Escolha um plano pago pensado para empresas.
Ou comece com o plano básico grátis e faça o upgrade quando quiser.
As maiores empresas do mundo contam com o Slack
Comparar todos os recursos
GratuitoComeçar
Pro
Business+
Enterprise+Falar com vendas
|Produtividade e colaboração
Histórico de mensagens e de arquivos
Pesquise pessoas, canais e arquivos para encontrar contexto e agilizar a integração de novos membros da equipe.
|Limite de 90 dias
Canais
Os canais dão clareza e organização ao trabalho: crie-os para quaisquer projetos, assuntos ou equipes.
Pesquisa
Com a possibilidade de pesquisar as mensagens de sua organização, é muito rápido e fácil achar as respostas de que você precisa.
Clipes de áudio e vídeo
Compartilhe ideias em áudio ou gravações de tela com clipes. Tudo isso sem sair do Slack.
Slack Connect
Colabore com segurança com fornecedores, clientes e parceiros usando o Slack Connect.
|Somente individual
Círculos
Trabalhe com os colegas em tempo real por meio de reuniões de áudio e vídeo (incluindo compartilhamento de tela) usando os círculos do Slack.
|Somente individual
Canvas
Crie conteúdos como texto, arquivos, imagens e vídeos diretamente em um Slack canvas.
Listas
Gerencie projetos e organize tarefas de maneira colaborativa nas listas do Slack.
Seções personalizáveis
Mantenha os projetos e as equipes organizados. Agrupe canais e conversas em seções personalizadas na barra lateral.
Modelos
Acesse modelos prontos para uso com automação. No Enterprise+, publique modelos personalizados para sua empresa.
|Criados pelo usuário
|Criados pelo usuário
|Criados pelo administrador
|Trabalho com tecnologia de IA
Resumos de canais e conversas
Fique em dia com os canais e as conversas com apenas um clique.
Anotações de círculos
Obtenha resumos de reuniões com transcrições, os principais aprendizados e itens de ação.
Apps de assistente de IA
Incorpore agentes de terceiros e apps de IA modernos para trabalhar com você no Slack.
Slackbot (agente de IA pessoal)Novo
Seu agente de IA pessoal que entende conversas, arquivos e projetos no Slack. Aplicam-se os limites do plano.
Destaques diários
Receba um resumo diário do que está acontecendo em todas as suas equipes e projetos.
Resumos de arquivos
Fique em dia com documentos rapidamente com resumos com tecnologia de IA ou arquivos compartilhados.
Tradução de idiomas com IA
Traduza mensagens e receba os resultados da IA do Slack no idioma de sua preferência.
Geração de fluxos de trabalho com IA
Crie fluxos de trabalho a partir de um único comando, aproveitando o poder da IA do Slack e do Criador de fluxo de trabalho.
Etapas de IA no Criador de fluxo de trabalho
Aprimore fluxos de trabalho com etapas com tecnologia de IA, como resumos de canais para destaques diários ou semanais.
Explicações de mensagens com IA
Entenda acrônimos, projetos ou jargões instantaneamente com explicações claras baseadas nas conversas da sua equipe.
Assistência à escrita com IA no canvas
A IA ajuda a criar, estruturar e aperfeiçoar seu conteúdo.
Pesquisa com IA
Obtenha respostas claras de conversas e arquivos compartilhados: basta digitar uma pergunta na sua barra de pesquisa. A IA fará o resto.
Pesquisa empresarial
Pesquise entre aplicativos conectados, bancos de dados e sistemas com pesquisa empresarial.
|Ferramentas de automação
Integrações com outros apps
Escolha entre mais de 2.600 apps no Diretório de apps do Slack: Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT e muito mais.
|10
Implantar apps na infraestrutura do Slack
Implante funções personalizadas executadas na infraestrutura segura do Slack sem custo adicional.
Criador de fluxo de trabalho
Automatize tarefas e processos de rotina direto no Slack, sem necessidade de códigos.
Ramificação condicional no Criador de fluxo de trabalho
Crie fluxos de trabalho com lógica condicional no Slack, sem necessidade de programação.
