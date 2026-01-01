기업이 성장함에 따라 고객 정보가 이메일과 스프레드시트, 그 외 여러 앱에 흩어질 수 있습니다. 혹은 더 안 좋은 상황의 경우 모든 세부정보가 한 사람의 머릿속에만 갇혀 있기도 합니다. CRM은 연락처를 중앙 집중화하고, 거래 현황을 추적하며, 후속 조치를 관리해 누락되는 사항이 없도록 합니다. 소규모 팀이라도 고객 관계를 한곳에서 정리할 수 있다면 많은 이점을 얻을 수 있습니다.