Slack CRM 让客户管理，回归对话式体验

有了 Slack CRM，管理客户就像向 Slackbot 提问一样简单。你的专属 AI 代理，只需一个简单提示，就能在 Slack 内直接帮你：收集客户联系人；跟进交易进度；提前备好你所需的一切。