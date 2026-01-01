Gerenciamento de clientes, feito de forma conversacional
Com o CRM do Slack, gerenciar clientes ficou tão fácil quanto pedir algo ao Slackbot. Seu agente de IA pessoal pode coletar contatos, acompanhar o progresso de negócios e preparar o que você necessita com um simples prompt, diretamente no Slack.
Trabalhe de forma mais fácil com o Slackbot.
Pesquise contas, prepare reuniões e elabore acompanhamentos em segundos. Com uma simples solicitação, o Slackbot faz o trabalho burocrático e mantém os dados atualizados, para que sua equipe possa dedicar mais tempo à construção de relacionamentos.
"Antes, eu passava horas trocando de planilhas toda semana. Agora, basta falar para o Slackbot o que aconteceu após uma chamada, e ele atualiza tudo automaticamente. Estou economizando no mínimo 90 minutos por dia em tarefas administrativas, um tempo que posso realmente dedicar aos clientes."
Transforme conversas em registros de clientes.
O Slackbot conhece seus canais, conversas e clientes e pode agir imediatamente com base nos seus prompts. Crie uma nova conta, registre observações de uma chamada recente e atualize seus registros, tudo no Slack. Tudo o que você precisa fazer é pedir.
"Ter tudo em um só lugar é um divisor de águas. Desde a preparação até a organização do meu dia com a visualização da programação e as áreas de foco do Slackbot, nunca preciso sair do Slack."
Comece de maneira simples e expanda quando estiver tudo pronto.
Comece com o que você precisa hoje, diretamente no Slack. Cada conversa, cliente e atualização se conecta com o Salesforce em segundo plano. Quando sua equipe estiver pronta para um CRM completo, não será necessário migrar nada. Tudo o que você coletou no Slack já estará lá.
"Quando fizemos o lançamento, não podíamos justificar um software de CRM caro. O CRM do Slack oferece a equipes pequenas aquilo de que precisam exatamente onde elas trabalham, sem a necessidade de alternar entre guias e aprender a usar outra plataforma."
Seja qual for a sua necessidade, basta pedir ao Slackbot.
Monitore seu pipeline
Gerencie vendas com um quadro Kanban dinâmico. Peça ao Slackbot para criar um lead ou atualizar um registro, e ele aparecerá no seu Rastreador de vendas.
Prepare-se para reuniões
A preparação não é um problema, pois o Slackbot pode gerar um briefing com o status dos negócios, atividades recentes e os principais pontos de discussão.
Atualize os negócios
Dê prosseguimento a um negócio ou registre o que aconteceu em questão de segundos. O Slackbot mantém tudo atualizado à medida que você trabalha.
Agilize o contato com clientes e o suporte
Peça ao Slackbot para encaminhar solicitações e elaborar respostas para que os clientes deem um retorno rapidamente. Além disso, envie e-mails personalizados aos clientes em qualquer etapa do negócio.
"A princípio, parecia um pequeno aprimoramento no fluxo de trabalho. Porém, com o tempo, observamos o efeito cumulativo. Conversas melhores resultaram em um pipeline melhor, o que culminou em conversões melhores."
Perguntas frequentes
À medida que sua empresa cresce, as informações dos clientes podem ficar espalhadas em e-mails, planilhas e vários apps diferentes. Ou pior: todos esses dados ficam guardados na cabeça de apenas uma pessoa. Um CRM ajuda a centralizar os contatos, monitorar os negócios e gerenciar os acompanhamentos, para que nada se perca. Até mesmo equipes pequenas se beneficiam quando têm um único lugar para organizar o relacionamento com os clientes.
O CRM do Slack traz recursos leves de gerenciamento de clientes (ou CRM) de forma nativa para o Slack. Você pode criar e atualizar contatos, acompanhar leads e negócios e registrar atividades nas conversas onde o trabalho já acontece. O Slackbot ajuda a registrar as atualizações, coletar as próximas etapas e manter os registros atualizados.
O CRM do Slack conta com a tecnologia do Salesforce, é integrado de maneira nativa ao Slack e está incluído no plano Business+ sem custo adicional. Todos os seus dados são armazenados no Salesforce em segundo plano. Assim, conforme sua empresa cresce, você pode aproveitar recursos de CRM mais avançados sem ter que migrar seus dados ou começar do zero.
Com as ferramentas de CRM tradicionais, você precisa sair da sua conversa, abrir um app separado e atualizar registros manualmente. Isso funciona se você tem uma equipe de vendas. Mas, se você for a equipe de vendas, esse trabalho administrativo reduzirá sua agilidade.
O CRM do Slack atua onde suas conversas já acontecem. Basta dizer “Slackbot, adicione a Empresa e registre as observações de hoje”, e pronto. O Slackbot cria registros, mostra lembretes e acompanha os próximos passos. Desse modo, toda a sua equipe sempre vê as mesmas informações no mesmo lugar.
Sem um CRM, as informações dos clientes e os acompanhamentos se perdem, os negócios passam despercebidos e as equipes acabam trabalhando de forma isolada. Por meio da centralização dos dados de clientes e das atividades em um só lugar, sua equipe se mantém organizada, alinhada e ágil.
O CRM do Slack está incluído no plano Business+ sem custo adicional. Você pode ativá-lo diretamente no Slack sem precisar comprar um software de CRM separado.
Sim. O CRM do Slack é integrado ao Salesforce, e você pode dimensioná-lo facilmente conforme sua empresa cresce. Comece com um simples acompanhamento de contatos e negócios no Slack e expanda para recursos mais avançados do Salesforce posteriormente, sem migrar seus dados.