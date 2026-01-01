Simplifier la gestion client avec une interface conversationnelle
Avec Slack CRM, la gestion de vos clients s’effectue en conversant avec Slackbot. Votre agent IA personnel peut capturer les contacts, suivre l’évolution de vos contrats et préparer tout ce dont vous avez besoin à partir de simples prompts, directement dans Slack.
Optimisez votre travail grâce à Slackbot
Explorez les comptes, préparez vos réunions et préparez les brouillons de vos messages de suivi en quelques secondes. Grâce à un simple prompt, Slackbot s’occupe des tâches chronophages et maintient les données à jour, pour que votre équipe puisse se focaliser sur le développement de la relation client.
« Auparavant, je perdais des heures chaque semaine à jongler entre différentes feuilles de calcul. Maintenant, j’explique simplement à Slackbot ce qui s’est passé après un appel, et il met tout à jour automatiquement. Je gagne au moins 90 minutes par jour sur les tâches administratives, et je peux consacrer ce temps à mes clients. »
Transformez vos conversations en enregistrements client
Slackbot connaît vos canaux, vos conversations et vos clients, et peut immédiatement effectuer des actions sur la base de vos prompts. Créez un nouveau compte, enregistrez des notes à partir d’un appel récent, mettez à jour des enregistrements en demandant simplement à Slackbot.
« Réunir tout au même endroit fait une énorme différence. Grâce à la vue agenda et aux suggestions Slackbot des points prioritaires, je peux préparer et gérer ma journée sans avoir à quitter Slack. »
Commencez à petite échelle, puis développez lorsque vous êtes prêt
Lancez-vous avec ce dont vous avez besoin aujourd’hui, directement dans Slack. Chaque conversation, client et information se connecte à Salesforce en arrière-plan. Lorsque votre équipe sera prête pour un système CRM avancé, vous n’aurez pas à migrer quoi que ce soit. Tout ce que vous avez capturé dans Slack sera déjà à votre disposition.
« À notre lancement, nous ne pouvions pas justifier l’achat d’une solution CRM onéreuse. Slack CRM donne aux petites équipes tout ce dont elles ont besoin, directement dans le flux de leur travail. Plus besoin de jongler entre différents onglets ou plateformes. »
Vous avez besoin de quelque chose ? Demandez à Slackbot.
Suivre votre Pipeline
Gérez vos ventes grâce à un tableau Kanban dynamique. Demandez à Slackbot de créer une piste ou de mettre à jour un enregistrement et celui-ci apparaîtra automatiquement dans votre Suivi des ventes.
Préparez vos réunions
Slackbot prépare vos réunions en générant une présentation rapide du statut des contrats, des activités récentes et des points de discussion.
Mettez à jour vos contrats
Faites progresser vos contrats ou enregistrez les actions récentes en quelques secondes. Slackbot s’occupe de tout maintenir à jour.
Accélérez votre prise de contact et votre assistance
Demandez à Slackbot d’acheminer les demandes et de rédiger des réponses afin que vos clients obtiennent rapidement les informations dont ils ont besoin. En outre, envoyez des e-mails personnalisés à vos clients à chaque étape de leur parcours.
« Au début, j’avais l’impression qu’il s’agissait d’une petite amélioration du flux de travail. Mais avec le temps, nous avons pu mesurer les effets cumulés. De meilleures conversations entraînent un meilleur pipeline, donc un meilleur taux de conversion. »
Questions fréquentes
À mesure que vos activités se développent, les informations sur les clients peuvent se retrouver éparpillées entre vos e-mails, vos feuilles de calcul et vos différentes applications. Ou pire encore, elles peuvent rester dans la tête d’une personne. Un outil CRM vous aide à centraliser les contacts, à suivre les contrats et à gérer le suivi, pour ne manquer aucune information importante. Même les petites équipes peuvent tirer parti de la centralisation des relations avec les clients.
Slack CRM intègre des fonctionnalités de gestion de la relation client natives dans Slack. Vous pouvez créer et mettre à jour des contacts, suivre vos leads et contrats, et enregistrer les activités dans vos conversations, directement dans votre environnement de travail. Slackbot vous aide à enregistrer les mises à jour, à capturer les étapes à suivre et à maintenir les enregistrements à jour.
Slack CRM s’appuie sur Salesforce et est intégré nativement dans Slack. Vous pouvez en profiter gratuitement dans le cadre du forfait Business+. Toutes vos données sont stockées dans Salesforce en arrière-plan, et vous pourrez utiliser des fonctionnalités CRM plus avancées au fur et à mesure du développement de votre entreprise, sans devoir repartir de zéro ou migrer vos données.
Les outils CRM traditionnels vous forcent à quitter vos conversations, à ouvrir une application séparée et à mettre à jour les enregistrements manuellement. Cela fonctionne si vous avez une équipe de vente à votre disposition. Mais si l’équipe de vente, c’est vous, ces tâches administratives sont chronophages.
Slack CRM intervient au cœur de vos conversations. Il vous suffit de demander : « Slackbot, ajoute Fiction S.A. et enregistre les notes d’aujourd’hui », et c’est fait. Slackbot crée des enregistrements, envoie des rappels et suit les actions prochaines à effectuer, pour que l’ensemble de l’équipe dispose des mêmes informations de manière centralisée.
Sans outil CRM, les informations sur les clients peuvent se perdre, vous pouvez manquer des suivis, des contrats peuvent passer à la trappe, et les équipes travaillent de manière compartimentée. En centralisant les données et les activités clients, votre équipe reste organisée, réactive et alignée.
Slack CRM est inclus gratuitement dans le forfait Business+. Vous pouvez l’activer directement dans Slack sans acheter d’outil CRM distinct.
Oui. Slack CRM s’appuie sur Salesforce, et vous pouvez l’adapter à vos besoins au fur et à mesure du développement de vos activités. Lancez-vous simplement avec le suivi des contacts et des contrats dans Slack, puis évoluez vers des fonctionnalités Salesforce plus avancées, sans avoir à migrer vos données.