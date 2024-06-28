Le générateur de flux de travail* vous permet de transformer les processus quotidiens en automatisations, sans rédiger une seule ligne de code. Ajoutez des outils tiers comme Asana aux flux de travail pour gérer le travail et les processus dans Slack, et utilisez des modèles pour vous lancer rapidement. En savoir plus sur les automatisations
Modèles disponibles pour Asana :
Utiliser des réactions émoji pour que les messages Slack deviennent des tâches Asana
*Le générateur de flux de travail est disponible uniquement avec les forfaits payants
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