Renforcer l’efficacité au travail avec Slack
Rejoignez les leaders des secteurs logiciel, de la sécurité et du conseil pour aider les équipes à renforcer leur productivité et à transformer leurs opérations avec Slack.
Un partenariat conseil vous intéresse ?
Inscrivez-vous grâce à la Communauté des partenaires Salesforce.
Le programme de partenariat
Nos partenaires proposent une panoplie d’outils, de services et de solutions pour aider les équipes à renforcer leur productivité.
Boostez votre productivité
Améliorez votre productivité et la concentration au travail en rassemblant dans Slack les outils que vos équipes utilisent quotidiennement.
Améliorez votre efficacité
Utilisez les capacités de nos partenaires pour adopter de meilleures méthodes collaboratives, en interne comme en externe.
Élargissez votre investissement technologique
Connectez facilement Slack à votre architecture informatique existante grâce à notre plateforme ouverte.
Découvrez nos partenaires logiciels
Slack fonctionne à merveille avec les outils que vos équipes utilisent déjà (automatisation des processus marketing et des opérations financières, productivité, visioconférences…) et simplifie vos projets grâce à sa plateforme unique.
Atlassian
Suite d’outils qui aide les équipes à collaborer plus intelligemment et plus rapidement. Inclut Jira, Confluence, Bitbucket et Trello.
AWS
Plateforme cloud complète et largement utilisée, offrant des services à partir de centres de données situés dans le monde entier.
Box
Plateforme sécurisée pour la gestion des contenus, les flux de travail et la collaboration.
DocuSign
Fournisseur de signature électronique qui aide les entreprises à connecter et à automatiser leurs processus de validation.
Google Workspace
Ensemble d’applications de productivité qui vous permettent de vérifier votre calendrier, de collaborer sur des fichiers, de mettre à jour votre statut et plus encore.
PagerDuty
Plateforme de gestion des opérations numériques qui fournit des informations en temps réel sur des données pour les équipes DevOps, ITOps et SecOps.
Workday
Système de PGI pour la gestion financière, les ressources humaines et la planification.
Zoom
Plateforme de communication vidéo qui permet de gérer les réunions, les webinaires, les salles de conférence et les appels téléphoniques.
Asana
Outil de gestion du travail qui aide les équipes à organiser leurs tâches, des petits projets aux initiatives stratégiques.
Dropbox
L’espace de travail intelligent qui rassemble tous les contenus d’une équipe et qui intègre ses outils préférés.
ServiceNow
Plateforme et solutions cloud qui fournissent des flux de travail numériques et améliorent la collaboration.
Zendesk
Suite de logiciels pour le service et l’engagement client qui permet aux entreprises de mieux comprendre et servir leur clientèle.
Découvrez nos partenaires conseil
Explorez l’écosystème de partenaires Salesforce. Vous trouverez des partenaires conseil certifiés Slack, avec des guides utiles pour améliorer l’efficacité et la productivité de vos équipes.
Accenture
Repenser des expériences humaines qui relancent la croissance et accélèrent le chemin vers la rentabilité.
Capgemini
Partenariat avec des entreprises pour transformer et gérer leur activité en exploitant la technologie et la plateforme Slack.
Deloitte Digital
Fournir des résultats commerciaux plus rapides à des marques mondiales dans différents secteurs pour transformer la collaboration avec Slack.
IBM
Rassembler Slack et Salesforce pour créer des flux de travail innovants et intelligents, ayant une utilité à grande échelle.
KPMG
Accélérer la transformation des entreprises avec une expérience approfondie du secteur et la structure de transformation numérique de KPMG centrée sur le client : « Connected. Powered. Trusted. »
PwC
Combiner une connaissance approfondie du secteur, la transformation des effectifs et la gestion du changement pour faire évoluer la collaboration avec Slack grâce à l’expérience humaine et à la technologie.
Silverline
Créer des solutions qui génèrent des résultats commerciaux réels et rationaliser le « travail du travail » en tirant parti de la puissance de Slack et de Salesforce.
Slalom
Nous nous concentrons sur la stratégie, la technologie et la transformation de l’entreprise pour redéfinir les possibles et imaginer le futur avec Slack.
Adesso
Utilisation de Slack et de cadres holistiques de gestion du changement pour optimiser les processus commerciaux et les programmes de communication dans un large éventail de secteurs d’activité.
Atrium
Conseiller, mettre en place et développer les solutions d’analyse et d’IA en alliant l’excellence de la science des données avec l’expertise du secteur et de Slack.
