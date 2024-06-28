Plus de manières d’utiliser Asana dans Slack

Automatiser avec le générateur de flux de travail

Le générateur de flux de travail* vous permet de transformer les processus quotidiens en automatisations, sans rédiger une seule ligne de code. Ajoutez des outils tiers comme Asana aux flux de travail pour gérer le travail et les processus dans Slack, et utilisez des modèles pour vous lancer rapidement. En savoir plus sur les automatisations

Modèles disponibles pour Asana :

*Le générateur de flux de travail est disponible uniquement avec les forfaits payants