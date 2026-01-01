Illustration de quatre collègues travaillant ensemble, avec le logo Slack au centre.
PARTENARIATS

Renforcer l’efficacité au travail avec Slack

Rejoignez les leaders des secteurs logiciel, de la sécurité et du conseil pour aider les équipes à renforcer leur productivité et à transformer leurs opérations avec Slack.

Un partenariat conseil vous intéresse ?
Inscrivez-vous grâce à la Communauté des partenaires Salesforce.

Le programme de partenariat

Nos partenaires proposent une panoplie d’outils, de services et de solutions pour aider les équipes à renforcer leur productivité.

Boostez votre productivité

Améliorez votre productivité et la concentration au travail en rassemblant dans Slack les outils que vos équipes utilisent quotidiennement.

Améliorez votre efficacité

Utilisez les capacités de nos partenaires pour adopter de meilleures méthodes collaboratives, en interne comme en externe.

Élargissez votre investissement technologique

Connectez facilement Slack à votre architecture informatique existante grâce à notre plateforme ouverte.

Découvrez nos partenaires logiciels

Slack fonctionne à merveille avec les outils que vos équipes utilisent déjà (automatisation des processus marketing et des opérations financières, productivité, visioconférences…) et simplifie vos projets grâce à sa plateforme unique.

Consultez le Slack Marketplace

Logo Atlassian

Atlassian

Suite d’outils qui aide les équipes à collaborer plus intelligemment et plus rapidement. Inclut Jira, Confluence, Bitbucket et Trello.

Logo AWS

AWS

Plateforme cloud complète et largement utilisée, offrant des services à partir de centres de données situés dans le monde entier.

Logo Box

Box

Plateforme sécurisée pour la gestion des contenus, les flux de travail et la collaboration.

Logo DocuSign

DocuSign

Fournisseur de signature électronique qui aide les entreprises à connecter et à automatiser leurs processus de validation.

Logo Google Workspace

Google Workspace

Ensemble d’applications de productivité qui vous permettent de vérifier votre calendrier, de collaborer sur des fichiers, de mettre à jour votre statut et plus encore.

Logo PagerDuty

PagerDuty

Plateforme de gestion des opérations numériques qui fournit des informations en temps réel sur des données pour les équipes DevOps, ITOps et SecOps.

Logo Workday

Workday

Système de PGI pour la gestion financière, les ressources humaines et la planification.

Logo Zoom

Zoom

Plateforme de communication vidéo qui permet de gérer les réunions, les webinaires, les salles de conférence et les appels téléphoniques.

Découvrez nos partenaires conseil

Explorez l’écosystème de partenaires Salesforce. Vous trouverez des partenaires conseil certifiés Slack, avec des guides utiles pour améliorer l’efficacité et la productivité de vos équipes.

Découvrir nos partenaires certifiés Slack

Logo Accenture

Accenture

Repenser des expériences humaines qui relancent la croissance et accélèrent le chemin vers la rentabilité.

Logo Capgemini

Capgemini

Partenariat avec des entreprises pour transformer et gérer leur activité en exploitant la technologie et la plateforme Slack.

Logo Deloitte

Deloitte Digital

Fournir des résultats commerciaux plus rapides à des marques mondiales dans différents secteurs pour transformer la collaboration avec Slack.

Logo IBM

IBM

Rassembler Slack et Salesforce pour créer des flux de travail innovants et intelligents, ayant une utilité à grande échelle.

Logo KPMG

KPMG

Accélérer la transformation des entreprises avec une expérience approfondie du secteur et la structure de transformation numérique de KPMG centrée sur le client : « Connected. Powered. Trusted. »

Logo PWC

PwC

Combiner une connaissance approfondie du secteur, la transformation des effectifs et la gestion du changement pour faire évoluer la collaboration avec Slack grâce à l’expérience humaine et à la technologie.

Logo du GRC Silverline

Silverline

Créer des solutions qui génèrent des résultats commerciaux réels et rationaliser le « travail du travail » en tirant parti de la puissance de Slack et de Salesforce.

Logo Slalom

Slalom

Nous nous concentrons sur la stratégie, la technologie et la transformation de l’entreprise pour redéfinir les possibles et imaginer le futur avec Slack.

Découvrez nos partenaires de sécurité et de conformité

Prévention de la perte des données. Gestion des identités. eDiscovery. Pour chaque besoin, nous proposons des intégrations avec des partenaires Sécurité et conformité de premier plan, qui sont prêts à vous aider.

Découvrir nos applications de sécurité

Logo Microsoft

Defender pour les applications Cloud

Cloud access security broker (CASB) offrant une visibilité multifonctionnelle, un contrôle sur les déplacements de données et des analyses pour identifier et combattre les cybermenaces.

Logo Global Relay

Global Relay

Fournir des services d’archivage des communications électroniques, de messagerie, de supervision, de gouvernance de l’information et d’e-discovery dans le respect des conformités.

Logo McAfee

McAfee

Offre une protection en temps réel des utilisateurs et des données d’entreprise pour tous les services basés dans le Cloud.

Logo Netskope

Netskope

Service de prévention de la perte des données (DLP) leader sur le marché avec des inspections de contenu et des services d’assistance indépendants du langage de programmation.

Logo Okta

Okta

Plateforme de gestion de l’identité basée dans le Cloud, avec des fonctionnalités comme l’authentification unique, l’authentification multifacteur, la gestion du cycle de vie et plus encore.

Logo Symantec

Symantec

Solution Cloud de sécurité intégrée qui propose des services de prévention de la perte des données (DLP) ou des services CASB (« Cloud Access Security Broker »).

Logo Splunk

Splunk

La première plateforme Data-to-Everything™ qui offre aux équipes informatiques, DevOps et de sécurité les moyens de transformer leurs entreprises avec n’importe quelles données.

Logo Zscaler

Zscaler

Permettre une transformation numérique sécurisée en repensant la sécurité des réseaux traditionnels et en fournissant aux entreprises les moyens de travailler en toute sécurité, où qu’elles soient.

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