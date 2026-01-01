Intégrez vos applications et vos agents là où vous travaillez déjà
Au lieu de passer d’une application à l’autre, rassemblez-les. Slack simplifie le travail, stimule la productivité et vous aide à tirer le meilleur parti de vos outils.
Toutes les applications et les agents dont vous avez besoin sont sur Slack
C’est sur Slack que vous êtes le plus efficace, grâce à vos équipes et vos outils qui travaillent en synergie.
Utilisez vos applis là où vous collaborez déjà
Choisissez parmi plus de 2 600 applications pour rassembler tous vos outils dans Slack.
Transformez les agents en coéquipiers
Grâce au contexte précieux des conversations et des applications connectées, les agents de Slack connaissent votre travail aussi bien que vous.
Redirigez le travail via Slackbot
Coordonnez le travail en transmettant les demandes aux agents IA et recevez les résultats directement dans votre flux de travail.
Concevez des applications adaptées à vos besoins
Les API de Slack facilitent la création d’applications adaptées à votre entreprise et à votre travail.
Toutes les intégrations dont vous avez besoin, d’Anthropic à Zoom
Connectez facilement les agents, les logiciels et toutes vos applications en quelques clics, et commencez à utiliser des outils tels que ChatGPT, Claude et Asana directement au cœur de vos discussions.
Le contexte dans Slack libère les capacités des agents
Quand ils sont connectés à vos conversations et à vos données dans Slack, les agents Agentforce, ChatGPT, Claude, Notion, Slackbot et Writer deviennent encore plus puissants et conscients du contexte en étant capables de récupérer instantanément (et en toute sécurité) des informations pertinentes, là où vous travaillez.
Restez à jour sans avoir à changer de plateforme
Les objets de travail révolutionnent la manière dont les données des applications sont partagées dans Slack. Au lieu d’un simple lien, vous obtiendrez des aperçus riches et interactifs de vos conversations à partir d’applications telles qu’Asana, Pagerduty, Box et Highspot. Modifiez des enregistrements, marquez des tâches comme terminées et approuvez des demandes, le tout au même endroit.
Accélérez les processus grâce à l’automatisation dans Slack
Ajoutez une ligne à Google Sheet ou créez un enregistrement dans Salesforce. Grâce aux connecteurs prêts à l’emploi du générateur de flux de travail, vous pouvez créer des automatisations d’applications qui fonctionnent directement dans Slack, sans avoir à rédiger de code.
Facilitez votre quotidien et renforcez votre efficacité
Les petites tâches font perdre beaucoup de temps. Intégrez vos applications dans Slack pour mettre à jour les autorisations d’accès aux fichiers, gérer votre calendrier, approuver des demandes et bien plus encore, en un seul clic.
Créez et personnalisez des applications et des agents dans Slack
Exploitez tout le potentiel de Slack
Les applications Slack sont essentielles pour les entreprises du monde entier.
« Le travail commence dans les conversations. C'est pourquoi nous considérons que Slack est l'endroit naturel où développer nos agents. »
“Slack est l’endroit où je travaille avec mon équipe au quotidien, et notre objectif est de faire de Codex un véritable collaborateur. Pour cela, Slack est l’espace le plus naturel.”
« L’existence de Slack, qui est un outil essentiel, nous a vraiment aidés à évoluer et à nous sentir toujours connectés les uns aux autres malgré la distance entre certains bureaux et certaines équipes. »
Questions fréquentes
Slack assure la sécurité de vos données grâce à un système de sécurité intégré performant. Tout ce que vous envoyez, comme les messages et les fichiers, est chiffré, de sorte que seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Votre entreprise peut même contrôler ses propres clés de chiffrement pour ajouter une couche de protection.
Lorsque vous utilisez l’IA ou que vous connectez d’autres applications à Slack, vos données restent confidentielles et sécurisées. Slack ne partage jamais vos données avec des modèles d’IA à des fins de formation. L’IA fonctionne uniquement avec les messages auxquels vous avez déjà accès, et tout se déroule en toute sécurité au sein des systèmes Slack.
Que vous utilisiez les fonctionnalités d’IA de Slack ou que vous développiez vos propres outils, vous pouvez toujours accéder à vos données en toute sécurité.
Les applications Slack permettent de connecter Slack à des services et des outils, pour ensuite les utiliser sans avoir à quitter votre espace de travail. Les applications permettent de trouver, partager et utiliser rapidement des informations dans vos outils, et ainsi de profiter d’un emplacement centralisé pour rester concentré sur le travail. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Choisissez parmi plus de 2 600 applications dans Slack Marketplace pour soutenir vos activités. Et maintenant, grâce à nos partenaires intégrant l’IA dans leurs applications, plus tous les avantages de Slack AI, Slack est vraiment devenu le système d’exploitation professionnel alimenté par l’IA de référence.
