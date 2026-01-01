Este recurso ofrece información sobre las políticas y las prácticas de gestión de los datos que hace Slack, así como sobre las herramientas que necesitas para gestionar, proteger y controlar tus datos.

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Para comprender las prácticas de gestión de datos de Slack, es importante tener en cuenta que definimos los datos en dos categorías distintas: datos de clientes y otra información. Los datos de clientes (es decir, mensajes, contenido y archivos que envíes a los Servicios) son propiedad del Cliente y los controla él, tal y como se define en nuestras Condiciones de servicio. Además, Slack procesa y controla otra información (es decir, la información de uso y la información de la cuenta).Para obtener más información acerca de este tema, consulta nuestra Política de privacidad.

¿Quién es dueño de los datos que se comparten en un espacio de trabajo?

Un cliente es propietario y tiene el control de todo el contenido que se publica en un espacio de trabajo. Slack procesa los Datos del cliente en nombre del cliente.

¿Qué herramientas de portabilidad de los datos ofrece Slack y quién puede usarlas?

Los datos a los que los clientes pueden acceder mediante las herramientas de importación y exportación de Slack dependen del plan, pero ofrecemos una descripción general a continuación. Revisa nuestra Guía para interpretar las herramientas de importación y exportación de Slack para obtener más información.

Todos los planes Independiente del plan al que estén suscritos, los propietarios y administradores pueden exportar todos los datos (mensajes y archivos) compartidos en canales abiertos.

Plan Business+ Los propietarios de espacios de trabajo pueden solicitar acceso a una herramienta de exportación que les permitirá descargar todo el contenido de sus canales abiertos y cerrados. Ten en cuenta que todas las peticiones se someten a un proceso de solicitud para asegurarse de que (a) se han puesto en práctica los contratos laborales y las políticas corporativas que correspondan al caso y que (b) todo uso de las Exportaciones corporativa se realice de acuerdo con las leyes vigentes.

Planes Gratuito y Pro Los planes Gratuito y Pro cuentan con la opción de descargar todos los datos del espacio de trabajo solo en determinadas circunstancias. Para eso, los propietarios del espacio de trabajo deberán someterse a un proceso de revisión y ofrecer (a) un procedimiento legal válido, (b) el consentimiento de los miembros y (c) un requisito o derecho según lo establecido en la legislación aplicable.

Planes Enterprise Grid y Enterprise+ Los propietarios de la organización pueden solicitar acceso a la función de autoexportación, con la que se puede exportar y gestionar las exportaciones de todos los espacios de trabajo, incluidas todas las conversaciones de las que forma parte un único usuario, de canales privados y mensajes directos de grupo o individuales. Además, Discovery API permite a los clientes de Slack que cumplan los requisitos el uso de aplicaciones de terceros para realizar la exportación, almacenar o archivar los mensajes y archivos que se envían por Slack.

¿Qué herramientas de gestión de canales están disponibles y quién puede utilizarlas?

Slack está diseñado para ayudar a organizaciones de todos los tamaños a gestionar sus negocios con mayor rapidez. Ofrecemos controles que pueden ayudarte a gestionar todos tus equipos con facilidad. Uno de estos controles es nuestra herramienta de gestión de canales. Con ella, los clientes seleccionados de Business+ y Enterprise Grid pueden trabajar canales sin necesidad de unirse a los espacios de trabajo o a los mismos canales en los que se está desarrollando la acción, ni acceder a su contenido.

Por ejemplo, puede que algunas veces quiera utilizar un nombre de canal sencillo, como #ventas o #anuncios, pero ese nombre de canal ya se haya utilizado en otro lugar. Cuando esto suceda, puedes utilizar la herramienta de gestión de canales para cambiar el nombre de un canal antiguo y liberar el nombre del canal que quieras para otros usos.O si hay un canal privado al que quieras añadir a un directivo externo como invitado, puedes utilizar esta herramienta para añadir al invitado sin ver el contenido del canal privado.

El propietario principal de la organización (así como cualesquiera propietarios o administradores de la organización con el debido permiso) puede ver la siguiente información y efectuar las siguientes acciones desde el panel de la organización.

