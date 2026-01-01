I CRM tradizionali ti costringono a uscire dalla conversazione, aprire un'app separata e aggiornare manualmente i record. Questo funziona se hai un team di vendita. Ma se tu sei il team di vendita, questo lavoro amministrativo ti rallenta.

Slack CRM funziona dove già avvengono le tue conversazioni. Ti basta dire “Slackbot, aggiungi Azienda e registra le note di oggi” e il gioco è fatto. Slackbot crea i record, visualizza i promemoria e tiene traccia delle attività successive, in modo che tutto il tuo team veda sempre le stesse informazioni nello stesso posto.