Este recurso apresenta as políticas e as práticas de gerenciamento de dados do Slack, além de informações sobre as ferramentas necessárias para gerenciar, proteger e controlar seus dados.

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Para entender as práticas de gerenciamento de dados do Slack, é importante observar que definimos os dados em duas categorias diferentes: Dados do cliente e Outras informações. Os Dados do cliente (ou seja, mensagens, conteúdos e arquivos enviados por você aos Serviços) são de propriedade do cliente controlados por ele, conforme definido nos nossos Termos de Serviço. Além disso, o Slack processa e controla Outras informações (ou seja, informações de uso e de conta). Para saber mais sobre esse assunto, consulte nossa Política de Privacidade.

Quem é proprietário dos dados enviados a um workspace?

Um cliente tem a propriedade e o controle de todo o conteúdo enviado para o workspace. O Slack processa os Dados do cliente em nome do cliente.

Que ferramentas de portabilidade de dados estão disponíveis no Slack e quem pode usá-las?

Os dados que os clientes podem acessar usando as ferramentas de importação e exportação do Slack variam de acordo com os planos. No entanto, apresentamos uma visão geral abaixo. Consulte o Guia das ferramentas de importação e exportação do Slack para saber mais.

Todos os planos Em qualquer plano, proprietários e administradores do workspace podem exportar todos os dados (mensagens e arquivos) de canais públicos.

Plano Business+ Os proprietários do workspace podem solicitar acesso a uma ferramenta que baixará todo o conteúdo de canais públicos e privados. Todas as solicitações estão sujeitas a um processo de aplicação para garantir que (a) os acordos de emprego e políticas corporativas adequados foram implementados e (b) todo o uso da exportação corporativa é permitido pela lei aplicável.

Planos gratuito e Pro A opção de baixar todos os dados do workspace está disponível para workspaces nos planos gratuito e Pro apenas sob condições específicas. Exigimos que os proprietários de workspace nesses planos passem por um processo de análise e forneçam (a) um processo jurídico válido, (b) o consentimento dos membros ou (c) uma exigência ou um direito de acordo com as leis aplicáveis.

Planos Enterprise Grid e Enterprise+ Os proprietários de organizações podem aplicar o acesso à funcionalidade de exportação por autoatendimento, o que permite que um proprietário de organização exporte e gerencie exportações em todos os workspaces, incluindo todas as conversas que envolvam um único usuário, oriundas de canais privados e de mensagens diretas pessoais ou em grupo, conforme necessário e permitido por lei. Além disso, as APIs de descoberta permitem que clientes qualificados do Slack usem apps de terceiros para exportar, reter ou armazenar mensagens e arquivos enviados para o Slack.

Que ferramentas de gerenciamento de canais estão disponíveis e quem pode usá-las?

O Slack foi criado para auxiliar organizações de todos os portes a administrar os negócios em um ritmo mais acelerado. Nós oferecemos controles para ajudar você a gerenciar e orientar todas as suas equipes com facilidade. Um desses controles é a ferramenta de gerenciamento de canais. Com ela, os clientes aprovados do Business+ e os do Enterprise Grid podem realizar tarefas nos canais sem entrar nos workspaces ou nos canais em que as ações estão acontecendo e sem ver o conteúdo desses canais.

Talvez você queira usar um nome de canal simples, como #vendas ou #anúncios, mas esse nome de canal já esteja em uso em outro lugar. Nesses casos, a ferramenta de gerenciamento de canais pode ser usada para renomear um canal antigo e liberar o nome desejado para outros usos. Se você quiser, por exemplo, adicionar um consultor jurídico externo como convidado a um canal privado, poderá usar essa ferramenta para adicioná-lo sem ver o conteúdo desse canal.

O proprietário principal e os proprietários ou administradores da organização que tiverem permissão poderão ver as informações e executar as ações a seguir no painel da organização.

Informações disponíveis

Workspaces que têm o canal

Número de membros e convidados do canal

Quem criou o canal

A data da atividade mais recente no canal

Quando o canal foi criado

Ações disponíveis

Gerenciar permissões de postagem

Renomear um canal

Converter um canal em privado

Converter um canal privado em público

Arquivar ou desarquivar um canal

Excluir um canal

Criar um canal

Adicionar um usuário a um canal no qual o administrador não é membro

Desconectar um canal de uma organização externa

Acesse a nossa Central de Ajuda para saber mais.

Como solicito informações pessoais ao Slack?

Para solicitar acesso aos Dados do cliente (conteúdo de mensagens ou arquivos), entre em contato com o proprietário principal do workspace. Caso não saiba quem é o proprietário principal, acesse a página Sobre este workspace. Se você precisar de ajuda, entre em contato pelo e-mail feedback@slack.com para que possamos direcionar a solicitação para a pessoa certa.

Você também pode ter determinados direitos de solicitar acesso aos dados que o Slack talvez tenha coletado sobre você. Para exercer esses direitos e solicitar acesso a Outras informações (relacionadas a workspaces, contas ou uso), qualquer cliente ou usuário pode entrar em contato pelo e-mail privacy@slack.com e aguardar uma resposta.

Como excluo informações pessoais no Slack?

O proprietário principal de um workspace ou de uma organização controla os dados do workspace, o que chamamos de dados do cliente. Isso abrange todo o conteúdo que os membros enviam, além das informações do perfil deles. Ao saírem de um workspace ou de uma organização, os membros têm o direito de solicitar que o proprietário principal exclua as informações do perfil deles. Como controlador de dados, o proprietário principal é responsável por determinar se essas informações devem ser excluídas. Ele pode excluir as informações do perfil de um membro após a desativação da conta

De acordo com as configurações do workspace, é possível remover as informações do perfil e/ou excluir mensagens e arquivos compartilhados antes da desativação da conta. Fale com um proprietário ou um administrador do workspace em caso de dúvidas sobre as configurações de edição e de exclusão.

Como excluo mensagens e arquivos do Slack?

Como erros acontecem, é possível editar e excluir as mensagens no Slack. Caso seja permitido pelos proprietários e administradores do workspace, os membros podem editar e excluir as mensagens enviadas. Os proprietários e os administradores do workspace podem excluir as mensagens de qualquer pessoa nos canais públicos e privados dos quais participam.

Observe que sua empresa pode ter optado por manter os logs de edição e exclusão. Para saber mais, verifique as Configurações do workspace e consulte a Central de Ajuda.

Os clientes do Plano Enterprise Grid também podem usar apps de terceiros aprovados para exportar em massa mensagens e arquivos do Slack ou tomar medidas quanto a eles. Consulte este guia para obter mais informações.

Como usamos as informações para aprimorar o Slack?

Analisamos Dados do cliente agregados e desassociados que foram enviados ao Slack e também Outras informações para encontrar padrões que nos ajudam a melhorar a experiência de nossos clientes. Para aprimorar a funcionalidade de pesquisa, por exemplo, podemos usar Outras informações para ajudar a determinar e classificar a relevância do conteúdo e dos canais. Saiba mais e veja alguns exemplos aqui: Princípios de privacidade: pesquisa, aprendizado e inteligência.

Onde os seus dados são armazenados?

O Slack está hospedado no Amazon Web Services (AWS). O data center padrão fica nos Estados Unidos, mas alguns clientes podem optar por usar nosso recurso de residência de dados. Com a residência de dados do Slack, as equipes globais podem escolher em que região ou país seus dados em repouso são armazenados. Para saber mais, acesse Residência de dados do Slack.