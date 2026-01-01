O Slackbot potencializa a nova velocidade de trabalho.
O Slack é onde o trabalho acontece. O Slackbot é a maneira como o trabalho é feito mais rapidamente. A nova vantagem competitiva da sua equipe já está aqui.
Usado pelas empresas mais inovadoras
O que é o Slackbot
Olá! Sou o Slackbot. 👋
A maioria dos agentes de IA sabe somente o que você informa a eles. Sei como a sua empresa realmente funciona. Sou o Slackbot, seu agente de IA integrado ao Slack, com contexto total das suas conversas, arquivos, decisões e dados conectados. Isso significa que eu, além de responder perguntas, também realizo ações. Eu trabalho em cada app e agente de IA especializado que já está conectado ao Slack para que você nunca tenha que saber qual ferramenta faz o quê. Basta me dizer o que precisa acontecer e eu encontrarei o caminho certo e farei minha parte.
Pergunte qualquer coisa!
Eu cuidarei das próximas etapas.
Encontre respostas com o Slackbot. Pergunte do seu jeito, e o Slackbot encontrará o que você precisa em mensagens, canais, arquivos e apps conectados.
Prepare-se para reuniões com o Slackbot. Resuma a atividade do canal com contexto completo proveniente das mensagens, agenda, arquivos e muito mais.
Encontre e agende horários de reuniões com o Slackbot. Receba sugestões automáticas com base nos horários livres nas agendas do Google ou do Outlook de toda a equipe.
Analise documentos com o Slackbot. Resuma PDFs, analise planilhas, interprete gráficos e extraia itens de ação de apresentações.
Crie rascunhos com o Slackbot. Crie resumos e documentos e profissionais (no seu tom de voz) em segundos, usando um simples prompt.
Basta descrever o resultado.
Cuidarei do restante.
Pense em mim como a torre de controle para cada app e agente na sua organização. Pergunte sobre o risco de pipeline, um lançamento de produto, um problema de TI e eu irei encontrar o especialista ideal, rotear o trabalho e reunir tudo na mesma conversa. Sem alternar entre ferramentas. Sem explicar o conteúdo novamente. Sem procurar qual agente lida com qual tarefa.
Saiba mais sobre os agentes no Slack
Sou sua IA personalizada,
exatamente onde você trabalha.
Gerencie clientes com o CRM do Slack
Ajudo pequenas empresas a gerenciarem clientes com facilidade. Você pode me pedir para criar contas, atualizar registros, preparar reuniões, registrar chamadas e observações, gerar resumos ou elaborar acompanhamentos. Gerenciar suas contas é tão fácil quanto enviar uma mensagem a um colega de equipe.Saiba mais
Ensine novas habilidades ao Slackbot
Transforme seus melhores fluxos de trabalho em ferramentas conversacionais replicáveis, sem necessidade de programação ou ferramentas. Com algumas instruções simples, vou extrair os dados corretos e formatar o resultado de acordo com suas especificações.
Inteligência em tempo real
Pesquisarei na internet para combinar seu contexto comercial interno com informações em tempo real de fonte de dados públicos. Quando uma pergunta precisar de mais informações do que há no Slack, eu a trarei automaticamente.
Cada reunião. Completamente garantida.
Qualquer ferramenta pode fazer anotações. Conheço o seu trabalho. Estou conectado aos seus dados e a todo o seu ecossistema, então cada insight, item de ação e acompanhamento já estão em contexto.
Sempre lá. Sempre pronto.
Eu me estendo por todo o seu computador, realizando ações em todos os seus aplicativos e navegador. Criado com segurança a nível empresarial e permissões, você controla exatamente o que eu posso ver, acessar e fazer.
Pense, diga e execute.
Eu posso ajudar mesmo quando você estiver em movimento, correndo de uma reunião para outra ou no carro com o celular na mão. Basta falar comigo para que o trabalho continue. Grave um pensamento, envie uma mensagem ou acione uma ação usando apenas sua voz — sem digitar, sem parar e sem atrito.
Conheço o seu trabalho e o mantenho seguro.
Entendo sua função e a estrutura do seu workspace, exibindo apenas as informações às quais você tem permissão para acessar. Suas interações permanecem privadas e não são visíveis para mais ninguém. Seus dados não são usados para treinar grandes modelos de linguagem, e as solicitações são tratadas de acordo com as práticas de segurança e os padrões de conformidade do Slack.
O Slackbot ajuda o MrBeast a criar vídeos virais.
As empresas mais inovadoras do mundo usam o Slackbot.
“Nossas equipes usam o Slackbot para tudo, desde análises rápidas até a criação de canvas. Só o recurso de resumo já economiza de 15 a 20 minutos por uso, ajudando a evitar erros.”
“Na Beast Industries, transformamos ideias improváveis em realidade, e isso significa que temos de criar em alta velocidade, em grande escala, pensando na marca. O Slackbot permite que nossas equipes economizem tempo em tarefas operacionais para que possam se concentrar na criação de experiências incríveis para fãs do MrBeast em todo o mundo. Se estamos coordenando uma produção com mil pessoas ou construindo escolas em Gana, o Slackbot facilmente transforma dados espalhados em um plano claro de ação, permitindo que cumpramos nossos prazos e fiquemos dentro do orçamento sem termos de desacelerar.”
