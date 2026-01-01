Sí. Atlas de Slack es ideal para organizaciones empresariales y se puede configurar para integrar datos de sistemas empresariales y crear perfiles completos para las personas que usen Slack, y perfiles de solo visualización para quienes pertenezcan a la organización y no usen Slack. Los usuarios de Slack podrán ver, buscar y consultar los perfiles de solo visualización en Slack. Sin embargo, las funciones que habilitan la personalización de perfiles y la creación de campos personalizados no estarán disponibles para los empleados con perfiles de solo visualización.