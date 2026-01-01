Slack assure la sécurité de vos données grâce à un système de sécurité intégré performant. Tout ce que vous envoyez, comme les messages et les fichiers, est chiffré, de sorte que seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Votre entreprise peut même contrôler ses propres clés de chiffrement pour ajouter une couche de protection.

Lorsque vous utilisez l’IA ou que vous connectez d’autres applications à Slack, vos données restent confidentielles et sécurisées. Slack ne partage jamais vos données avec des modèles d’IA à des fins de formation. L’IA fonctionne uniquement avec les messages auxquels vous avez déjà accès, et tout se déroule en toute sécurité au sein des systèmes Slack.

Que vous utilisiez les fonctionnalités d’IA de Slack ou que vous développiez vos propres outils, vous pouvez toujours accéder à vos données en toute sécurité.