Si vous utilisez des outils personnalisés ou suivez des processus propres à votre entreprise, vous pouvez également explorer le générateur de flux de travail pour créer vos propres flux de travail, ou créer une application personnalisée à l’aide de l’API de Slack.
Slack permet à tous vos outils de mieux fonctionner en intégrant des logiciels et des applications personnalisées. Voici quelques catégories populaires et des exemples :
Gestion de projet : connectez Slack à des outils de gestion de projet tels que Asana, Miro, Notion, et Jira pour mettre à jour les tâches, suivre les progrès et gérer les projets sans avoir à quitter Slack.
Assistance client : intégrez des applications d’assistance client telles que Salesforce Service Cloud, Zendesk, et Freshdesk pour gérer les tickets et communiquer avec les clients directement via Slack.
Systèmes CRM : connectez Slack à des plateformes CRM telles que Salesforce Sales Cloud, HubSpot, et ZoomInfo pour accéder aux données des clients et recevoir des mises à jour sur les leads et les contrats dans vos canaux Slack.
Gestion des fichiers : améliorez Slack avec des systèmes de gestion de fichiers comme Box, Google Drive, et Dropbox pour faciliter l’accès et le partage de fichiers.
Outils pour les développeurs : connectez des outils pour les développeurs tels que GitHub, GitLab, PagerDuty, et AWS Chatbot pour collaborer sur le code, examiner les pull requests et suivre les tickets directement dans Slack.
Ces intégrations contribuent à faire de Slack un centre de collaboration, de communication et de productivité en le connectant aux outils que les équipes utilisent tous les jours.
Pour installer une application, accédez à sa page dans Slack Marketplace. Sur la page d’une application, cliquez sur le bouton « Ajouter à Slack ». Suivez ensuite les indications pour installer l’application ou pour connecter votre compte. Si une application a déjà été installée dans votre espace de travail, vous aurez la possibilité de connecter votre compte après avoir cliqué sur « Ajouter à Slack ». Vous pouvez également rechercher et installer des applications depuis votre espace de travail. Cliquez sur « Applications » dans la barre latérale gauche et explorez le répertoire d’applications. Pour plus d’informations sur la gestion intelligente et sécurisée des applications, consultez ce guide.
La gestion des intégrations Slack est simple. Commencez par cliquer sur le nom de votre espace de travail pour ouvrir le menu, puis sélectionnez « Paramètres et administration », puis « Gérer les applications ». Vous accéderez ainsi au Slack Marketplace, où vous pourrez consulter et gérer les intégrations disponibles. Vous pouvez y ajouter de nouvelles applications en les recherchant et en sélectionnant « Installer ». Pour chaque application installée, vous pouvez configurer les paramètres et les autorisations, ou supprimer l’intégration si elle n’est plus nécessaire. Examinez régulièrement vos intégrations pour vous assurer qu’elles sont toujours utiles et qu’elles répondent aux besoins actuels de votre équipe, afin que votre espace de travail Slack reste efficace et optimisé.
Dans la version gratuite de Slack, vous pouvez ajouter jusqu’à 3 applications à vos espaces de travail. Si vous avez souscrit au forfait Pro de Slack, vous pouvez installer jusqu’à 10 applications. Si vous avez souscrit au forfait Business+ de Slack, vous pouvez installer autant d’applications que vous le souhaitez. Il n’y a aucune limite ! Gardez à l’esprit que certaines applications peuvent proposer un service payant ou nécessiter un abonnement afin de pouvoir utiliser le produit en question dans Slack.
Pour découvrir plus en détail la version gratuite et les forfaits payants de Slack, consultez la page sur la tarification.
Utilisez l’API Slack pour créer une application qui relie les outils et les sources de données dont votre entreprise a besoin pour fonctionner correctement. Pour obtenir toutes les ressources dont vous aurez besoin pour démarrer et créer votre application, visitez l’API de Slack et rejoignez le programme des développeurs de Slack pour un accès exclusif aux fonctionnalités bêta, aux outils et aux ressources créés pour aider les développeurs à créer et à s’améliorer.
Et si vous souhaitez apprendre des autres développeurs, concepteurs et gestionnaires de produits qui travaillent sur notre plateforme, envisagez de rejoindre un groupe de la communauté de la plateforme Slack.