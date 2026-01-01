Slack의 AI와 ML에 대한 접근 방식은 데이터 개인 정보 보호와 보안을 근간으로 합니다.

당사의 정책, 도구 및 절차는 고객님의 데이터를 보호하고 개인정보 보호 의무를 충족할 수 있도록 지원합니다.

보안

엔터프라이즈 수준의 보안은 사용자가 Slack에서 협업하고 작업을 수행하는 방법의 모든 측면을 지원합니다.