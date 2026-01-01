¿Por qué Slack es mejor que el correo electrónico?
Al comparar Slack y el correo electrónico, Slack sale ganando porque reúne todo lo que la empresa moderna necesita para poder trabajar.
No es que el correo electrónico sea inútil, simplemente tiene sus límites
El correo electrónico es útil a la hora de enviar y recibir información. Slack proporciona una plataforma intuitiva para hacer el resto de cosas necesarias para sacar el trabajo adelante. Slack es una interfaz ideal para colaborar, compartir archivos de forma transparente e integrar aplicaciones, al tiempo que potencia la productividad gracias a la IA.
“Por correo electrónico no puedes tener una buena conversación; no es lo suficientemente rápido. Al reunirnos en los canales de Slack podemos tratar los temas de gestión cotidianos de forma sencilla. Es tremendamente útil.”
Comparación entre Slack y el correo electrónico
Slack no solo se trata de una herramienta de mensajería. Es una sede central en la que se reúnen tus equipos, herramientas, clientes y socios en el momento y lugar necesarios para el trabajo.
TRANSPARENCIA
Cuando tus equipos trabajan en Slack, todas sus conversaciones, archivos y aplicaciones se convierten en elementos muy útiles que cualquier persona (o incluso la IA) puede buscar. Ya no tendrás que reenviar un montón de correos electrónicos a la persona que se acaba de incorporar al proyecto.
COLABORACIÓN
El uso compartido de archivos, llamadas, clips y mucho más viene de serie con Slack, además de mensajería en tiempo real, para que tus equipos puedan trabajar juntos de manera eficaz como mejor se adapte a sus necesidades. Además, Slack reúne a equipos internos y externos de diferentes regiones, zonas horarias y estilos de trabajo, en lugar de confinar el trabajo en los silos de comunicación generados por el correo electrónico.
INTEGRACIONES
Conecta más de 2600 aplicaciones con Slack, ya sea tu calendario o las herramientas que usas en tu día a día, y no te olvides nunca más de adjuntar un archivo.
ORGANIZACIÓN
Reúne a los agentes de Salesforce y a tus aplicaciones favoritas en un sistema operativo de trabajo que les permita acabar el trabajo por ti.
AUTOMATIZACIÓN
En Slack puedes convertir las reuniones y tareas rutinarias como las reuniones de sincronización, las aprobaciones y las solicitudes en flujos de trabajo automatizados para reducir el intercambio de información.
SEGURIDAD
Colaborar a través del correo electrónico abre las puertas al spam y a la suplantación de identidad (phishing). Slack ofrece una seguridad de nivel empresarial y aplica los estándares de cumplimiento normativo para que puedas trabajar de manera más segura.
Cómo pasar del correo electrónico a Slack
Registrarse
Crea un nuevo espacio de trabajo de Slack en cuestión de minutos. Todos los equipos, sean del tamaño que sean, pueden probarlo de forma gratuita.
Invita a tus compañeros de trabajo
Slack es mejor en compañía (no, en serio, resulta un poco decepcionante si se utiliza en solitario) y es muy fácil invitar a tu equipo.
Empieza donde lo dejaste
Incluye un correo electrónico en Slack y sigue con la conversación. Tu equipo y tu jefe te lo agradecerán.
Cinco consejos clave para comenzar a usar Slack
Guía de Slack para veteranos del correo electrónico
Cómo enviar correos electrónicos a Slack
Cómo usar Slack: tu guía de inicio rápido
Preguntas frecuentes
Slack organiza las conversaciones en canales, donde se reúnen las personas para compartir ideas, tomar decisiones o completar trabajos. Esto ayuda a los equipos a trabajar más rápido y coordinarse, sin importar donde estén.
Con Slack Connect (disponible en los planes de pago), también podrás mejorar la forma de comunicarte con tus socios, proveedores y clientes, entre otros, llevando tus conversaciones directamente a Slack.
Sí. La seguridad en Slack es extremadamente importante para nosotros. No te preocupes, Slack se encargará de proteger la información de tu espacio de trabajo. Para obtener más información sobre el modo en que protegemos tus datos, consulta nuestras Prácticas de seguridad.
Los mensajes de grupo de Slack pueden incluir hasta nueve personas. Los mensajes de grupo son muy útiles para conversaciones que no necesitan la participación de todos los miembros de un canal. Sin embargo, si se necesitan más de nueve personas, se debe crear un canal.
Sí, Slack puede ayudarte a mantener toda la comunicación de tu trabajo, incluido el correo electrónico, en un mismo lugar. Descubre cómo enviar correos electrónicos a Slack.