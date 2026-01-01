Pourquoi Slack est-il plus efficace que les e-mails ?
La différence entre Slack et les e-mails, c’est que Slack offre aux entreprises modernes tout ce dont elles ont besoin pour être productives.
Les e-mails ne sont pas obsolètes, mais limités
Les e-mails sont utiles pour envoyer et recevoir des informations. Slack fournit une plateforme intuitive pour accomplir toutes les autres tâches et faire avancer le travail. Cette interface riche est axée sur la collaboration, le partage transparent de fichiers et l’intégration d’applications, le tout optimisé par l’IA.
« Les conversations par e-mails manquent de fluidité car le système est trop lent. Dans les canaux Slack, nous pouvons discuter facilement de la gestion des projets au quotidien. C'est très précieux. »
Quels sont les avantages de Slack par rapport aux e-mails
Slack n’est pas qu'un simple outil conçu pour envoyer des messages. Il s’agit d’un espace collaboratif qui rassemble vos équipes, leurs outils, vos clients et partenaires, quels que soient vos horaires et votre lieu de travail.
TRANSPARENCE
Lorsque vos équipes utilisent Slack, l’ensemble de leurs conversations, fichiers et applications devient un contexte utile que d’autres personnes et l’IA peuvent rechercher. Il n’est plus nécessaire de transférer plein d’e-mails à une nouvelle personne qui rejoint votre projet.
COLLABORATION
Le partage de fichiers, les appels, les clips, etc., sont intégrés à Slack, tout comme les messages en temps réel qui permettent à vos équipes de collaborer en harmonie, selon vos conditions. De plus, Slack rassemble les équipes internes et externes, quels que soient leur lieu de travail, leur fuseau horaire et leur style de travail, et évite de travailler dans l’environnement cloisonné des communications par e-mail.
INTÉGRATIONS
Plus de 2 600 applications peuvent être intégrées à Slack : il peut s’agir de votre calendrier ou des outils que vous utilisez tous les jours. Vous n’oublierez plus jamais d’ajouter la pièce jointe !
ORCHESTRATION
Rassemblez les agents de Salesforce et vos applications préférées dans un système d’exploitation professionnel, et laissez-les travailler pour vous.
AUTOMATISATION
Dans Slack, vous pouvez transférer les réunions de routine ou des tâches comme les points d’équipe, les approbations et les demandes dans des flux de travail automatisés, et ainsi gagner du temps.
SÉCURITÉ
Collaborer dans des e-mails vous expose aux risques de spam et d’hameçonnage. Slack répond à des normes de sécurité et de conformité de haut niveau pour offrir un environnement de travail sûr.
Comment passer des e-mails à Slack
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Invitez vos collègues
Slack est plus agréable en groupe, et il est facile d’y inviter votre équipe.
Reprenez là où vous vous étiez arrêté(e)
Essayez de de transférer une conversation e-mail dans Slack, et poursuivez-la dans un canal. Votre équipe et votre responsable vous remercieront.
Les 5 conseils clés pour bien débuter dans Slack
Guide de migration de l’e-mail vers Slack
Comment transférer des e-mails vers Slack
Votre guide de démarrage rapide sur l’utilisation de Slack
Foire aux questions
Slack organise les conversations dans des canaux où tout le monde peut se rassembler pour partager des idées, prendre des décisions et faire avancer le travail. Ils permettent aux équipes de travailler plus rapidement et de rester synchronisées, où qu’elles soient.
Avec Slack Connect (disponible dans les forfaits payants), vous pouvez également renforcer la communication avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients et bien d’autres encore, en transférant vos conversations directement dans Slack.
Oui. Chez Slack, la sécurité est une préoccupation majeure. Vous pouvez nous faire confiance, nous assurerons la sécurité de votre espace de travail. Pour plus d’informations sur la protection de vos données, veuillez consulter nos pratiques de sécurité.
Vous pouvez envoyer des messages directs de groupe à 9 personnes maximum. Les messages directs de groupe sont utiles quand une conversation ne nécessite pas de mobiliser tous les membres d'un canal. En revanche, si vous souhaitez communiquer avec plus de 9 personnes, créez simplement un canal !
Oui, Slack vous permet de regrouper toutes vos communications professionnelles, y compris vos e-mails, au même endroit. Découvrez comment transférer des e-mails dans Slack.