Slack permet à tous vos outils de mieux fonctionner en intégrant vos logiciels et applications personnalisées. Voici quelques catégories populaires accompagnées d’exemples :



Gestion de projet : connectez Slack avec des outils de gestion de projet tels que Asana, Miro, Notion, et Jira pour mettre à jour les tâches, suivre les progrès et gérer les projets sans avoir à quitter Slack.



Assistance client : intégrez des applications d’assistance client telles que Salesforce Service Cloud, Zendesk, et Freshdesk pour gérer les tickets et communiquer avec les clients directement via Slack.



Systèmes CRM : connectez Slack à des plateformes CRM telles que Salesforce Sales Cloud, HubSpot, et ZoomInfo pour accéder aux données des clients et recevoir des mises à jour sur les leads et les contrats dans vos canaux Slack.



Gestion des fichiers : améliorez Slack avec des systèmes de gestion de fichiers comme Box, Google Drive, et Dropbox pour faciliter l’accès et le partage de fichiers.



Outils pour les développeurs : connectez des outils pour les développeurs tels que GitHub, GitLab, PagerDuty, et AWS Chatbot pour collaborer sur le code, examiner les pull requests et suivre les tickets directement dans Slack.



Ces intégrations contribuent à faire de Slack un centre de collaboration, de communication et de productivité en le connectant aux outils que les équipes utilisent tous les jours.