Etapas personalizadas do fluxo de trabalho
As etapas personalizadas de fluxo de trabalho permite que os desenvolvedores integrem sistemas específicos a organizações em fluxos de trabalho com APIs do Slack.
|Segurança
Criptografia de dados em repouso e em trânsito
Por padrão, o Slack criptografa dados em repouso e em trânsito como parte dos nossos controles de segurança.
Autenticação de dois fatores
Adicione segurança extra para que você nunca tenha que se preocupar com sua senha estar comprometida.
Duração da sessão
Exija que os membros entrem novamente ao fecharem o Slack ou após um tempo determinado.
Gerenciamento nativo de dispositivos
Aplique políticas, como bloquear dispositivos com jailbreak ou downloads de arquivo em dispositivos móveis ou computador.
Logs de acesso
Acesse logins monitorados por registros, datas, dispositivos e IPs para detectar atividades suspeitas.
Logon único (SSO)
Entre com o IDP de sua escolha. É compatível com 12 opções de SSO, incluindo Okta, Google e Azure.
|OAuth com Google
|Baseado em SAML
|Compatível com multi-SAML
Enterprise Key Management do Slack
O EVM do Slack garante a segurança de seus dados confidenciais e registros de atividades no AWS KMS.
|Complemento
Integração com o Gerenciamento móvel de empresas
Controle dados em dispositivos móveis com um Gerenciamento móvel de empresas, como VMware AirWatch ou MobileIron da Ivanti.
Resposta a eventos anormais
Defenda-se de riscos ao encerrar sessões de usuário automaticamente durante eventos anormais.
|Conformidade
Políticas de retenção de dados
O Slack grátis exclui os dados depois de um ano. Os planos pagos os mantêm para sempre por padrão, com configurações ajustáveis.
|Até 1 ano
Residência de dados
Para equipes globais, escolha a região em que determinados tipos de dados serão armazenados.
Exportações de dados para todas as mensagens
Os proprietários e administradores de workspaces podem exportar todos os dados do workspace, incluindo canais privados e mensagens diretas.
Exportações de dados para todas as mensagens de um único usuário
Os proprietários e os administradores de workspaces podem exportar dados de todas as conversas das quais um único usuário participou.
Prevenção nativa contra perda de dados
Escaneie mensagens externas e arquivos para evitar a perda ou o vazamento de dados.
Barreiras de informação
Crie barreiras de informação entre grupos de IDP para bloquear determinados MDs ou círculos, evitando conflitos de interesse.
Retenções legais
Implemente retenções legais para membros e preserve os dados deles no Slack independentemente de edições, exclusões ou retenções.
API de descoberta
Use apps de terceiros aprovados para exportar ou interagir com as mensagens e os arquivos do Slack.
Logs de auditoria
Registros de auditoria monitoram alterações e a utilização. Veja no Slack, exporte CSV ou use a API de registros de auditoria.
Compatível com os requisitos da HIPAA
O Slack pode ser configurado para ser compatível com informações de saúde protegidas (PHI) em arquivos enviados e conteúdo de mensagens.
|Administração
Workspaces
Assim como em um escritório virtual, um workspace é onde o trabalho acontece: todos os seus canais, MDs e ferramentas estão aqui.
|1
|1
|1
|Ilimitado
Gerenciar permissões de postagem nos canais
Controle quem pode publicar ou @mencionar todos nos canais. Isso elimina as distrações dos canais de anúncios de grande porte.
|Limitado somente ao canal #geral
|Limitado somente ao canal #geral
|Permissões para postagem em qualquer canal
|Permissões para postagem em qualquer canal
Painéis de análise do administrador
O Painel de análises mostra a você como sua organização usa o Slack. Classifique dados para entender mensagens, canais e membros.
Gerenciamento de usuários SCIM
O Slack é compatível com o provisionamento de membros com SCIM. Use um app conector e um provedor de identidade compatível.
|Aceita convidados
API de análises administrativas
Recupere dados de análise em uma determinada data em um arquivo JSON compactado.
Análise da atividade da mensagem
Os proprietários, administradores ou membros podem ver a atividade de mensagens para medir o impacto das comunicações.
Grupos de usuários personalizados
Simplifique comunicações entre toda a equipe ao adicionar várias pessoas a uma única @menção no grupo de usuários.
