대화형으로 구현된 고객 관리
Slack CRM을 사용하면 Slackbot에게 질문하는 것만큼이나 쉽게 고객을 관리할 수 있습니다. 퍼스널 AI 에이전트는 바로 Slack 내에서 간단한 프롬프트만으로 담당자를 파악하고, 거래 진행 상황을 추적하며, 필요한 사항을 준비할 수 있습니다.
Slackbot으로 일을 위한 일을 없애세요.
단 몇 초 만에 계정을 조사하고, 회의를 준비하며, 후속 조치의 초안을 작성하세요. 간단히 요청하기만 하면 Slackbot이 번거로운 작업을 처리하고 데이터를 최신 상태로 유지하므로, 팀은 고객과의 관계를 구축하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
“예전에는 매주 몇 시간씩 스프레드시트를 작업하느라 시간을 허비했어요. 이제는 통화 후에 무슨 일이 있었는지 Slackbot에게 알려주기만 하면 Slackbot이 모든 정보를 자동으로 업데이트해 줍니다. 관리 업무에 소요되는 시간을 하루에 90분 이상 절약하는 대신, 이 시간을 고객을 위해 활용할 수 있죠.”
대화를 고객 레코드로 전환하세요.
Slackbot은 채널과 대화, 고객을 파악하고 프롬프트에 따라 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 새 계정을 생성하고, 최근 통화 내용을 기록하며, 레코드를 업데이트하는 등 모든 작업을 Slack에서 처리해 보세요. 요청하기만 하면 됩니다.
“모든 일을 한곳에서 관리할 수 있다는 점은 정말 혁신적입니다. 업무를 준비하는 것부터 안건 보기와 Slackbot이 제안하는 집중 영역을 바탕으로 하루를 관리하는 것까지 Slack을 벗어날 필요가 전혀 없죠.”
간단하게 시작하고, 준비가 되면 확장하세요.
오늘 필요한 일을 Slack에서 바로 시작하세요. 모든 대화와 고객, 업데이트 정보가 백그라운드에서 Salesforce와 연결됩니다. 팀이 전체 CRM을 도입할 준비를 할 때 아무것도 이전할 필요가 없습니다. Slack에서 확인한 모든 정보가 이미 CRM에 저장되어 있습니다.
“사업을 시작한 당시에는 고가의 CRM 소프트웨어를 도입할 여력이 없었어요. Slack CRM은 탭을 전환하거나 다른 플랫폼을 배울 필요가 없습니다. 소규모 팀에 필요한 모든 기능을 업무를 진행하는 공간에 바로 제공하니까요.”
필요한 게 있을 때마다 Slackbot에게 물어보세요.
파이프라인 추적
동적 칸반 보드로 영업 활동을 관리하세요. Slackbot에게 리드를 생성하거나 레코드를 업데이트해 달라고 요청하면 영업 추적기에 자동으로 반영됩니다.
회의 준비
Slackbot이 거래 상태, 최근 활동 및 주요 논점을 포함한 브리프를 생성해 주기 때문에 준비 작업에 힘들일 필요가 없습니다.
거래 업데이트
거래를 진행하거나 있었던 일을 기록하는 데 몇 초면 됩니다. 여러분이 작업하는 동안 Slackbot이 모든 내용을 최신 상태로 유지해 드립니다.
홍보 활동 및 지원 속도 향상
Slackbot에게 요청을 전달하고 답변 초안을 작성하도록 요청해 고객에게 더 빠르게 답변하세요. 또한 고객 여정의 어느 단계에서든 맞춤형 이메일을 보낼 수 있습니다.
“처음에는 워크플로가 약간 개선된 것 같았습니다. 하지만 시간이 지나면서 저희는 그 누적 효과를 보게 되었죠. 대화가 원활하게 진행될수록 영업 파이프라인이 더욱 매끄러워졌고, 이 덕분에 전환율도 한층 높아졌습니다.”
자주 묻는 질문
기업이 성장함에 따라 고객 정보가 이메일과 스프레드시트, 그 외 여러 앱에 흩어질 수 있습니다. 혹은 더 안 좋은 상황의 경우 모든 세부정보가 한 사람의 머릿속에만 갇혀 있기도 합니다. CRM은 연락처를 중앙 집중화하고, 거래 현황을 추적하며, 후속 조치를 관리해 누락되는 사항이 없도록 합니다. 소규모 팀이라도 고객 관계를 한곳에서 정리할 수 있다면 많은 이점을 얻을 수 있습니다.
Slack CRM은 경량형 고객 관리, 즉 CRM 기능을 Slack에 기본적으로 통합합니다. 사용자가 연락처를 만들어 업데이트하고, 리드와 거래를 추적하며, 이미 업무가 진행되고 있는 대화 내에서 활동을 기록할 수 있습니다. Slackbot은 업데이트 정보를 기록하고, 다음 단계를 파악하며, 레코드를 최신 상태로 유지하는 일을 도와줍니다.
Slack CRM은 Salesforce에 기반을 두고 Slack에 기본적으로 통합되어 있으며, Business+ 플랜에 추가 비용 없이 포함되어 있습니다. 모든 데이터는 백그라운드에서 Salesforce에 저장되므로, 기업이 성장함에 따라 데이터를 이전하거나 처음부터 다시 시작할 필요 없이 더 고급 수준의 CRM 기능을 활용할 수 있습니다.
기존 CRM 도구는 대화를 중단하고 별도의 앱을 열어 레코드를 수동으로 업데이트해야 합니다. 영업 팀이 있다면 괜찮겠지만, 본인이 영업 팀 소속이라면 그런 관리 업무 때문에 업무 속도가 저하될 것입니다.
Slack CRM은 대화가 이미 이루어지고 있는 곳에서 작동합니다. “Slackbot, Acme를 추가하고 오늘의 메모를 기록해 줘.”라고 말하기만 하면 됩니다. Slackbot이 레코드를 만들고, 리마인더를 표시하며, 그다음 할 일을 추적해 팀 전체가 항상 같은 정보를 같은 위치에서 확인할 수 있습니다.
CRM이 없으면 고객 정보가 손실되고, 후속 조치가 누락되며, 거래가 무산되고, 팀이 각자 고립된 상태에서 업무를 처리하게 됩니다. 고객 데이터와 활동을 한곳에 중앙 집중화하면 팀이 체계적이고 일관되며 신속하게 대응하는 상태를 유지할 수 있습니다.
Slack CRM은 Business+ 플랜에 추가 비용 없이 포함되어 있습니다. 별도의 CRM 소프트웨어를 구매하지 않아도 Slack에서 직접 활성화할 수 있습니다.
예. Slack CRM은 Salesforce를 기반으로 구축되었으며, 기업이 성장함에 따라 원활하게 확장할 수 있습니다. Slack에서 간단하게 연락처와 거래를 추적하는 일부터 시작해 나중에는 데이터를 이전하지 않고도 Salesforce의 더 고급 기능으로 확장할 수 있습니다.