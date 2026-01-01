Slack organise les conversations dans des canaux où tout le monde peut se rassembler pour partager des idées, prendre des décisions et faire avancer le travail. Ils permettent aux équipes de travailler plus rapidement et de rester synchronisées, où qu’elles soient.



Avec Slack Connect (disponible dans les forfaits payants), vous pouvez également renforcer la communication avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients et bien d’autres encore, en transférant vos conversations directement dans Slack.