Nouvelle fonctionnalité de Slack
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Questions fréquentes
Slack propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour aider les équipes à travailler plus rapidement et à rester connectées. Cette page présente les dernières mises à jour de Slack, notamment les outils de productivité, les fonctionnalités IA, les intégrations et les améliorations en matière de collaboration.
Slack propose généralement de nouvelles fonctionnalités et améliorations à intervalles réguliers. Les mises à jour vont de petites améliorations à des lancements de produits importants.
Vous trouverez les dernières mises à jour de Slack sur cette page, sous « Toutes les mises à jour ». Les anciennes mises à jour sont visibles en descendant la chronologie des versions.
La plupart des mises à jour de Slack sont déployées automatiquement auprès de l’ensemble des clients. Certaines fonctionnalités peuvent apparaître progressivement en fonction de votre forfait, de votre région ou des paramètres d’administrateur.
Slack propose des mises à jour au niveau de la messagerie, de l’automatisation, des fonctionnalités IA, de la sécurité, des intégrations et des outils de flux de travail. Chaque mise à jour est conçue pour améliorer la productivité et la communication d’équipe.
Chaque version comprend un résumé et un lien pour en savoir plus sur la fonctionnalité concernée. Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle mise à jour pour découvrir son fonctionnement et son utilisation
Oui. Slack propose différentes fonctionnalités selon les forfaits. Certaines fonctionnalités avancées peuvent n’être disponibles qu’avec les forfaits payants, tandis que de nombreuses mises à jour améliorent l’expérience de l’ensemble des utilisateurs.
Les mises à jour Slack mettent en avant les nouveautés globales. Les notes de mise à jour sont généralement plus techniques et détaillées, tandis que cette page se concentre sur les nouveautés et leur utilité.
Dans la plupart des cas, oui. Une fois qu’une fonctionnalité est disponible dans votre espace de travail, vous pouvez immédiatement commencer à l’utiliser. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des autorisations d’administrateur.
Vous pouvez enregistrer cette page en tant que marque-page pour consulter les dernières mises à jour ou suivre les annonces Slack par e-mail et via les notifications intégrées au produit.