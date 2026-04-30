Nouvelle fonctionnalité de Slack

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Toutes les mises à jour

30 avril 2026
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Nouvelle fonctionnalité

Compétences Slackbot

Slackbot peut effectuer le travail à votre place sans que vous n’ayez besoin de lui répéter les choses. Les compétences permettent à votre équipe de créer et de partager des flux de travail réutilisables qui s’exécutent à chaque fois, dans tous les outils dont vous dépendez. Créez une Compétence adaptée à votre processus unique, ou parcourez notre bibliothèque de Compétences prédéfinies pour la préparation de réunions, les résumés du pipeline de ventes, la définition d’objectifs, ou toutes vos tâches récurrentes. Lancez-la quand vous en avez besoin, et partagez-la avec votre équipe. Pas besoin de réinventer la roue, ni de faire appel à un développeur.
Amélioration de fonctionnalité

Actions E-mail et Agenda de Slackbot

Quittez Slack moins souvent. Slackbot peut non seulement agir en votre nom au sein de Slack, mais il peut aussi gérer les tâches qui vous obligeaient auparavant à changer d’onglet : Slackbot peut désormais rédiger des e-mails et planifier des événements de calendrier directement dans Google et Microsoft Office. Rédigez un message, organisez une réunion, confirmez un suivi. Tout cela à partir de là où vous êtes. Disponible pour les clients Enterprise+.
Amélioration de fonctionnalité

Tâches planifiées de Slackbot

Programmez et laissez Slackbot s’en charger. Vous pouvez désormais planifier des tâches et des automatisations récurrentes directement via Slackbot, sans déclenchement manuel. Des récapitulatifs hebdomadaires aux points réguliers, Slackbot les exécute selon votre calendrier.
Nouvelle fonctionnalité

Nouvel onglet Activité

Slack améliore encore son organisation en ce printemps. Le nouvel onglet Activité regroupe toutes vos actions à mener et vos notifications à ne pas manquer dans une vue unique et filtrée : un seul endroit pour voir tout ce qui vous parvient via les messages directs, les canaux, les fils de discussion et les mentions. Créez facilement des vues pour filtrer les éléments importants et agir dessus, éliminer ceux qui ne le sont pas, et garder le contrôle sur tout.
Amélioration de fonctionnalité

Étape Générer une réponse IA dans le Générateur de flux de travail

L’IA générative est désormais une étape native dans chaque flux de travail Slack. Cette étape permet aux utilisateurs de rédiger un prompt, de sélectionner des sources de connaissances (canaux, canevas, listes) et de solliciter un LLM pour qu’il génère une réponse dans le cadre d’un flux de travail. La nouvelle étape « Générer avec l’IA » vous permet d’ajouter des tâches comme le résumé de messages, la traduction de texte ou la rédaction de réponses directement dans n’importe quelle automatisation créée dans le Générateur de flux de travail. Définissez votre prompt, connectez vos étapes et laissez le flux de travail faire le gros du travail.
Nouvelle fonctionnalité

Kit de développement d’agents Slack

Développer des agents IA pour Slack devient de plus en plus rapide. Avec une nouvelle bibliothèque de fonctionnalités de développement (notamment une commande unique Slack Create Agent, une prise en charge améliorée du framework Bolt et la flexibilité d’intégrer votre propre LLM), les développeurs peuvent créer à partir de zéro un agent ultra efficace en quelques minutes. Deux applications open source (Starter Agent and Support Agent) offrent une longueur d’avance aux équipes, avec la prise en charge du SDK Claude, du SDK OpenAI et de Pydantic AI. Une expérience de documentation repensée et un nouveau guide de démarrage rapide pour les agents facilite plus que jamais la création, l’envoi et le développement d’agents IA depuis la plateforme Slack.
Amélioration de fonctionnalité

Actions Slack de Slackbot

Slackbot peut désormais agir dans Slack, et pas seulement répondre à des questions à son sujet. Slackbot peut envoyer un message direct, créer un canal, inviter des coéquipiers et créer des flux de travail en votre nom. Laissez Slackbot gérer les tâches Slack pour que vous puissiez rester concentré(e) sur l’essentiel.
Amélioration de fonctionnalité

Connaissance du contexte dans Slack pour Slackbot

Slackbot dispose de quelque chose qu’aucun autre outil IA ne possède : une connaissance native et complète de l’endroit où vous vous trouvez et de ce sur quoi vous travaillez. Il voit ce que vous avez ouvert dans Slack – un enregistrement Salesforce, un canevas, un canal – et s’en sert pour vous fournir des réponses plus pertinentes et effectuer des actions plus ciblées, au bon moment. Pas besoin de longs prompts, d’explications répétées, ni de recouper les informations.
30 mars 2026
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Nouvelle fonctionnalité

Slack CRM

Votre CRM est désormais une conversation. Slackbot peut transformer vos fils de discussion Slack existants en enregistrements clients organisés : en ajoutant des contacts, en mettant à jour des contrats, en consignant des notes et en faisant remonter l'historique du compte, sans jamais quitter Slack. Il est construit sur Salesforce, afin que tout soit déjà en place lorsque vous développerez vos activités.
Amélioration de fonctionnalité

