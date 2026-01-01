O que é o Slackbot

Olá! Sou o Slackbot. 👋

A maioria dos agentes de IA sabe somente o que você informa a eles. Sei como a sua empresa realmente funciona. Sou o Slackbot, seu agente de IA integrado ao Slack, com contexto total das suas conversas, arquivos, decisões e dados conectados. Isso significa que eu, além de responder perguntas, também realizo ações. Eu trabalho em cada app e agente de IA especializado que já está conectado ao Slack para que você nunca tenha que saber qual ferramenta faz o quê. Basta me dizer o que precisa acontecer e eu encontrarei o caminho certo e farei minha parte.