Incluído Incluído

Slack Connect Colabore com segurança com fornecedores, clientes e parceiros usando o Slack Connect. Somente individual Incluído Incluído Incluído

Círculos Trabalhe com os colegas em tempo real por meio de reuniões de áudio e vídeo (incluindo compartilhamento de tela) usando os círculos do Slack. Somente individual Incluído Incluído Incluído

Canvas Crie conteúdos como texto, arquivos, imagens e vídeos diretamente em um Slack canvas. Incluído Incluído Incluído

Listas Gerencie projetos e organize tarefas de maneira colaborativa nas listas do Slack. Incluído Incluído Incluído

Seções personalizáveis Mantenha os projetos e as equipes organizados. Agrupe canais e conversas em seções personalizadas na barra lateral. Incluído Incluído Incluído

Modelos Acesse modelos prontos para uso com automação. No Enterprise+, publique modelos personalizados para sua empresa. Criados pelo usuário Criados pelo usuário Criados pelo administrador

Trabalho com tecnologia de IA

Resumos de canais e conversas Fique em dia com os canais e as conversas com apenas um clique. Incluído Incluído Incluído

Anotações de círculos Obtenha resumos de reuniões com transcrições, os principais aprendizados e itens de ação. Incluído Incluído Incluído

Apps de assistente de IA Incorpore agentes de terceiros e apps de IA modernos para trabalhar com você no Slack. Incluído Incluído Incluído

Slackbot (agente de IA pessoal) Novo Seu agente de IA pessoal que entende conversas, arquivos e projetos no Slack. Aplicam-se os limites do plano. Incluído Incluído

Destaques diários Receba um resumo diário do que está acontecendo em todas as suas equipes e projetos. Incluído Incluído

Resumos de arquivos Fique em dia com documentos rapidamente com resumos com tecnologia de IA ou arquivos compartilhados. Incluído Incluído

Tradução de idiomas com IA Traduza mensagens e receba os resultados da IA do Slack no idioma de sua preferência. Incluído Incluído

Geração de fluxos de trabalho com IA Crie fluxos de trabalho a partir de um único comando, aproveitando o poder da IA do Slack e do Criador de fluxo de trabalho. Incluído Incluído

Etapas de IA no Criador de fluxo de trabalho Aprimore fluxos de trabalho com etapas com tecnologia de IA, como resumos de canais para destaques diários ou semanais. Incluído Incluído

Explicações de mensagens com IA Entenda acrônimos, projetos ou jargões instantaneamente com explicações claras baseadas nas conversas da sua equipe. Incluído Incluído

Assistência à escrita com IA no canvas A IA ajuda a criar, estruturar e aperfeiçoar seu conteúdo. Incluído Incluído

Pesquisa com IA Obtenha respostas claras de conversas e arquivos compartilhados: basta digitar uma pergunta na sua barra de pesquisa. A IA fará o resto. Incluído Incluído

Pesquisa empresarial Pesquise entre aplicativos conectados, bancos de dados e sistemas com pesquisa empresarial. Incluído

Ferramentas de automação

Integrações com outros apps Escolha entre mais de 2.600 apps no Diretório de apps do Slack: Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT e muito mais. 10 Incluído Incluído Incluído

Implantar apps na infraestrutura do Slack Implante funções personalizadas executadas na infraestrutura segura do Slack sem custo adicional. Incluído Incluído Incluído

Criador de fluxo de trabalho Automatize tarefas e processos de rotina direto no Slack, sem necessidade de códigos. Incluído Incluído Incluído

Ramificação condicional no Criador de fluxo de trabalho Crie fluxos de trabalho com lógica condicional no Slack, sem necessidade de programação. Incluído Incluído

Etapas personalizadas do fluxo de trabalho As etapas personalizadas de fluxo de trabalho permite que os desenvolvedores integrem sistemas específicos a organizações em fluxos de trabalho com APIs do Slack. Incluído Incluído Incluído

Segurança

Criptografia de dados em repouso e em trânsito Por padrão, o Slack criptografa dados em repouso e em trânsito como parte dos nossos controles de segurança. Incluído Incluído Incluído Incluído

Autenticação de dois fatores Adicione segurança extra para que você nunca tenha que se preocupar com sua senha estar comprometida. Incluído Incluído Incluído Incluído

Duração da sessão Exija que os membros entrem novamente ao fecharem o Slack ou após um tempo determinado. Incluído Incluído Incluído Incluído

