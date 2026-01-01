隨著業務成長，客戶資訊可能會分散在電子郵件、試算表和各種不同的應用程式中。更糟糕的是，所有的細節都只有特定同仁才清楚。CRM 可幫助彚整聯絡人資料、追蹤交易進度，還能管理後續追蹤事項，確保萬無一失。即使是小型團隊，能夠集中一處有條不紊地管理客戶關係，也是好處多多。