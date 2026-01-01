客戶管理透過對話即可完成
有了 Slack CRM，管理客戶超級簡單，跟 Slackbot 說一聲就行。只要提供簡單的提示，你的個人 AI 智慧代理就能記下聯絡人資料、追蹤交易進度，並為你準備所需內容，這一切在 Slack 就能完成。
讓 Slackbot 減輕你的工作負擔。
研究客戶、準備會議資料、撰寫後續追蹤草稿，這一切幾秒就能完成。只需提出要求，Slackbot 就能接手處理繁雜的工作，並確保資料即時更新，讓你的團隊有更多時間培養客戶關係。
「以前我每週都要花好幾個小時同時處理一堆試算表。現在打完電話後，我只要跟 Slackbot 講一下狀況，它就會自動更新所有內容。我每天至少可以省下 90 分鐘處理行政工作的時間，這些時間我可以拿來好好經營客戶。」
將對話轉換成客戶記錄。
Slackbot 懂你的頻道、對話和客戶，還能根據你的提示立即執行動作。建立新客戶、記錄近期通話要點、更新記錄，所有動作在 Slack 就能完成，你只需要下指令即可。
「把所有東西集中在一起，真的徹底改變了一切！完全不用離開 Slack，不論是準備資料，還是透過議程檢視畫面和 Slackbot 建議的重點領域來掌握我的一天，都能輕鬆辦到。」
從簡單的入手，準備好再逐步升級。
從你今天需要處理的事情開始著手，直接在 Slack 搞定。每一場對話、每一位客戶以及每一次更新，都會在背景中同步到 Salesforce。當團隊準備好使用完整的 CRM 時，無需移轉任何東西，因為你在 Slack 中記錄的內容，早就都在那裡了。
「公司剛起步時，我們實在沒辦法負擔昂貴的 CRM 軟體。Slack CRM 直接在小型團隊工作空間就能使用，提供團隊真正需要的一切，不必切換分頁，也不必學習操作其他平台。」
任何需求問 Slackbot 就可以。
追蹤管道
你可以透過動態看板管理銷售情況。只需請 Slackbot 建立商機或更新記錄，即可在銷售追蹤工具中查看。
準備會議資料
準備工作不再讓人焦慮，因為 Slackbot 能針對交易狀態、近期活動和談話要點產生簡報。
更新交易情況
加快交易進度或即時記錄所發生的事。Slackbot 能在你工作時隨時更新內容。
加快客戶開發與支援速度
請 Slackbot 協助轉送請求並撰寫回應草稿，讓客戶更快獲得答覆。此外，不論客戶目前在哪個階段，都可以幫忙傳送個人化電子郵件。
「一開始，我們覺得這只是工作流程的一點小改進；但時間久了，我們看到了加乘效果。更有效的對話促成更穩固的銷售管道，帶來更高的轉換率。」
常見問題集
隨著業務成長，客戶資訊可能會分散在電子郵件、試算表和各種不同的應用程式中。更糟糕的是，所有的細節都只有特定同仁才清楚。CRM 可幫助彚整聯絡人資料、追蹤交易進度，還能管理後續追蹤事項，確保萬無一失。即使是小型團隊，能夠集中一處有條不紊地管理客戶關係，也是好處多多。
Slack CRM 將輕量型的客戶管理 (即 CRM) 功能原生整合到 Slack。你可以在日常工作的對話介面中，建立和更新聯絡人、追蹤潛在客戶與交易，以及記錄活動。Slackbot 幫忙記錄更新和後續步驟，並讓記錄保持最新狀態。
Slack CRM 由 Salesforce 提供技術支援，並原生內建於 Slack 中；此功能已包含在 Business+ 方案中，無需額外付費即可使用。你的所有資料都在背景中儲存於 Salesforce；因此，隨著業務成長，你可以解鎖更多 CRM 進階功能，無需移轉資料或從頭開始。
使用傳統 CRM 工具，你必須離開對話，另外開啟應用程式，還必須手動更新記錄。如果公司有銷售團隊，這種方式還行得通，但如果你一個人負責整個銷售團隊的工作，這些行政雜務會拖慢你的速度。
Slack CRM 就在你平常使用的對話介面中。你只要說：「Slackbot，請新增 A 公司並記錄今天的重點」，事情就搞定了。Slackbot 會幫你建立記錄、跳出提醒並追蹤後續，整個團隊在同一個地方就能掌握相同資訊。
少了 CRM，客戶資訊容易遺失，導致錯過後續追蹤，喪失交易機會，團隊也因此各忙各的、資訊互不相通。將客戶資料與活動集中在一處，團隊不僅能井然有序地作業，還能保持同步，有效率地回應一切事務。
Slack CRM 包含在 Business+ 方案中，無需額外付費。你可以直接在 Slack 中啟用 CRM，無需單獨購買 CRM 軟體。
可以。Slack CRM 是以 Salesforce 為基礎建構，隨著業務成長，你可以順暢地擴充功能。不必移轉資料，只要先從 Slack 簡單的聯絡人與交易追蹤功能開始使用，之後再擴及到更進階的 Salesforce 功能即可。