Reivindicação de domínios
O Slack pode ajudar as empresas a solicitar vários domínios da web.
Termos de Serviços personalizados
Os proprietários e administradores de organizações podem definir regras personalizadas para uso e participação da organização do Slack.
Funções granulares
Atribua funções do sistema para membros ou grupos de IDP. Determine se eles gerenciam tarefas de administrador por toda a organização ou por workspace.
Gerenciar conteúdo sinalizado
Os membros do Enterprise+ podem sinalizar mensagens para análise. Os proprietários e administradores podem agir e ver o histórico de sinalizações.
|Suporte
Acesso ao suporte ao cliente
Estamos aqui para ajudar você a extrair o máximo do Slack, com suporte para a sua equipe em cada etapa do caminho.
|Suporte 24 horas, todos os dias
|Suporte 24 horas por dia, com a primeira resposta em até 4 horas
|Prioridade 24 horas por dia, com a primeira resposta em até 4 horas
Comparar todos os recursos
Líder em segurança corporativa
- Criptografia de dados em trânsito e em repouso
- Programas abrangentes de conformidade e garantia
- Logs de auditoria, prevenção contra perda de dados, logon único e muito mais
Perguntas frequentes
A IA no Slack é executada na infraestrutura confiável do Slack e mantém as práticas de segurança e os padrões de conformidade que os clientes esperam do próprio Slack. O Slack não compartilha dados de clientes com provedores de grandes modelos de linguagem (LLM) nem usa dados de clientes para treinar LLMs. Para saber mais, acesse nossa Central de Ajuda.
Nossos grandes modelos de linguagem são hospedados diretamente na nuvem privada virtual do AWS do Slack, garantindo que seus dados permaneçam armazenados internamente.
É possível usar um cartão de crédito para pagar por qualquer plano. Caso escolha o pagamento anual, você poderá ser elegível para receber a fatura e pagar por meio de ACH ou transferência bancária. Visite nossa Central de Ajuda para saber mais ou entre em contato conosco para iniciar o processo.
Caso escolha pagar com cartão de crédito, a primeira cobrança do Slack no seu cartão ocorrerá no dia em que você assinar um plano pago. Estas são outras situações em que você verá cobranças:
- Na data de renovação mensal, se você pagar mensalmente.
- Na data de renovação anual, se você pagar anualmente.
- No último dia do mês, se você pagar anualmente e houver um saldo pendente por adicionar novos membros.
Você pode alterar os ciclos de faturamento ou trocar para fatura a qualquer momento. Saiba mais sobre o gerenciamento de detalhes de faturamento aqui.
No Slack, nós acreditamos que você só deveria pagar pelo que usa. Os membros que realizarem alguma ação no Slack a qualquer momento em um período de 28 dias serão considerados ativos para fins de cobrança. Se um usuário pelo qual você já pagou se tornar inativo, nós adicionaremos um crédito proporcional à sua conta pelo tempo não usado.
Será cobrado um valor proporcional pelos novos membros da equipe, correspondente ao restante do atual ciclo de faturamento. Para ter uma visão geral detalhada do nosso modelo de faturamento e de como o prazo da sua assinatura afeta o período em que você receberá a cobrança, acesse a Central de Ajuda.
Em breve, os usuários do Slack de qualquer plano poderão experimentar o Slackbot. A demanda foi excepcional, e estamos liberando o acesso para que cada equipe possa conhecer um agente integrado diretamente ao fluxo de trabalho. Os usuários dos planos gratuito e Pro do Slack terão a chance de explorar os recursos do Slackbot em primeira mão por meio de uma experiência de teste limitada. O acesso ao Slackbot continuará disponível para clientes dos planos Business+ e Enterprise+, e em breve os clientes de CRM do Salesforce que conectarem as contas ao Slack também receberão acesso contínuo ao Slackbot.
Sim! O Slack quer apoiar as pessoas que mudam o mundo para melhor. Por isso, oferecemos descontos especiais para organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais qualificadas.
Obtenha mais informações sobre faturamento no Slack e limites do Slackbot de acordo com o plano.
Obtenha mais informações sobre faturamento no Slack e limites do Slackbot de acordo com o plano.