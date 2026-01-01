Sí. Nos tomamos la seguridad muy en serio, incluida la seguridad y privacidad de tus archivos. Los datos en reposo de la red de producción de Slack se cifran usando estándares de cifrado GIPS 140-2, que se aplican a todos los tipos de datos en reposo de los sistemas de Slack, como las bases de datos relacionales, los almacenes de archivos y las copias de seguridad de bases de datos. Para los datos en tránsito, Slack utiliza los conjuntos de cifrado recomendados más recientes para cifrar todo el tráfico, como protocolos TLS 1.2, AES-256 y SHA-2, siempre que sean compatibles con los sistemas y protocolos de los clientes. Para garantizar que solo aquellas personas y dispositivos adecuados pueden acceder a la información de tu empresa en Slack, ofrecemos diferentes funciones de seguridad integradas, como el inicio de sesión único. Puedes obtener más información sobre estas funciones en nuestra página de seguridad.



Recuerda: Slack no controla la naturaleza de los datos enviados a los espacios de trabajo de Slack. El cliente es el responsable del tratamiento de sus datos, esto es los mensajes, archivos y otros contenidos enviados mediante las cuentas de los servicios. Consulta la sección de la Política de privacidad sobre la “información que recopilamos y recibimos” para saber más sobre los elementos de datos, incluidos aquellos pertenecientes a datos personales definidos como “otra información” y que son tratados por Slack.