신뢰 센터
고객 보안 및 개인 정보 보호는 Slack에 맡겨주세요.
Slack은 엔터프라이즈 수준의 보안과 규정 준수를 제공하므로 데이터를 제어할 수 있습니다.
Slack은 데이터 보안과 개인 정보 보호를 위해 최선을 다하고 있습니다.
Slack의 신뢰 센터는 Slack의 개인정보, 보안 및 규정 준수 프로그램에 연결하여 데이터를 관리하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.
AI 원칙Slack의 AI와 ML에 대한 접근 방식은 데이터 개인 정보 보호와 보안을 근간으로 합니다.개인정보 보호당사의 정책, 도구 및 절차는 고객님의 데이터를 보호하고 개인정보 보호 의무를 충족할 수 있도록 지원합니다.보안엔터프라이즈 수준의 보안은 사용자가 Slack에서 협업하고 작업을 수행하는 방법의 모든 측면을 지원합니다.규정 준수Slack의 강력한 프로그램은 GDPR 및 CCPA와 같은 규정을 준수하며 사용자가 규정 준수를 탐색할 수 있도록 지원합니다.데이터 관리데이터 관리 방식에 영향을 주는 정책과 도구에 투명성을 갖추기 위해 최선을 다하고 있습니다.데이터 요청Slack의 데이터 요청 정책 및 투명성 보고서는 타사 및 법 집행 기관의 데이터 요청에 대한 중요한 정보를 제공합니다.요청 제출개인정보 보호 및 보안 질문에 대한 도움을 받을 수 있습니다.