Gerenciamento de dados: transparência e controle
Este recurso apresenta as políticas e as práticas de gerenciamento de dados do Slack, além de informações sobre as ferramentas necessárias para gerenciar, proteger e controlar seus dados.
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Para entender as práticas de gerenciamento de dados do Slack, é importante observar que definimos os dados em duas categorias diferentes: Dados do cliente e Outras informações. Os Dados do cliente (ou seja, mensagens, conteúdos e arquivos enviados por você aos Serviços) são de propriedade do cliente controlados por ele, conforme definido nos nossos Termos de Serviço. Além disso, o Slack processa e controla Outras informações (ou seja, informações de uso e de conta). Para saber mais sobre esse assunto, consulte nossa Política de Privacidade.
Quem é proprietário dos dados enviados a um workspace?
Um cliente tem a propriedade e o controle de todo o conteúdo enviado para o workspace. O Slack processa os Dados do cliente em nome do cliente.
Que ferramentas de portabilidade de dados estão disponíveis no Slack e quem pode usá-las?
Os dados que os clientes podem acessar usando as ferramentas de importação e exportação do Slack variam de acordo com os planos. No entanto, apresentamos uma visão geral abaixo. Consulte o Guia das ferramentas de importação e exportação do Slack para saber mais.
Todos os planos
Em qualquer plano, proprietários e administradores do workspace podem exportar todos os dados (mensagens e arquivos) de canais públicos.
Plano Business+
Os proprietários do workspace podem solicitar acesso a uma ferramenta que baixará todo o conteúdo de canais públicos e privados. Todas as solicitações estão sujeitas a um processo de aplicação para garantir que (a) os acordos de emprego e políticas corporativas adequados foram implementados e (b) todo o uso da exportação corporativa é permitido pela lei aplicável.
Planos gratuito e Pro
A opção de baixar todos os dados do workspace está disponível para workspaces nos planos gratuito e Pro apenas sob condições específicas. Exigimos que os proprietários de workspace nesses planos passem por um processo de análise e forneçam (a) um processo jurídico válido, (b) o consentimento dos membros ou (c) uma exigência ou um direito de acordo com as leis aplicáveis.
Planos Enterprise Grid e Enterprise+
Os proprietários de organizações podem aplicar o acesso à funcionalidade de exportação por autoatendimento, o que permite que um proprietário de organização exporte e gerencie exportações em todos os workspaces, incluindo todas as conversas que envolvam um único usuário, oriundas de canais privados e de mensagens diretas pessoais ou em grupo, conforme necessário e permitido por lei. Além disso, as APIs de descoberta permitem que clientes qualificados do Slack usem apps de terceiros para exportar, reter ou armazenar mensagens e arquivos enviados para o Slack.
Que ferramentas de gerenciamento de canais estão disponíveis e quem pode usá-las?
O Slack foi criado para auxiliar organizações de todos os portes a administrar os negócios em um ritmo mais acelerado. Nós oferecemos controles para ajudar você a gerenciar e orientar todas as suas equipes com facilidade. Um desses controles é a ferramenta de gerenciamento de canais. Com ela, os clientes aprovados do Business+ e os do Enterprise Grid podem realizar tarefas nos canais sem entrar nos workspaces ou nos canais em que as ações estão acontecendo e sem ver o conteúdo desses canais.
Talvez você queira usar um nome de canal simples, como #vendas ou #anúncios, mas esse nome de canal já esteja em uso em outro lugar. Nesses casos, a ferramenta de gerenciamento de canais pode ser usada para renomear um canal antigo e liberar o nome desejado para outros usos. Se você quiser, por exemplo, adicionar um consultor jurídico externo como convidado a um canal privado, poderá usar essa ferramenta para adicioná-lo sem ver o conteúdo desse canal.
O proprietário principal e os proprietários ou administradores da organização que tiverem permissão poderão ver as informações e executar as ações a seguir no painel da organização.
Informações disponíveis
- Workspaces que têm o canal
- Número de membros e convidados do canal
- Quem criou o canal
- A data da atividade mais recente no canal
- Quando o canal foi criado
Ações disponíveis
- Gerenciar permissões de postagem
- Renomear um canal
- Converter um canal em privado
- Converter um canal privado em público
- Arquivar ou desarquivar um canal
- Excluir um canal
- Criar um canal
- Adicionar um usuário a um canal no qual o administrador não é membro
- Desconectar um canal de uma organização externa
Acesse a nossa Central de Ajuda para saber mais.
Como solicito informações pessoais ao Slack?
Para solicitar acesso aos Dados do cliente (conteúdo de mensagens ou arquivos), entre em contato com o proprietário principal do workspace. Caso não saiba quem é o proprietário principal, acesse a página Sobre este workspace. Se você precisar de ajuda, entre em contato pelo e-mail feedback@slack.com para que possamos direcionar a solicitação para a pessoa certa.
Você também pode ter determinados direitos de solicitar acesso aos dados que o Slack talvez tenha coletado sobre você. Para exercer esses direitos e solicitar acesso a Outras informações (relacionadas a workspaces, contas ou uso), qualquer cliente ou usuário pode entrar em contato pelo e-mail privacy@slack.com e aguardar uma resposta.
Como excluo informações pessoais no Slack?
O proprietário principal de um workspace ou de uma organização controla os dados do workspace, o que chamamos de dados do cliente. Isso abrange todo o conteúdo que os membros enviam, além das informações do perfil deles. Ao saírem de um workspace ou de uma organização, os membros têm o direito de solicitar que o proprietário principal exclua as informações do perfil deles. Como controlador de dados, o proprietário principal é responsável por determinar se essas informações devem ser excluídas. Ele pode excluir as informações do perfil de um membro após a desativação da conta
De acordo com as configurações do workspace, é possível remover as informações do perfil e/ou excluir mensagens e arquivos compartilhados antes da desativação da conta. Fale com um proprietário ou um administrador do workspace em caso de dúvidas sobre as configurações de edição e de exclusão.
Como excluo mensagens e arquivos do Slack?
Como erros acontecem, é possível editar e excluir as mensagens no Slack. Caso seja permitido pelos proprietários e administradores do workspace, os membros podem editar e excluir as mensagens enviadas. Os proprietários e os administradores do workspace podem excluir as mensagens de qualquer pessoa nos canais públicos e privados dos quais participam.
Observe que sua empresa pode ter optado por manter os logs de edição e exclusão. Para saber mais, verifique as Configurações do workspace e consulte a Central de Ajuda.
Os clientes do Plano Enterprise Grid também podem usar apps de terceiros aprovados para exportar em massa mensagens e arquivos do Slack ou tomar medidas quanto a eles. Consulte este guia para obter mais informações.
Como usamos as informações para aprimorar o Slack?
Analisamos Dados do cliente agregados e desassociados que foram enviados ao Slack e também Outras informações para encontrar padrões que nos ajudam a melhorar a experiência de nossos clientes. Para aprimorar a funcionalidade de pesquisa, por exemplo, podemos usar Outras informações para ajudar a determinar e classificar a relevância do conteúdo e dos canais. Saiba mais e veja alguns exemplos aqui: Princípios de privacidade: pesquisa, aprendizado e inteligência.
Onde os seus dados são armazenados?
O Slack está hospedado no Amazon Web Services (AWS). O data center padrão fica nos Estados Unidos, mas alguns clientes podem optar por usar nosso recurso de residência de dados. Com a residência de dados do Slack, as equipes globais podem escolher em que região ou país seus dados em repouso são armazenados. Para saber mais, acesse Residência de dados do Slack.