Información disponible

Los espacios de trabajo en los que se encuentra el canal

El número de miembros e invitados en el canal

La persona que creó el canal

La fecha de la actividad más reciente del canal

La fecha de creación del canal

Acciones disponibles

Gestionar permisos de publicación

Cambiar el nombre de un canal

Cómo convertir un canal abierto en cerrado

Convertir un canal cerrado en abierto

Archivar o desarchivar un canal

Cómo eliminar un canal

Crear un canal

Añadir un usuario a un canal del que el administrador no sea miembro

Desconectar un canal de una organización externa

Visita nuestro Centro de Ayuda para obtener más información.

¿Cómo puedo solicitar información personal de Slack?

Para solicitar acceso a los Datos de clientes (contenido de mensajes o archivos), debes ponerte en contacto con el propietario principal del espacio de trabajo.Si no sabes quién es el propietario principal, visita la página Acerca de este espacio de trabajo.Si necesitas ayuda, escribe a feedback@slack.com y dirigiremos tu solicitud a la persona adecuada.

Es posible también que tengas algunos derechos para solicitar acceso a los datos que Slack haya recopilado sobre ti.Para poder ejercer esos derechos y solicitar acceso a Otra información (espacio de trabajo, cuenta o información sobre el uso), cualquier Cliente o usuario puede escribir a privacy@slack.com y nosotros nos pondremos en contacto con él.

¿Cómo puedo eliminar mi información personal de Slack?

El propietario principal de un espacio de trabajo u organización controla los datos de su espacio (lo que denominamos “datos del cliente”). Estos incluyen todo el contenido enviado por los miembros, así como la información de perfil de los mismos. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo u organización, pueden tener derecho a solicitar que el propietario principal elimine la información de su perfil. Como responsable del tratamiento de datos, el propietario principal debe determinar si es necesario eliminar la información de perfil. Los propietarios principales de un espacio de trabajo u organización pueden eliminar la información de perfil de un miembro cuando la cuenta esté desactivada

Dependiendo de los ajustes de tu espacio de trabajo, es posible que puedas eliminar la información de tu perfil y los mensajes y archivos enviados antes de que se desactive tu cuenta. Ponte en contacto con el propietario o administrador del espacio de trabajo si tienes alguna pregunta sobre los ajustes de edición y eliminación de mensajes.

¿Cómo elimino mensajes y archivos de Slack?

Como a veces se cometen errores, en Slack, los mensajes se pueden modificar y eliminar. Siempre que los propietarios y administradores del espacio de trabajo hayan habilitado esta opción, los miembros pueden modificar y eliminar los mensajes que envíen. Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden eliminar los mensajes de cualquiera en los canales abiertos y cerrados al que pertenezcan.

Ten en cuenta que tu empresa puede haber decidido conservar los registros de edición y eliminación.Para obtener más información, revisa tus Ajustes del espacio de trabajo y consulta nuestro Centro de Ayuda.

Los clientes del plan Enterprise Grid también pueden utilizar aplicaciones aprobadas de terceros para exportar en masa o realizar alguna acción en mensajes y archivos desde Slack; consulta esta guía para obtener más información.

¿Cómo utilizamos la información para mejorar Slack?

Analizamos Datos de clientes agregados y disociados que se hayan enviado a Slack, así como Otra información para encontrar patrones que nos ayuden a mejorar la experiencia de los clientes.Por ejemplo, podemos mejorar la funcionalidad de búsqueda utilizando Otra información para poder determinar y posicionar la relevancia del contenido y los canales.Aquí puedes consultar más información y ver más ejemplos: Principios de privacidad: búsqueda, aprendizaje e inteligencia.

¿Dónde se guardan tus datos?

Slack se aloja en Amazon Web Services (AWS). El centro de datos predeterminado está en Estados Unidos, pero algunos clientes pueden decidir usar nuestra capacidad de residencia de datos. La residencia de datos de Slack permite que los equipos globales elijan la región o el país en el que prefieran que se almacenen los datos.Para obtener más información, visita Residencia de datos para Slack.