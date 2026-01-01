La plateforme qui héberge les agents et l’IA.
La plateforme Slack regroupe l’intégralité de votre pile technologique. Elle est évolutive, sécurisée et conçue pour ajouter des agents et l’IA à toutes les entreprises.
Des applis et des agents développés par les entreprises les plus innovantes
Orchestrez votre travail grâce à Slackbot.
Le client MCP Slackbot permet d’intégrer directement l’application ou l’agent de votre choix à Slackbot. Slack devient ainsi la porte d’entrée de votre ensemble d’outils technologiques. Au lieu de naviguer entre plusieurs tableaux de bord pour qualifier les pistes ou suivre vos fournisseurs, Slackbot peut acheminer les demandes vers des agents spécialisés et intégrer les résultats directement dans votre flux de travail.
L’intégralité de votre pile technologique est centralisée dans Slack.
Slack est le front-end de votre entreprise, où évoluent toutes vos applications d’IA et vos agents. Avec Slack, vous pouvez intégrer vos outils et flux de travail, connecter plus de 2 600 applications, transférer des données d’application en temps réel aux conversations, et développer des solutions personnalisées. Si vous créez un agent, Slack est le meilleur endroit pour commencer.
Offrez à vos applications et à vos agents le contexte dont ils ont besoin.
Travailler sans données contextuelles, c’est comme travailler avec une main attachée dans le dos. L’API de recherche en temps réel et notre serveur Model Context Protocol autorisé par Slack vous donnent accès à de riches données conversationnelles dans Slack, afin que vous puissiez créer des applications et des agents IA avec des réponses plus intelligentes, tout en gardant vos données sécurisées.
Pas besoin de savoir coder pour créer des automatisations dans Slack.
Slack permet à tous les utilisateurs d’automatiser des tâches, avec ou sans codage. Grâce aux flux de travail alimentés par l’IA, vous pouvez déclencher les réponses des agents, mettre à jour les enregistrements, et bien plus encore. Et si vous êtes développeur, vous pouvez tout personnaliser, des services backend aux composants modulaires qui s’intègrent directement dans Slack.
Adaptez notre plateforme aux besoins de votre équipe.
La plateforme Slack simplifie le processus de développement avec des outils pratiques pour les développeurs, dont la CLI Slack pour la gestion du cycle de vie et Bolt pour le développement d’applications. Créez des expériences dynamiques au niveau des applications et des agents à l’aide de block kits et d’objets de travail, pendant que les développeurs exécutent des services backend, se connectent via Heroku ou conçoivent des composants modulaires.
Travaillez en toute sérénité, grâce à la protection des données et de la vie privée.
La sécurité de niveau entreprise est la norme dans Slack. Elle inclut de solides fonctionnalités de gouvernance, de gestion des risques et de conformité pour protéger votre entreprise. Grâce à des contrôles administratifs stricts tels que l’authentification unique, la gestion de la mobilité d’entreprise et la prévention de la perte de données, nous nous assurons que vos données restent confidentielles.
Dirigez votre entreprise à partir d’une plateforme sécurisée et axée sur les agents
« Nous sommes heureux d’ajouter ChatGPT dans l’environnement de travail Slack. Les équipes peuvent puiser dans l’IA frontière aussi naturellement que de parler à un coéquipier. Grâce à l’application ChatGPT pour Slack intégrée aux conversations, aux fichiers et aux flux de travail, les connaissances et les points de vue sont toujours à portée de clic, ce qui facilite la progression du travail. »
« Perplexity transforme la recherche en un processus conversationnel et transparent. En nous connectant à Slack via le serveur MCP, nous pouvons désormais ancrer les requêtes dans le contexte des conversations de l’équipe, ce qui aide les utilisateurs à faire remonter des réponses exactes et pertinentes pour leur travail. Slack partage nos exigences de sécurité, de conformité et de confiance des utilisateurs, ce qui en fait un partenaire remarquable à ce niveau. »
« Les entreprises dépendent de Google Agentspace et de Slack pour la productivité et la collaboration. Désormais, les clients peuvent intégrer des informations provenant d’Agentspace directement dans Slack et utiliser les conversations Slack pour améliorer les flux de travail au sein d’Agentspace, créant ainsi un flux d’informations plus transparent, qui améliore le travail quotidien. »
« Les entreprises organisent leurs conversations les plus importantes dans plusieurs canaux Slack, créant ainsi une richesse de connaissances institutionnelles qui, jusqu’à présent, n’était pas accessible aux assistants d’IA. L’API de recherche en temps réel de Slack a changé la donne. Claude peut désormais extraire des informations de vos discussions pour générer des réponses basées sur la réalité de vos activités, puis intégrer ces informations directement dans votre flux de travail. Cette intégration permet à Claude de fournir des renseignements fiables qui correspondent à la façon dont les équipes fonctionnent réellement. »
Démarrez avec toutes vos applications.
Questions fréquentes
Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de travailler. Contrairement aux e-mails, Slack est plus rapide, mieux organisé et plus sûr. Toute votre communication est organisée en canaux faciles à créer, à rejoindre et à retrouver. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où exécuter leurs tâches. Slack intègre également l’IA dans les flux de travail pour vous aider tout au long de votre journée de travail. Vous pouvez ainsi trouver et exploiter plus rapidement et plus facilement les informations dont vous avez besoin. Et contrairement aux e-mails, Slack s’intègre à tous les autres systèmes de votre pile technologique pour devenir votre unique système d’exploitation professionnel. Slack centralise tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Finis les changements d’environnement, les silos de données et les pertes d’informations.
Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.
Slack permet à tous vos outils de mieux fonctionner en intégrant vos logiciels et applications personnalisées. Voici quelques catégories populaires accompagnées d’exemples :
Gestion de projet : connectez Slack avec des outils de gestion de projet tels que Asana, Miro, Notion, et Jira pour mettre à jour les tâches, suivre les progrès et gérer les projets sans avoir à quitter Slack.
Assistance client : intégrez des applications d’assistance client telles que Salesforce Service Cloud, Zendesk, et Freshdesk pour gérer les tickets et communiquer avec les clients directement via Slack.
Systèmes CRM : connectez Slack à des plateformes CRM telles que Salesforce Sales Cloud, HubSpot, et ZoomInfo pour accéder aux données des clients et recevoir des mises à jour sur les leads et les contrats dans vos canaux Slack.
Gestion des fichiers : améliorez Slack avec des systèmes de gestion de fichiers comme Box, Google Drive, et Dropbox pour faciliter l’accès et le partage de fichiers.
Outils pour les développeurs : connectez des outils pour les développeurs tels que GitHub, GitLab, PagerDuty, et AWS Chatbot pour collaborer sur le code, examiner les pull requests et suivre les tickets directement dans Slack.
Ces intégrations contribuent à faire de Slack un centre de collaboration, de communication et de productivité en le connectant aux outils que les équipes utilisent tous les jours.
Un agent IA est un système intelligent capable de répondre seul aux questions des clients, sans intervention humaine. Il utilise l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour répondre à toutes les questions, des plus simples aux plus délicates, et peut même jongler avec plusieurs tâches à la fois. Les agents IA peuvent apprendre et s’améliorer au fil du temps, ce qui est différent de l’IA traditionnelle qui nécessite une intervention humaine pour certaines tâches. Les agents IA peuvent effectuer des actions à la place des collaborateurs.
Il existe trois types d’agents et d’assistants que vous pouvez utiliser dans Slack :
1. Agentforce : en se basant sur les données conversationnelles les plus pertinentes de Slack et sur vos données d’entreprise fiables, Agentforce suggère et automatise des actions à votre place. Créez des agents personnalisés qui mettent la productivité de l’IA à la disposition des collaborateurs directement dans leurs flux de travail. Des ressources humaines à l’informatique, en passant par les services et les ventes, Agentforce peut entreprendre des actions dans Slack, comme la création et la mise à jour de canaux, de listes et de canevas. Agentforce dans Slack sera disponible prochainement, contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus.
2. Vos assistants IA personnalisés intégrés à la plateforme Slack : à partir d’une interface utilisateur dédiée dans Slack, vous pouvez intégrer les assistants IA que vous avez conçus à l’aide d’API spécifiques. Vous pouvez développer ces assistants IA personnalisés pour qu’ils travaillent de la même manière que vous, afin de vous décharger de certaines tâches (les tickets, les demandes et bien plus encore) et vous concentrer sur les tâches importantes à accomplir. Ces API sont disponibles dès aujourd’hui dans le Centre des développeurs Slack.
3. Assistants IA tiers : discutez avec des assistants IA tiers afin qu’ils vous aident à créer des brouillons, à récupérer des études de marché ou encore à retrouver et à résumer des fichiers. Aujourd’hui, nous disposons de plusieurs applications d’IA prêtes à l’emploi et téléchargeables sur Slack Marketplace, comme Asana, Box, Highspot, Cursor, Adobe Express et Cohere.
L’accès à l’API RTS et au MCP est actuellement limité à un groupe restreint de partenaires. Si vous souhaitez explorer ces capacités et créer des solutions innovantes pour les clients de Slack, veuillez remplir ce formulaire.
Slack assure la sécurité de vos données grâce à un système de sécurité intégré performant. Tout ce que vous envoyez, comme les messages et les fichiers, est chiffré, de sorte que seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Votre entreprise peut même contrôler ses propres clés de chiffrement pour ajouter une couche de protection.
Lorsque vous utilisez l’IA ou que vous connectez d’autres applications à Slack, vos données restent confidentielles et sécurisées. Slack ne partage jamais vos données avec des modèles d’IA à des fins de formation. L’IA fonctionne uniquement avec les messages auxquels vous avez déjà accès, et tout se déroule en toute sécurité au sein des systèmes Slack.
Que vous utilisiez les fonctionnalités d’IA de Slack ou que vous développiez vos propres outils, vous pouvez toujours accéder à vos données en toute sécurité.
Automatisez facilement les actions du quotidien et la communication en utilisant le générateur de flux de travail pour créer vos propres flux de travail personnalisés.
Pour accéder au Générateur de flux de travail, rendez-vous dans le menu principal Slack (en cliquant sur le nom de l’espace de travail en haut à gauche), puis sélectionnez « Outils » > « Générateur de flux de travail ». À partir de là, vous pouvez créer un flux de travail personnalisé ou choisir parmi les modèles prédéfinis disponibles. Pour vous aider à créer votre propre flux de travail, consultez notre guide étape par étape.
Commencez tout de suite à créer des flux de travail grâce à des modèles préconfigurés. Qu’il s’agisse de lancer des projets dans Asana, de saisir des données dans Google Sheets ou d’intégrer rapidement les nouveaux membres de l’équipe avec les bonnes ressources de Box, les possibilités sont infinies.
Remarque : le générateur de flux de travail n’est disponible qu’avec les forfaits payants de Slack.