Chronologie des activités Salesforce dans Slack

Obtenez une vue complète de chaque interaction client sans quitter Slack. La chronologie des activités Salesforce – incluant les e-mails, les tâches, les événements, les appels et les réunions vidéo – est désormais disponible là où votre équipe travaille déjà.
Amélioration de fonctionnalité

Noms de canaux Salesforce personnalisés

Nommez vos canaux Salesforce comme vous le souhaitez. Les administrateurs peuvent désormais choisir n'importe quel champ d'enregistrement, y compris les champs de formule, pour créer des conventions de nommage cohérentes et descriptives qui facilitent la recherche et contribuent à écarter les données sensibles des noms de canaux. Les administrateurs peuvent également autoriser les utilisateurs à renommer manuellement les canaux Salesforce selon leurs besoins.
Amélioration de fonctionnalité

Amélioration de la vue des enregistrements

Vos enregistrements Salesforce s'affichent désormais de manière plus épurée et plus claire dans Slack. La vue repensée d'un enregistrement unique clarifie les en-têtes, réorganise les actions rapides et ajoute des sections de champs extensibles pour vous permettre de parcourir, d'agir et de passer à la suite sans vous déconcentrer.
Amélioration de fonctionnalité

Modifier le propriétaire d'un enregistrement CRM

Transférez des enregistrements sans changer d'application. Attribuez n'importe quel lead, demande ou opportunité Salesforce à un nouveau propriétaire directement dans Slack, avec la possibilité de notifier instantanément le nouveau propriétaire, sur ordinateur et sur mobile.
Nouvelle fonctionnalité

AgentExchange

Découvrez des agents IA et connectez-vous à eux, le tout au même endroit. Parcourez les applications optimisées par IA de Slack Marketplace, visualisez d'un coup d'œil tous vos agents installés et reprenez vos conversations récentes avec vos agents depuis une nouvelle section dédiée.
Amélioration de fonctionnalité

Connecteurs e-mail Gmail et Outlook dans Enterprise Search

Recherchez dans votre boîte de réception sans quitter Slack. Gmail et Outlook sont désormais connectés à Enterprise Search, afin que les résultats de recherche d'e-mails s'affichent au côté de votre contenu Slack, dans les résultats de recherche, les réponses générées par IA et les requêtes Slackbot notamment.
Amélioration de fonctionnalité

Envoi programmé pour les messages transférés

Transférez au bon moment. Vous pouvez désormais programmer l'envoi de messages transférés pour qu'ils arrivent exactement au bon moment. Disponible sur la version ordinateur.
Amélioration de fonctionnalité

Modification des pièces jointes après envoi

Corrigez vos messages après leur envoi. Vous pouvez désormais ajouter, supprimer ou réorganiser les pièces jointes – images, vidéos, documents, canevas et bien plus encore – quand vous modifiez un message déjà envoyé, pour qu'il soit parfait sans avoir à tout recommencer.

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Questions fréquentes

Slack propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour aider les équipes à travailler plus rapidement et à rester connectées. Cette page présente les dernières mises à jour de Slack, notamment les outils de productivité, les fonctionnalités IA, les intégrations et les améliorations en matière de collaboration.

Slack propose généralement de nouvelles fonctionnalités et améliorations à intervalles réguliers. Les mises à jour vont de petites améliorations à des lancements de produits importants.

Vous trouverez les dernières mises à jour de Slack sur cette page, sous « Toutes les mises à jour ». Les anciennes mises à jour sont visibles en descendant la chronologie des versions.

La plupart des mises à jour de Slack sont déployées automatiquement auprès de l’ensemble des clients. Certaines fonctionnalités peuvent apparaître progressivement en fonction de votre forfait, de votre région ou des paramètres d’administrateur.

Slack propose des mises à jour au niveau de la messagerie, de l’automatisation, des fonctionnalités IA, de la sécurité, des intégrations et des outils de flux de travail. Chaque mise à jour est conçue pour améliorer la productivité et la communication d’équipe.

Chaque version comprend un résumé et un lien pour en savoir plus sur la fonctionnalité concernée. Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle mise à jour pour découvrir son fonctionnement et son utilisation

Oui. Slack propose différentes fonctionnalités selon les forfaits. Certaines fonctionnalités avancées peuvent n’être disponibles qu’avec les forfaits payants, tandis que de nombreuses mises à jour améliorent l’expérience de l’ensemble des utilisateurs.

Les mises à jour Slack mettent en avant les nouveautés globales. Les notes de mise à jour sont généralement plus techniques et détaillées, tandis que cette page se concentre sur les nouveautés et leur utilité.

Dans la plupart des cas, oui. Une fois qu’une fonctionnalité est disponible dans votre espace de travail, vous pouvez immédiatement commencer à l’utiliser. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des autorisations d’administrateur.

Vous pouvez enregistrer cette page en tant que marque-page pour consulter les dernières mises à jour ou suivre les annonces Slack par e-mail et via les notifications intégrées au produit.

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