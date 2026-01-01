Solución adaptable

La solución colaborativa para empresas de cualquier tamaño
Las organizaciones grandes y pequeñas sacan el máximo partido de la comunicación flexible y fiable que les ofrece Slack.
Siempre disponibles, siempre fiables
Empresas de todo el mundo eligen a Slack como su solución de colaboración de confianza, especialmente cuando más lo necesitan.
- Arquitectura globalmente distribuida
- Replicación segura de datos del cliente
“Slack es una herramienta empresarial esencial para millones de usuarios, y nos comprometemos a ofrecer un nivel proporcional de disponibilidad y fiabilidad. Las demandas de nuestra infraestructura no cambian independientemente de si los empleados se conectan desde la oficina, la red de su teléfono móvil o desde casa”.
Slack se adapta al mismo ritmo que tu negocio
Slack se adapta con un número ilimitado de canales o espacios de trabajo al crecimiento de tu organización o a la manera de trabajar de tus equipos.
- Se adapta a la forma en la que tu empresa esté organizada
- Garantiza que las actualizaciones de la empresa lleguen a toda la organización
- Aumenta la participación con espacios específicos para colaborar
El control granular en tus manos
Los administradores de las organizaciones más grandes también pueden gestionar Slack con controles inteligentes y precisos.
Controles centrales y gobernanza
Slack se gestiona desde un panel central al que se puede acceder muy fácilmente.
Espacios de trabajo personalizables
Las políticas pueden variar entre espacios de trabajo para equipos con diferentes necesidades de cumplimiento o normativas.
Roles de administrador y delegación
Delega las tareas administrativas para acelerar los tiempos de respuesta de TI y mantener a los empleados contentos.
Seguimiento de la participación por mensaje
Consulta cómo se está desarrollando la comunicación en grandes empresas con estadísticas de mensajes.
“Mientras que la extracción de métricas de correo electrónico es engorrosa y propensa a errores, Slack ofrece información apta para los indicadores clave de rendimiento en tiempo real y sobre la marcha. Cuando compartimos información esencial mediante el uso de Slack, sabemos exactamente el momento en que todo el equipo ha recibido y comprendido el mensaje”.
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes hablar temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.
Además, Slack cuenta con funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permiten a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una alerta cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.
Enterprise+ es la solución de Slack para organizaciones grandes o simplemente de estructura compleja. Con esta solución, tu empresa puede trabajar con la agilidad propia de una pequeña empresa y aprovechar los recursos y los conocimientos compartidos de una empresa más grande.
Enterprise+ incluye todas las funciones de seguridad y gobernanza de una solución pensada para grandes empresas, pero con un diseño intuitivo, similar al de las experiencias diseñadas para consumidores, lo que hace que tanto las empresas como los usuarios quieran usarlo.
Enterprise+ posibilita el trabajo de algunas de las empresas más grandes del mundo (como IBM, Condé Nast, Moody’s, E-Trade y Oracle) y es el único producto de colaboración que admite hasta 500 000 usuarios.
Enterprise+ es un plan de pago. Compara las funciones y los precios del plan aquí.
Sí. A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de Spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu cuenta de Slack no se puede vender a empresas de publicidad ni se puede incluir en listas de divulgación de correos electrónicos. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece privacidad y protección de datos para empresas. Los controles granulares permiten que los administradores personalicen el nivel de seguridad para cada usuario, de forma que no vean lo que no tengan permiso para ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede sustituir al correo electrónico de una forma segura dentro de tu empresa.
Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar único en el que un equipo puede compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas suelen crear canales para los anuncios importantes de la empresa, triajes del equipo de Ayuda, preguntas para el equipo de TI o de RR. HH. y para compartir intereses sociales.
Los canales pueden ser abiertos (para cualquier usuario de la organización) o cerrados (solo se puede acceder mediante una invitación). Además, las organizaciones que usen un plan de pago de Slack pueden compartir un canal con socios externos como empresas, clientes y proveedores usando Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre cómo los canales pueden agilizar el trabajo diario.
Slack Connect es una forma más segura y productiva para que las organizaciones colaboren. Te permite mantener conversaciones con socios externos, clientes, proveedores y más directamente en Slack, lo que elimina las tradicionales cadenas de correos electrónicos y mejora la colaboración entre empresas. Las funciones de seguridad para la empresa de Slack y sus estándares de cumplimiento, como la Administración de claves de cifrado, también se incluyen en Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre Slack Connect.
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de comunicarse para toda la empresa. Sustituye el correo electrónico por algo más rápido, mejor organizado y más seguro. En lugar de utilizar cadenas sueltas de correos electrónicos, toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que es sencillo unirse y en los que se pueden hacer búsquedas cómodamente. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante.
Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.