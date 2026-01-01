Perfiles de usuario y gráficos de organizaciones completos gracias a Atlas
Gracias a Atlas de Slack, los equipos podrán entender mejor con quien trabajan. Se trata de un nuevo directorio de empleados que proporciona información de contexto útil sobre sus compañeros
Ayuda a tus equipos a conocer a las personas con las que trabajan
Cuando los compañeros se conocen bien, se mejora la confianza y el trabajo avanza más rápido. Desde las aficiones y las capacidades de los usuarios, pasando por un gráfico interactivo de la organización, Atlas de Slack ayudará a tus compañeros a ponerse al día y conocer a sus compañeros y compañeras de trabajo.
“Los perfiles completos de Atlas de Slack y los gráficos dinámicos sobre la organización nos ayudan significativamente a mejorar las conexiones de nuestros equipos en el mundo híbrido en el que vivimos.”
Administración de perfiles a nivel de empresa
Los sistemas empresariales, como HRIS, completan la información de perfiles a través de SCIM, lo que garantiza que los perfiles de los empleados incluyen información completa, actualizada y precisa. Los administradores también pueden permitir que los empleados personalicen partes de sus perfiles.
El contexto adecuado al alcance de la mano
Gracias a Atlas de Slack, tendrás a tu disposición información completa, que se puede consultar, junto a un gráfico dinámico sobre la organización. Las personas podrán conocer fácilmente a las personas con las que deben colaborar sin tener que cambiar de herramienta ni abandonar Slack.
Mucho más que un directorio
Atlas de Slack no se reduce a incluir nombres y fotos de las personas, también ofrece información adicional que todo el mundo podrá usar para colaborar de manera más eficaz.
Perfiles de usuario personalizables
Las personas pueden incluir sus intereses, proyectos clave y objetivos de equipo para ofrecer más información y conectar con otras personas.
Una fuente de confianza de información sobre empleados
Los datos de perfil sincronizados implican que Atlas se puede convertir en una fuente de información para la estructura de las organizaciones y para establecer relaciones laborales.
Información completa sobre una organización
Los usuarios de Slack pueden ver la información del perfil de cualquier persona de la organización, incluso de las personas que todavía no usan Slack.
Obtén más información sobre las características del trabajo digital
El kit de herramientas para el mundo digital
Reinventar el trabajo: crear una nueva experiencia para los empleados
Colaboración de equipos: la base del lugar de trabajo digital
Preguntas frecuentes
Para obtener información sobre los precios, ponte en contacto con el ejecutivo de tu cuenta de Slack o contacta con ventas. Para obtener más información sobre los planes de pago de Slack, visita nuestra página de precios.
Atlas de Slack está incluido en el plan Enterprise+ sin coste adicional. Atlas de Slack también está disponible como un complemento de pago de los planes Business+.
Sí. Atlas de Slack es ideal para organizaciones empresariales y se puede configurar para integrar datos de sistemas empresariales y crear perfiles completos para las personas que usen Slack, y perfiles de solo visualización para quienes pertenezcan a la organización y no usen Slack. Los usuarios de Slack podrán ver, buscar y consultar los perfiles de solo visualización en Slack. Sin embargo, las funciones que habilitan la personalización de perfiles y la creación de campos personalizados no estarán disponibles para los empleados con perfiles de solo visualización.
Sí. Atlas de Slack se integra completamente con Slack y usa el mismo nivel de seguridad empresarial y funciones de administración de identidades de la plataforma de Slack, que se incluyen a través de integraciones de terceros.
Atlas de Slack está disponible en todos los mercados y en todos los idiomas en los que trabaja Slack.