BearingPoint
Aider les clients à élaborer des solutions innovantes et personnalisées qui permettent d’identifier de nouvelles méthodes de travail, de renforcer l’efficacité tout en adoptant une approche centrée sur les clients.
Globant
Partenaire du Salesforce Summit dans 18 pays qui transforme les entreprises pour qu’elles soient prêtes à intégrer le monde numérique avec Slack.
MHP
Façonner l’avenir de la mobilité et de la production en créant des expériences intégrales pour les employés et en réinventant le travail par la collaboration.
NeuraFlash
Aider les entreprises à automatiser, mettre en œuvre et personnaliser des solutions à l’aide de Slack et de Salesforce Customer 360, ce qui se traduit par l’amélioration de l’efficacité et de la satisfaction des clients.
Nextview
Associer des connaissances approfondies du secteur et l’expérience de Slack et de Salesforce axées sur la conception afin de transformer numériquement les entreprises et de renforcer la place centrale du client.
Robots & Pencils
Développer des applications et des intégrations sur la plateforme Slack pour favoriser l’innovation numérique et faciliter la collaboration dans toute l’entreprise.
Découvrez nos partenaires de sécurité et de conformité
Prévention de la perte des données. Gestion des identités. eDiscovery. Pour chaque besoin, nous proposons des intégrations avec des partenaires Sécurité et conformité de premier plan, qui sont prêts à vous aider.
Defender pour les applications Cloud
Cloud access security broker (CASB) offrant une visibilité multifonctionnelle, un contrôle sur les déplacements de données et des analyses pour identifier et combattre les cybermenaces.
Global Relay
Fournir des services d’archivage des communications électroniques, de messagerie, de supervision, de gouvernance de l’information et d’e-discovery dans le respect des conformités.
McAfee
Offre une protection en temps réel des utilisateurs et des données d’entreprise pour tous les services basés dans le Cloud.
Netskope
Service de prévention de la perte des données (DLP) leader sur le marché avec des inspections de contenu et des services d’assistance indépendants du langage de programmation.
Okta
Plateforme de gestion de l’identité basée dans le Cloud, avec des fonctionnalités comme l’authentification unique, l’authentification multifacteur, la gestion du cycle de vie et plus encore.
Symantec
Solution Cloud de sécurité intégrée qui propose des services de prévention de la perte des données (DLP) ou des services CASB (« Cloud Access Security Broker »).
Splunk
La première plateforme Data-to-Everything™ qui offre aux équipes informatiques, DevOps et de sécurité les moyens de transformer leurs entreprises avec n’importe quelles données.
Zscaler
Permettre une transformation numérique sécurisée en repensant la sécurité des réseaux traditionnels et en fournissant aux entreprises les moyens de travailler en toute sécurité, où qu’elles soient.
Aware
Offrir une plateforme tout-en-un de gouvernance, de e-discovery, de DLP et d’intelligence qui élimine les risques, analyse le ressenti dans l’entreprise et fournit des informations authentiques.
Exterro
Automatiser les interconnexions complexes de l’e-discovery, de la confidentialité, du juridique, des enquêtes numériques, de la cybersécurité, de la conformité et de la gouvernance de l’information.
Hanzo Hold
La plateforme d’entreprise Hanzo a été développée sur la base d’une défense juridique et est considérée comme le « Gold Standard » pour l’eDiscovery et la collecte, la préservation et l’analyse de la conformité.
Microsoft 365 Compliance
Offrir des solutions intelligentes de conformité et de gestion des risques pour aider votre entreprise à évaluer les risques de conformité, gouverner et protéger les données sensibles et répondre aux exigences réglementaires.
Microsoft Intune
Partie de Microsoft Endpoint Manager, leader de la gestion unifiée des terminaux Cloud, conçue pour protéger les données et l’expérience collaborateur dans le monde actuel du travail hybride.
Onna
Un point central d’accès aux informations qui connecte n’importe quelle source de données pour fournir une expérience de recherche et de gestion simplifiée.
Relativity
Logiciel e-Discovery qui fournit les outils dont vous avez besoin pour gérer les litiges, les enquêtes et les requêtes des organisations gouvernementales.
Smarsh
Fournisseur d’archivage de données leader sur le marché. Propose des solutions spécialisées de capture, d’archivage et de découverte dans une variété de canaux de communication.
Theta Lake
Theta Lake s’intègre de manière transparente à Slack pour mettre en place des automatisations, de la capture complète à l’archivage conforme à long terme, en passant par l’eDiscovery, la supervision et la détection des risques.
Veritas
Fournir la protection, l’archivage et l’analyse des données pour simplifier leur gestion et garantir une protection complète des données essentielles à l’entreprise.