운영은 안전하게, 협업은 더 효율적으로
신속한 업무 처리가 필수인 은행, 보험, 자산 관리 회사들이 인력, 자동화, 앱을 Slack에서 모두 연결하는 이유를 알아보세요.
운영을 첨단화하고 생산성을 높이세요
- Salesforce Financial Services Cloud와 같은 도구에서 관련 알림, 승인, 데이터를 Slack으로 직접 가져와 중요한 작업에 액세스하세요.
- 노코드(no-code) 워크플로로 추천 관리, 고객 온보딩, 서비스 작업을 자동화하여 고객과의 관계 구축에 집중할 시간 확보
- 부서간 워크스페이스 채널을 통해 전방, 중간 및 후방 업무에 관련된 팀원들을 연계하여 의사 결정 가속화
- 조직 내 축적된 지식을 보여주는 AI 기반의 조직 전체 검색 도구를 통해 은행가, 담당자, 고문을 더 빠르게 온보딩
26%
더욱 빠른 의사 결정1
25%
사례 해결 시간 단축1
고객에게 더 빠르고 향상된 경험을 제공하세요
- 문제를 신속하게 해결하고 개인에 맞춘 경험을 제공할 수 있도록 올바른 인력, 정보, 도구를 원활하게 불러와 평생 고객을 지키세요.
- Slack 채널에서 고객 데이터 및 관련 정보에 대한 실시간 전체 보기를 통해 더 심도 깊은 고객 관계 구축
- Slack, Salesforce Customer 360을 통해 고객, 가족, 관계에 대한 단일 보기를 중심으로 팀을 통합
“저희는 최고의 은행이 되기 위해선 최고의 기술 팀이 되어야 한다고 믿습니다. 고객의 기대에 부응하기 위해 직원들이 최상의 도구를 이용할 수 있도록 해야 하는데 Slack은 바로 그런 도구 중 하나죠.”
Slack 최고의 보안 기능
전송 중 또는 미사용 데이터의 암호화
Enterprise Key Management(EKM)
데이터 손실 방지(DLP) 지원
전역 보존 정책
eDiscovery 지원
정보 장벽
감사 로그
귀사와 파트너가 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 보안을 경험하세요
- FINRA, FedRAMP, ISO/IEC, GDPR 등 산업 및 국제 규정 준수 표준 내에서 협업하세요.
- Slack Connect를 사용하여 외부 파트너에게까지 보안 확장
- 전 세계에 분산된 사용자와 기기 관리를 도와주는 ID 및 기기 관리 기능을 통해 Slack 내에서 정보에 대한 액세스 제어
- Slack Enterprise Key Management(Slack EKM), 감사 로그 및 최고의 데이터 손실 방지(DLP) 공급업체와의 통합을 통해 데이터 보호
- Slack의 거버넌스 및 위험 관리 기능을 활용하여 재정, 법무, 평판 관련 위험 축소
일하는 바로 그 곳에서 앱을 통해 더 많은 업무를 처리하세요
Slack은 Salesforce, Smarsh, Global Relay처럼 즐겨 사용하는 모든 도구와 연계됩니다.
자주 묻는 질문
네. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 논의할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 여러 규정들을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. FedRAMP Moderate로 인가 받았습니다.
또한 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있는 Enterprise Key Management 등의 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 추가 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. Slack의 종합 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
물론이죠! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack 핸들은 광고주에게 판매하거나 메일링 리스트에 올릴 수 없습니다. 여러분은 조직 내 직원, 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너로부터만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 이밖에 자신의 워크스페이스와 통합된 Financial Services Cloud for Slack 또는 DocuSign 등의 앱에서 알림을 받을 수 있습니다.
Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 각 사용자는 보면 안 될 내용을 확인할 수 없습니다. Slack이 어떻게 안전하게 사내 이메일을 대신할 수 있는지 자세히 알아보세요.
네. Slack Connect를 사용하면 고객, 중개업체, 벤더와 같은 외부 파트너들과 안전하게 협업할 수 있습니다. Slack Connect는 여러 조직이 서로 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 촉진합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다.