Gerenciamento nativo de dispositivos Aplique políticas, como bloquear dispositivos com jailbreak ou downloads de arquivo em dispositivos móveis ou computador. Incluído Incluído Incluído Incluído

Logs de acesso Acesse logins monitorados por registros, datas, dispositivos e IPs para detectar atividades suspeitas. Incluído Incluído Incluído

Logon único (SSO) Entre com o IDP de sua escolha. É compatível com 12 opções de SSO, incluindo Okta, Google e Azure. OAuth com Google Baseado em SAML Compatível com multi-SAML

Enterprise Key Management do Slack O EVM do Slack garante a segurança de seus dados confidenciais e registros de atividades no AWS KMS. Complemento

Integração com o Gerenciamento móvel de empresas Controle dados em dispositivos móveis com um Gerenciamento móvel de empresas, como VMware AirWatch ou MobileIron da Ivanti. Incluído

Resposta a eventos anormais Defenda-se de riscos ao encerrar sessões de usuário automaticamente durante eventos anormais. Incluído

Conformidade

Políticas de retenção de dados O Slack grátis exclui os dados depois de um ano. Os planos pagos os mantêm para sempre por padrão, com configurações ajustáveis. Até 1 ano Incluído Incluído Incluído

Residência de dados Para equipes globais, escolha a região em que determinados tipos de dados serão armazenados. Incluído Incluído

Exportações de dados para todas as mensagens Os proprietários e administradores de workspaces podem exportar todos os dados do workspace, incluindo canais privados e mensagens diretas. Incluído Incluído

Exportações de dados para todas as mensagens de um único usuário Os proprietários e os administradores de workspaces podem exportar dados de todas as conversas das quais um único usuário participou. Incluído

Prevenção nativa contra perda de dados Escaneie mensagens externas e arquivos para evitar a perda ou o vazamento de dados. Incluído

Barreiras de informação Crie barreiras de informação entre grupos de IDP para bloquear determinados MDs ou círculos, evitando conflitos de interesse. Incluído

Retenções legais Implemente retenções legais para membros e preserve os dados deles no Slack independentemente de edições, exclusões ou retenções. Incluído

API de descoberta Use apps de terceiros aprovados para exportar ou interagir com as mensagens e os arquivos do Slack. Incluído

Logs de auditoria Registros de auditoria monitoram alterações e a utilização. Veja no Slack, exporte CSV ou use a API de registros de auditoria. Incluído

Compatível com os requisitos da HIPAA O Slack pode ser configurado para ser compatível com informações de saúde protegidas (PHI) em arquivos enviados e conteúdo de mensagens. Incluído

Administração

Workspaces Assim como em um escritório virtual, um workspace é onde o trabalho acontece: todos os seus canais, MDs e ferramentas estão aqui. 1 1 1 Ilimitado

Gerenciar permissões de postagem nos canais Controle quem pode publicar ou @mencionar todos nos canais. Isso elimina as distrações dos canais de anúncios de grande porte. Limitado somente ao canal #geral Limitado somente ao canal #geral Permissões para postagem em qualquer canal Permissões para postagem em qualquer canal

Painéis de análise do administrador O Painel de análises mostra a você como sua organização usa o Slack. Classifique dados para entender mensagens, canais e membros. Incluído Incluído Incluído

Gerenciamento de usuários SCIM O Slack é compatível com o provisionamento de membros com SCIM. Use um app conector e um provedor de identidade compatível. Incluído Aceita convidados

API de análises administrativas Recupere dados de análise em uma determinada data em um arquivo JSON compactado. Incluído Incluído

Análise da atividade da mensagem Os proprietários, administradores ou membros podem ver a atividade de mensagens para medir o impacto das comunicações. Incluído Incluído

Grupos de usuários personalizados Simplifique comunicações entre toda a equipe ao adicionar várias pessoas a uma única @menção no grupo de usuários. Incluído Incluído Incluído

Reivindicação de domínios O Slack pode ajudar as empresas a solicitar vários domínios da web. Incluído

Termos de Serviços personalizados Os proprietários e administradores de organizações podem definir regras personalizadas para uso e participação da organização do Slack. Incluído

Funções granulares Atribua funções do sistema para membros ou grupos de IDP. Determine se eles gerenciam tarefas de administrador por toda a organização ou por workspace. Incluído

Gerenciar conteúdo sinalizado Os membros do Enterprise+ podem sinalizar mensagens para análise. Os proprietários e administradores podem agir e ver o histórico de sinalizações. Incluído

Suporte