“Em vez de alternar entre vários apps e janelas e perder o fio da meada, posso fazer perguntas ao Slackbot, pedir que ele faça pesquisas e crie conteúdo sem sair do Slack, onde trabalho o dia todo. Isso transformou a eficiência com que conduzo meu dia, eliminando a troca de contexto e os atritos.”
“Como grande parte do nosso trabalho é feita no Slack, o Slackbot já entende o nosso mundo. Não preciso escrever longos resumos para colocá-lo a par do que estamos fazendo ou de como a equipe funciona. Ele simplesmente entende o contexto desde o primeiro dia.”
“Nossas equipes usam o Slackbot para tudo, desde análises rápidas até a criação de canvas. Só o recurso de resumo já economiza de 15 a 20 minutos por uso, ajudando a evitar erros.”
“Na Beast Industries, transformamos ideias improváveis em realidade, e isso significa que temos de criar em alta velocidade, em grande escala, pensando na marca. O Slackbot permite que nossas equipes economizem tempo em tarefas operacionais para que possam se concentrar na criação de experiências incríveis para fãs do MrBeast em todo o mundo. Se estamos coordenando uma produção com mil pessoas ou construindo escolas em Gana, o Slackbot facilmente transforma dados espalhados em um plano claro de ação, permitindo que cumpramos nossos prazos e fiquemos dentro do orçamento sem termos de desacelerar.”
“Em vez de alternar entre vários apps e janelas e perder o fio da meada, posso fazer perguntas ao Slackbot, pedir que ele faça pesquisas e crie conteúdo sem sair do Slack, onde trabalho o dia todo. Isso transformou a eficiência com que conduzo meu dia, eliminando a troca de contexto e os atritos.”
“Como grande parte do nosso trabalho é feita no Slack, o Slackbot já entende o nosso mundo. Não preciso escrever longos resumos para colocá-lo a par do que estamos fazendo ou de como a equipe funciona. Ele simplesmente entende o contexto desde o primeiro dia.”
Perguntas frequentes
O Slackbot não é apenas mais um agente independente — ele funciona onde suas equipes já colaboram. Como está diretamente integrado ao Slack, ele pode usar o histórico, os arquivos e as conversas compartilhadas da sua organização para fornecer respostas relevantes e de alta qualidade, sem a necessidade de alternar entre apps ou perder o contexto. O Slackbot integra a IA ao fluxo natural de trabalho, permitindo que as equipes obtenham valor de forma imediata.
Agora, o Slackbot é o seu único agente para cada tarefa no Slack. Ele pode resumir arquivos e conversas, apresentar informações, redigir conteúdo e responder a perguntas com base nos dados aos quais você já tem acesso no Slack e o ecossistema conectado de apps e agentes. Ele foi criado para ajudar com fluxos de trabalho diários entre cada função. Esteja você atualizando registros do Salesforce ou realizando ações entre seus sistemas conectados, o Slackbot faz isso de uma única conversa.
O Slackbot é executado inteiramente dentro dos limites confiáveis do Slack e segue as mesmas práticas de segurança e os mesmos padrões de conformidade que os clientes esperam do próprio Slack. Ele respeita as permissões e os controles de acesso da sua organização, garantindo que só serão exibidas as informações que você já tem permissão para ver. Os dados do cliente nunca são usados para treinar grandes modelos de linguagem. Os provedores de LLM não têm acesso aos dados dos clientes, e os modelos são executados na infraestrutura de nuvem privada virtual do Slack, garantindo que seus dados permaneçam no ambiente seguro do Slack.
Sim. O Slackbot pode ser usado em qualquer lugar onde o Slack esteja disponível. Ele também respeita suas configurações de idioma e pode gerar respostas no idioma que você usa no Slack.
O Slackbot torna o gerenciamento de clientes mais interativo com o CRM do Slack. Em vez de usar uma ferramenta separada, basta pedir ao Slackbot para adicionar contatos, atualizar negócios, registrar observações de uma chamada, preparar reuniões ou redigir e-mails de acompanhamento. O Slackbot transforma suas conversas diárias em registros organizados de clientes, para que sua equipe enxuta se concentre no relacionamento com os clientes, e não em tarefas burocráticas. Saiba mais.
O Slackbot encontra respostas em segundos, ajuda você a se preparar para reuniões, alinha agendas para sugerir horários, analisa arquivos e cria conteúdos completos, como resumos de projetos, pautas de reunião e muito mais. Com a coordenação de apps e agentes, o Slackbot pode orquestrar o trabalho em vendas, atendimento ao cliente, marketing, TI, engenharia, jurídico e mais.
Em breve, os usuários do Slack de qualquer plano poderão experimentar o Slackbot. A demanda foi excepcional, e estamos liberando o acesso para que cada equipe possa conhecer um agente integrado diretamente ao fluxo de trabalho. Os usuários dos planos gratuito e Pro do Slack terão a chance de explorar os recursos do Slackbot em primeira mão por meio de uma experiência de teste limitada. O acesso ao Slackbot continuará disponível para clientes dos planos Business+ e Enterprise+, e em breve os clientes de CRM do Salesforce que conectarem as contas ao Slack também receberão acesso contínuo ao Slackbot.