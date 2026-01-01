본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

이 리소스는 데이터 관리, 보호 및 제어에 필요한 도구 관련 정보뿐만 아니라 Slack의 데이터 관리 정책 및 관행에 관한 통찰력도 제공합니다.

시작하기

Slack의 데이터 관리 관행을 이해하려면 고객 데이터와 기타 정보라는 두 가지 개별 카테고리에서 데이터를 정의해야 합니다. 고객 데이터(예: 서비스에 제출하는 메시지, 콘텐츠 및 파일)는 서비스 약관에 정의된 대로 고객이 소유하고 제어합니다. 또한 Slack은 기타 정보(예: 사용 정보 및 계정 정보)를 처리하고 제어합니다. 이에 대한 자세한 내용은 개인정보 처리방침을 참조하세요.

워크스페이스에 제출된 데이터는 누구 소유인가요?

고객은 워크스페이스에 제출한 모든 콘텐츠를 소유하고 제어합니다. Slack은 고객을 대신하여 고객 데이터를 처리합니다.

Slack에서는 어떤 데이터 이동성 도구를 사용할 수 있으며 이를 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?

Slack의 가져오기 및 내보내기 도구를 사용하여 고객이 액세스할 수 있는 데이터는 플랜에 따라 다르지만 개요는 아래와 같습니다. 자세한 내용은 Slack 가져오기 및 내보내기 도구 가이드를 참조하세요.

모든 플랜 워크스페이스 소유자와 관리자는 어떤 플랜을 이용하든 공개 채널에서 모든 데이터(메시지와 파일)를 내보낼 수 있습니다.

Business+ 플랜 워크스페이스 소유자는 공개 및 비공개 채널에서 모든 콘텐츠를 다운로드하는 도구에 대한 액세스 권한을 요청할 수 있습니다. 모든 요청에는 (a) 적절한 고용 계약 및 회사 정책이 이행되었고 (b) 기업용 내보내기의 모든 사용이 해당 법률에 따라 허용되는지 확인하기 위해 신청 절차가 적용됩니다.

무료 및 Pro 플랜 무료 및 Pro 플랜의 워크스페이스에서는 제한된 상황에서만 모든 워크스페이스 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 이러한 플랜을 이용 중인 워크스페이스의 소유자는 검토 프로세스를 거치고 (a) 유효한 법적 절차를 밟거나 (b) 멤버의 동의를 구하거나 (c) 해당 법률에 따른 요구사항이나 권리를 제시해야 합니다.

Enterprise Grid 및 Enterprise+ 플랜 조직 소유자는 필요에 따라, 그리고 법에 의해 허용되는 경우 비공개 채널 및 일대일 또는 그룹 다이렉트 메시지에서 단일 사용자가 속한 모든 대화를 포함하여 모든 워크스페이스에서 내보내기 기능을 수행하고 관리할 수 있도록 지원하는 셀프 서비스 내보내기 기능에 액세스하도록 신청할 수 있습니다. Discovery API를 이용하면 적격한 Slack 고객이 타사 애플리케이션을 사용해 Slack에 제출된 메시지 및 파일을 내보내거나 보존하거나 보관할 수 있습니다.

어떤 채널 관리 도구를 사용하고 누가 사용할 수 있습니까?

Slack은 모든 규모의 조직이 비즈니스를 보다 빠르게 진행할 수 있도록 설계되었습니다. 모든 팀을 보다 쉽게 관리하고 통제하기 위한 제어 기능을 제공합니다. 이러한 제어 기능 중 하나는 채널 관리 도구입니다. 이를 통해 Enterprise Grid 고객과 승인된 Business+ 고객은 작업이 진행되는 워크스페이스나 채널에 참여하지 않고(해당 채널에서 콘텐츠를 확인하지 않고) 채널에서 조치를 취할 수 있습니다.

예를 들어 #세일즈 또는 #공지사항 등 간단한 채널 이름을 사용하려고 하지만 해당 채널 이름이 다른 곳에 사용되는 경우가 있습니다. 이러한 경우 채널 관리 도구를 사용하여 이전 채널 이름을 바꿔 다른 사람이 사용할 수 있도록 원하는 채널 이름을 확보할 수 있습니다. 또한 게스트로 외부 자문을 추가하려는 비공개 채널이 있는 경우 이 도구를 사용하여 비공개 채널의 콘텐츠를 보지 않고도 게스트를 추가할 수 있습니다.

조직 주 소유자, 조직 소유자 또는 권한이 있는 조직 관리자는 조직 대시보드에서 다른 정보를 보고 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.

