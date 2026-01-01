Slack organiza las conversaciones en canales, donde se reúnen las personas para compartir ideas, tomar decisiones o completar trabajos. Esto ayuda a los equipos a trabajar más rápido y coordinarse, sin importar donde estén.



Con Slack Connect (disponible en los planes de pago), también podrás mejorar la forma de comunicarte con tus socios, proveedores y clientes, entre otros, llevando tus conversaciones directamente a Slack.