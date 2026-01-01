Comparte archivos y colabora en documentos
Trae a Slack tus archivos y las conversaciones en torno a ellos. Verás cómo fluye la comunicación.
Envía documentos desde cualquier parte
Los archivos, documentos, fotos y vídeos se pueden compartir desde el ordenador, dispositivo servicio de almacenamiento en la nube que elijas, todo ello sin tener que cambiar de pestaña ni ventana.
Colabora en torno a archivos de gran tamaño
En ocasiones, se necesita de varios programas y varios departamentos para trabajar con archivos de gran tamaño. Al poder incorporar documentos y archivos en la misma ventana, es más fácil tener una visión general del producto e ir perfeccionándolo entre todos.
Los canales, el espacio perfecto para compartir archivos
En Slack, el lugar donde transcurre la conversación y puedes compartir archivos son los canales, espacios bien organizados y que siempre puedes volver a consultar. Los canales hacen que sea más fácil compartir archivos y su contexto con las personas adecuadas y, además, permiten buscarlos más tarde.
Comparte archivos sin salir de Slack
Compartir archivos, ya sea soltándolos o añadiéndolos desde servicios como Google Drive, es una función tan propia de Slack como escribir y enviar mensajes.Cómo añadir archivos a Slack
Tus archivos seguros
Nos tomamos muy en serio la seguridad, incluidos aspectos como el uso compartido seguro de archivos y documentos. Cuando compartes archivos en canales cerrados o en mensajes, solo las personas incluidas en la conversación pueden acceder a ellos.
Tus documentos, en varios dispositivos
En Slack, todos tus mensajes, archivos y documentos se sincronizan al instante y automáticamente, sin importar cuántas veces cambies de dispositivo durante el día.Descargar la aplicación de Slack
Echa un vistazo al uso compartido de archivos en Slack
Diversas formas de trabajar con tus archivos en Slack
Subir y compartir archivos
Principios esenciales de Slack: enfoque paso a paso sobre la recopilación de opiniones
Preguntas frecuentes
En Slack puedes compartir prácticamente cualquier tipo de archivo desde tu dispositivo, siempre que tenga como máximo 1 GB de tamaño, o añadirlos desde una aplicación de administración de archivos como Box, Dropbox, Google Drive o One Drive.
Poner chinchetas a archivos y mensajes es una forma genial de tener la información importante siempre a mano. Para ponerlas, pasa el cursor sobre el mensaje que quieras fijar y haz clic en el icono de tres puntos •••. De esta forma, amplías la lista de acciones y solo tienes que seleccionar la opción para poner una chincheta en el mensaje. ¡Listo!
Sí, puedes conectar la mayoría de aplicaciones de administración y uso compartido de archivos para empresas. Descubre Slack Marketplace para ver la lista completa y empieza a compartir el acceso a tus presentaciones, documentos y mucho más, todo desde Slack.
Sí. Nos tomamos la seguridad muy en serio, incluida la seguridad y privacidad de tus archivos. Los datos en reposo de la red de producción de Slack se cifran usando estándares de cifrado GIPS 140-2, que se aplican a todos los tipos de datos en reposo de los sistemas de Slack, como las bases de datos relacionales, los almacenes de archivos y las copias de seguridad de bases de datos. Para los datos en tránsito, Slack utiliza los conjuntos de cifrado recomendados más recientes para cifrar todo el tráfico, como protocolos TLS 1.2, AES-256 y SHA-2, siempre que sean compatibles con los sistemas y protocolos de los clientes. Para garantizar que solo aquellas personas y dispositivos adecuados pueden acceder a la información de tu empresa en Slack, ofrecemos diferentes funciones de seguridad integradas, como el inicio de sesión único. Puedes obtener más información sobre estas funciones en nuestra página de seguridad.
Recuerda: Slack no controla la naturaleza de los datos enviados a los espacios de trabajo de Slack. El cliente es el responsable del tratamiento de sus datos, esto es los mensajes, archivos y otros contenidos enviados mediante las cuentas de los servicios. Consulta la sección de la Política de privacidad sobre la “información que recopilamos y recibimos” para saber más sobre los elementos de datos, incluidos aquellos pertenecientes a datos personales definidos como “otra información” y que son tratados por Slack.
Buena pregunta. El acceso de tu equipo a los archivos cargados varía según el plan:
• Plan Gratuito: acceso a los archivos de los últimos 90 días
• Resto de planes: acceso ilimitado
Los archivos incluyen clips de audio y vídeo, archivos PDF, documentos, imágenes y capturas de pantalla.
El acceso a los archivos de los últimos 90 días y el acceso ilimitado permiten a las personas cargar todos los archivos que los equipos necesitan para colaborar y sacar el trabajo adelante. Slack es una plataforma de productividad y no está pensado para usarse como un repositorio de almacenamiento de archivos o registros.