让客户管理，回归对话式体验
有了 Slack CRM，管理客户就像向 Slackbot 提问一样简单。你的专属 AI 代理，只需一个简单提示，就能在 Slack 内直接帮你：收集客户联系人；跟进交易进度；提前备好你所需的一切。
借助 Slackbot，让工作变得更轻松。
在数秒内完成客户调研、会议准备与跟进邮件撰写。只需简单指令，Slackbot 就能帮你处理各类事务性工作，同步更新数据，让团队有更多时间专注于客户关系维护。
“以前，我每周要花数小时在电子表格间来回切换。现在，通话结束后只需告诉 Slackbot 情况，它就会自动更新所有信息。我每天至少能节省 90 分钟的行政工作时间——这些时间我可以真正用来和客户沟通。”
将对话转化为客户记录。
Slackbot 了解你的频道、对话和客户信息，可根据你的提示即时执行操作：创建新客户帐户、记录通话跟进笔记、更新客户档案——全程无需离开 Slack，只需简单下达指令即可完成。
“所有信息一站式整合，彻底改变了我的工作方式。从会前准备，到通过议程视图规划每日工作，再到 Slackbot 推荐的重点事项，我全程都无需离开 Slack。”
从简单起步，按需逐步升级。
直接在 Slack 中，从你当下所需的功能开始使用。所有对话、客户和更新，都会在后台自动同步至 Salesforce。当团队准备好启用完整 CRM 系统时，无需任何数据迁移——你在 Slack 中留存的所有信息，早已同步就绪。
“在我们创业初期，无力承担昂贵的 CRM 软件。Slack CRM 在我们的日常工作场景中，为小团队提供了所需的一切——无需切换标签页，也不用学习新平台。”
无论你需要什么，只需向 Slackbot 提出需求即可。
跟踪销售管道
通过动态看板管理销售交易。让 Slackbot 创建潜在客户或更新记录，即刻显示在销售跟踪器中。
筹备会议
Slackbot 能够生成包含交易状态、近期活动和关键讨论要点的简报，让准备工作变得轻而易举。
更新交易
在数秒内推进交易进度或记录实时情况。Slackbot 将在你工作过程中，自动保持所有信息的最新状态。
加快外联与支持响应
让 Slackbot 分配请求并起草回复，快速解答客户问题。另外，发送个性化电子邮件，满足任意阶段的客户需求。
“起初，这看似只是一处工作流程的小幅优化。但久而久之，我们看到了复利效应逐渐显现：更顺畅的沟通推动了销售管道的优化，进而促成了转化率的全面提升。”
常见问题
随着业务规模不断扩大，客户信息可能会分散在邮件、电子表格以及多个不同的应用中。更糟糕的是，所有这些关键细节可能都积压在某一个人的脑海里，无人知晓。而 CRM 系统能将客户信息集中整合，统一管理联系人、跟进业务动态并规划后续跟进事宜，有效避免信息遗漏。即便是小型团队，也需要这样一个统一的平台来梳理客户关系。
Slack CRM 系统将轻量级的客户管理功能深度嵌入 Slack 办公场景中。你可以在日常沟通对话中直接创建、更新客户信息，追踪潜在客户及业务进度，同步记录相关业务动态。Slackbot 则能自动协助更新客户数据，规划后续跟进任务，实时保持信息同步。
Slack CRM 由 Salesforce 提供技术支持，原生嵌入 Slack 生态体系。该功能包含在 Slack 企业增强套餐中，无需额外付费。你的所有客户数据均存储在 Salesforce 后台系统。随着业务发展壮大，你可以解锁 Salesforce 提供的高级 CRM 功能，无需迁移数据，也无需重新从零开始搭建管理体系。
传统 CRM 工具要求你中断当前沟通，单独打开专用应用，手动更新客户记录。如果你拥有专职销售团队，这种方式尚可。但如果你就是销售团队本身，这类管理操作会严重拖慢工作效率。
Slack CRM 系统则完全融入你的日常沟通场景。只需简单发送指令“Slackbot，新增客户极点创科，同步今日业务记录”，系统即可自动完成客户信息创建、记录更新，同步设置智能提醒，全程在对话场景中完成。如此一来，整个团队始终共享同一套客户信息，实现高效协作。
如果没有 CRM，客户信息会丢失、跟进事项会遗漏、交易机会会白白流失，团队也会陷入各自为战的孤岛状态。而通过将客户数据与业务动态集中整合在统一平台，团队将始终保持井然有序、目标一致、响应高效。
Slack CRM 包含在企业增强套餐中，无需额外付费。你可以直接在 Slack 中激活它，无需购买单独的 CRM 软件。
能。Slack CRM 基于 Salesforce 构建，能随着业务增长实现无缝扩容。你可以先在 Slack 中使用基础的联系人与交易追踪功能，后续再拓展至 Salesforce 的更多高级功能，全程无需迁移数据。