사용 가능한 정보

채널이 있는 워크스페이스

채널의 멤버 및 게스트 수

채널을 생성한 사람

최근 채널 활동 날짜

채널 생성 시기

사용 가능한 조치

포스트 권한 관리

채널 이름 변경

비공개로 채널 전환

비공개 채널을 공개로 전환

채널 보관 또는 보관 취소

채널 삭제

채널 생성

관리자가 멤버가 아닌 채널에 사용자 추가

채널과 외부 조직의 연계 해제

자세한 내용은 고객지원센터를 참조하세요.

Slack에서 개인 정보를 요청하려면 어떻게 해야 하나요?

고객 데이터(메시지 콘텐츠 또는 파일)에 대한 액세스 권한을 요청하려면 워크스페이스 주 소유자에게 문의해야 합니다. 주 소유자가 누구인지 모르면 이 워크스페이스 정보 페이지를 참조하세요. 도움이 필요하면 feedback@slack.com에 문의하세요. 고객님의 요청은 담당자에게 바로 연결됩니다.

또한 Slack이 고객님에 대해 수집하는 정보에 대한 액세스를 요청할 수 있는 특정 권한이 있을 수 있습니다. 이러한 권한에 대해 알아보고 기타 정보(워크스페이스, 계정 또는 사용 정보)에 대한 액세스 권한을 요청하기 위해 고객이나 사용자는 privacy@slack.com에 문의해 도움을 받을 수 있습니다.

Slack에서 개인 정보를 삭제하려면 어떻게 해야 하나요?

워크스페이스 또는 조직의 주 소유자는 워크스페이스의 데이터(Slack에서는 고객 데이터라고 함)를 제어합니다. 여기에는 멤버 프로필 정보와 함께 멤버가 제출한 모든 콘텐츠가 포함됩니다. 워크스페이스 또는 조직에서 나가는 멤버는 주 소유자에게 자신의 프로필 정보를 삭제하도록 요청할 권리가 있을 수 있습니다. 데이터 통제자인 주 소유자는 프로필 정보를 삭제해야 하는지 여부를 결정해야 합니다. 워크스페이스 또는 조직의 주 소유자는 계정이 비활성화된 후 멤버의 프로필 정보를 삭제할 수 있습니다.

워크스페이스의 설정에 따라 사용자의 계정이 비활성화되기 전에 프로필 정보 제거 및/또는 메시지 및 파일을 삭제할 수 있습니다. 편집 및 삭제 설정과 관련해 궁금한 점이 있으면 워크스페이스 소유자 또는 관리자에게 문의해주세요.

Slack에서 메시지와 파일을 어떻게 삭제합니까?

실수는 때때로 발생하기 때문에 Slack에서 메시지를 수정하고 삭제할 수 있습니다. 워크스페이스 소유자 및 관리자가 허용한 경우 멤버는 자신이 보낸 메시지를 편집하고 삭제할 수 있습니다. 워크스페이스 소유자와 관리자는 공개 채널 및 자신이 참여한 비공개 채널에서 모든 사용자의 메시지를 삭제할 수 있습니다.

회사에서 편집 및 삭제 로그를 보존하도록 선택했을 수 있습니다. 자세히 알아보려면 워크스페이스 설정을 검토하고 고객지원센터로 문의하세요.

Enterprise Grid 플랜 고객은 대규모 내보내기 작업이나 Slack에서 메시지 및 파일을 사용하여 작업하기 위해 승인된 타사 앱을 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 이 가이드를 확인하세요.

Slack을 개선하기 위해 정보를 어떻게 사용합니까?

Slack에 제출된 집계 및 분리된 고객 데이터는 물론, 기타 정보까지 분석하여 고객 경험을 향상하는 데 도움이 될 패턴을 찾고 있습니다. 예를 들어 기타 정보를 사용하여 콘텐츠 및 채널의 관련성을 결정하고 순위를 매기는 데 도움이 되는 검색 기능을 개선할 수 있습니다. 자세한 내용이나 몇 가지 예제는 개인정보 보호 원칙: 검색, 학습 및 인텔리전스에서 볼 수 있습니다.

데이터는 어디에 저장되나요?

Slack은 AWS(Amazon Web Services)에서 호스팅됩니다. 기본 데이터 센터는 미국에 있지만 일부 고객은 데이터 저장 위치 기능을 사용할 수 있습니다. 글로벌 팀은 Slack의 데이터 저장 위치를 사용해 특정 유형의 데이터가 저장되는 지역이나 국가를 선택할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 Slack의 데이터 저장 위치를 참조하세요.