Les outils CRM traditionnels vous forcent à quitter vos conversations, à ouvrir une application séparée et à mettre à jour les enregistrements manuellement. Cela fonctionne si vous avez une équipe de vente à votre disposition. Mais si l’équipe de vente, c’est vous, ces tâches administratives sont chronophages.

Slack CRM intervient au cœur de vos conversations. Il vous suffit de demander : « Slackbot, ajoute Fiction S.A. et enregistre les notes d’aujourd’hui », et c’est fait. Slackbot crée des enregistrements, envoie des rappels et suit les actions prochaines à effectuer, pour que l’ensemble de l’équipe dispose des mêmes informations de manière centralisée.