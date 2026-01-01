Solución adaptable

Sí. A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de Spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu cuenta de Slack no se puede vender a empresas de publicidad ni se puede incluir en listas de divulgación de correos electrónicos. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.

Slack ofrece privacidad y protección de datos para empresas. Los controles granulares permiten que los administradores personalicen el nivel de seguridad para cada usuario, de forma que no vean lo que no tengan permiso para ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede sustituir al correo electrónico de una forma segura dentro de tu empresa.