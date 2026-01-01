네. Slack Connect를 사용하면 고객, 중개업체, 벤더와 같은 외부 파트너들과 안전하게 협업할 수 있습니다. Slack Connect는 여러 조직이 서로 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 촉진합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다.