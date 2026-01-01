기술 산업을 위한 Slack

생산성을 높이고, 운영을 혁신하세요
Slack을 사용하는 테크 회사의 ROI는 평균 29%¹로, 확장 가능한 자동화와 한곳에 중앙화된 지식에 도움 받아 조직 차원의 효율성을 높이고 있습니다.
더 빠른 혁신을 만나보세요
- 콘셉트 구상부터 출시까지 효율적인 실행
- 2,500개 이상의 Slack 통합 앱으로 기존 앱 강화
- 내장된 오디오 및 동영상 도구로 즉시 연결
16%
더 빠른 신제품 출시 속도2
30%
프로세스 자동화로 절감된 시간 증가3
중요한 부분에 집중하여 더 빠르게 수익을 창출하세요
- 영업 업무를 자동화하여 담당자의 생산성과 거래 성사율 증가
- Slack Connect를 통해 가시성을 확보하고 공동 영업 활동 개선
- 팀이 즐겨 사용하는 도구를 제공하여 팀의 역량 강화
“이제 Slack Connect를 통해 파트너십, 영업 거래, 고객 요구 사항에 대한 업무를 훨씬 더 빨리 처리할 수 있어, 건설 업계 전반에 혁신과 일관성을 확립하고 있습니다.”
고객과 비용 절감을 최우선으로 두세요
- 사례에 대한 스워밍 자동화로 더 빠르게 티켓 해결
- Slack에서 연계되어 고객 관계를 강화
- AI 기반의 검색 기능으로 필요한 해답 찾기
29%
더 빨라진 기술 팀의 문제 해결 속도4
15%
티켓당 감소한 평균 비용5
Slack과 Salesforce로 고객 성공을 재정립하세요
실시간 데이터를 통해 견적부터 결제까지 갱신 프로세스 간소화
가시성 및 중요 인사이트로 공급망 중단 문제 해결
개인 맞춤형 경험으로 고객 만족도 강화
당신이 일하는 바로 그 곳에서 앱으로 더 많은 일을 처리하세요
Salesforce, Jira, Microsoft Office 등 귀사가 선호하는 모든 도구와 연결하세요.
자주 묻는 질문
네. Slack Connect를 사용해 작업 속도를 높이고 기술 에코시스템 전반에서 관계를 강화할 수 있습니다. Slack Connect는 팀을 고객, 파트너, 벤더 등 외부 관계자들과 안전하게 연결해 줍니다. Slack Connect는 모든 유료 구독을 통해 사용할 수 있습니다.
네. Slack에서는 기밀 정보도 안전하게 논의할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호할 수 있도록 설계되어 있습니다. 모든 계층에 엔터프라이즈급 보안을 지원하고 여러 규정 준수 인증을 따르며 GDPR을 준수합니다.
또, Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 Enterprise Key Management 등 수많은 보안 기능을 제공합니다. 또한 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 자체 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. Slack의 종합 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
네. 업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합함으로써 Slack에서 사용하던 모든 도구의 기능을 강화할 수 있습니다. 가장 인기 있는 업무 환경 및 생산성 도구가 포함된 2,500여 개 이상의 사전 구축된 통합 앱 중 필요한 앱을 선택해 시간을 절감하고 업무 맥락의 전환을 줄이세요.
Salesforce는 Slack의 초기 파트너 중 한 곳으로, 팀에서 Slack 안에서 Salesforce 레코드를 쉽게 최신 상태로 유지할 수 있도록 도와줍니다.
Salesforce와 Slack을 연결하는 두 가지 앱이 있습니다. Slack용 Salesforce 앱을 사용하려면 Salesforce 시스템 관리자는 Salesforce에 Slack 앱을 설치하고 설정해야 합니다. 각 앱은 서로 다른 기능을 제공합니다.
Salesforce용 Slack 앱
- Salesforce AppExchange에서 사용 가능
- 레코드와 연결된 Slack 메시지 보기
- Slack에 Salesforce 레코드 보내기
- Slack 채널에서 레코드 알림 설정
Slack용 Salesforce 앱
- Slack Marketplace에서 이용 가능
- 모든 표준 객체에 대한 Salesforce 레코드 검색 및 미리보기
- 관련 알림을 채널로 라우팅
- Salesforce 레코드에 Slack 메시지 추가
Slack + Salesforce 통합을 활용하여 영업을 강력하게 지원하는 방법과 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
²출처: “Slack이 기술 팀에 미치는 전체적인 경제적 영향”, Forrester, 2020년 9월.
⁴출처: “FY23 고객 성공 지표”, Salesforce, 143~149명의 Slack과 Salesforce를 모두 사용하는 사람들을 대상으로 한 설문 조사, 2022년.
⁵출처: “Slack이 서비스 팀에 미치는 전체적인 경제적 영향”, Forrester, 2021년 5월.
