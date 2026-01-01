Gestion des identités et des appareils Assurez-vous que seules les bonnes personnes et les appareils approuvés peuvent accéder aux informations de votre entreprise dans Slack avec des fonctionnalités telles que l'authentification unique, la revendication de domaine et la prise en charge de la gestion de la mobilité d'entreprise.

Protection des données Dans Slack, les données des clients sont chiffrées au repos et en transit par défaut. Nous protégeons vos données avec des outils tels que Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), des journaux d’audit, la prévention native contre la perte des données (DLP) ainsi que la prise en charge des fournisseurs tiers de prévention de la perte des données.