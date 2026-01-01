Gestione dei clienti, in chiave conversazionale
Con Slack CRM, gestire i clienti è semplice quanto fare una domanda a Slackbot. Il tuo agente di IA personale può acquisire contatti, monitorare l'avanzamento delle trattative e preparare ciò di cui hai bisogno con un semplice prompt, direttamente in Slack.
Elimina il lavoro superfluo con Slackbot.
Fai ricerche sugli account, prepara riunioni e redigi follow-up in pochi secondi. Con una semplice richiesta, Slackbot si occupa delle attività ripetitive e mantiene i dati aggiornati, così il tuo team può dedicare più tempo a costruire relazioni.
“Prima passavo ore ogni settimana a gestire fogli di calcolo. Ora mi basta dire a Slackbot cosa è successo dopo una chiamata e lui aggiorna tutto automaticamente. Risparmio almeno 90 minuti al giorno di lavoro amministrativo, tempo che posso effettivamente dedicare ai clienti.”
Trasforma le conversazioni in record dei clienti.
Slackbot conosce i tuoi canali, le tue conversazioni e i tuoi clienti e può agire all’istante in base ai tuoi prompt. Crea un nuovo account, registra le note di una chiamata recente e aggiorna i record, tutto in Slack: devi solo chiedere.
“Avere tutto in un unico posto cambia davvero le cose: dalla preparazione alla gestione della mia giornata con la vista agenda e le aree di concentrazione suggerite da Slackbot, non devo mai uscire da Slack.”
Inizia in modo semplice, cresci quando è il momento giusto.
Parti da ciò di cui hai bisogno oggi, direttamente in Slack. Ogni conversazione, cliente e aggiornamento si connette a Salesforce in background. Quando il tuo team sarà pronto per un CRM completo, non dovrai migrare nulla: tutto ciò che hai raccolto in Slack sarà già lì.
“Quando abbiamo iniziato, non potevamo giustificare l'acquisto di un costoso software CRM. Slack CRM offre ai piccoli team ciò di cui hanno bisogno proprio dove lavorano, senza dover cambiare scheda o imparare a usare un'altra piattaforma.”
Qualunque cosa ti serva, chiedi semplicemente a Slackbot.
Tieni sotto controllo la pipeline
Gestisci le vendite con una bacheca kanban dinamica. Chiedi a Slackbot di creare un lead o aggiornare un record e apparirà nel Tracker delle vendite.
Prepara le riunioni
Prepararsi è facilissimo quando Slackbot può generare un brief con lo stato delle trattative, le attività recenti e i punti chiave da discutere.
Aggiorna le trattative
Fai avanzare una trattativa o registra cosa è successo in pochi secondi. Slackbot mantiene tutto aggiornato mentre lavori.
Velocizza la comunicazione e l'assistenza
Chiedi a Slackbot di instradare le richieste e preparare le risposte, così i clienti ottengono ciò che serve più rapidamente. Inoltre, invia e-mail personalizzate ai clienti in qualsiasi fase del percorso.
“All’inizio sembrava solo un piccolo miglioramento del flusso di lavoro. Ma col tempo abbiamo visto l'effetto cumulativo. Conversazioni migliori hanno portato a una pipeline migliore, che a sua volta ha portato a conversioni migliori.”
Domande frequenti
Man mano che la tua attività cresce, le informazioni sui clienti rischiano di disperdersi tra e-mail, fogli di calcolo e diverse app. O, peggio ancora, tutti questi dettagli possono rimanere nella mente di una sola persona. Un CRM aiuta a centralizzare i contatti, monitorare le trattative e gestire i follow-up, in modo che nulla vada perso. Anche i piccoli team traggono vantaggio dall'avere un unico posto in cui organizzare le relazioni con i clienti.
Slack CRM integra funzionalità leggere di gestione clienti (CRM) nativamente in Slack. Puoi creare e aggiornare contatti, monitorare lead e trattative e registrare attività all'interno delle conversazioni in cui si svolge già il lavoro. Slackbot aiuta a registrare gli aggiornamenti, individuare i passi successivi e mantenere i record sempre aggiornati.
Slack CRM è basato su Salesforce ed è integrato nativamente in Slack, incluso nel piano Business+ senza costi aggiuntivi. Tutti i tuoi dati vengono archiviati in Salesforce in background, quindi, man mano che la tua attività cresce, puoi sbloccare funzionalità CRM più avanzate senza dover migrare i dati o ricominciare da capo.
I CRM tradizionali ti costringono a uscire dalla conversazione, aprire un'app separata e aggiornare manualmente i record. Questo funziona se hai un team di vendita. Ma se tu sei il team di vendita, questo lavoro amministrativo ti rallenta.
Slack CRM funziona dove già avvengono le tue conversazioni. Ti basta dire “Slackbot, aggiungi Azienda e registra le note di oggi” e il gioco è fatto. Slackbot crea i record, visualizza i promemoria e tiene traccia delle attività successive, in modo che tutto il tuo team veda sempre le stesse informazioni nello stesso posto.
Senza un CRM, le informazioni sui clienti si perdono, i follow-up vengono trascurati, le trattative sfuggono di mano e i team finiscono per lavorare in modo isolato. Centralizzando i dati e le attività dei clienti in un unico posto, il team rimane organizzato, allineato e reattivo.
Slack CRM è incluso nel piano Business+ senza costi aggiuntivi. Puoi attivarlo direttamente in Slack senza dover acquistare un software CRM separato.
Sì. Slack CRM è basato su Salesforce e può scalare senza problemi man mano che la tua attività cresce. Puoi iniziare con la semplice gestione di contatti e trattative in Slack e in seguito passare a funzioni più avanzate di Salesforce, senza dover migrare i dati.