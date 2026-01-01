NOUVEAU CRM SLACK

Gérez vos relations clients à l’aide de Slackbot

Slack CRM, c’est une toute nouvelle façon de travailler. Il suffit de demander à Slackbot de mettre à jour vos enregistrements, et il s’occupe du reste. Pas de migration, pas de saisie manuelle de données, pas besoin de changer d’onglet. Tout ce dont vous avez besoin est regroupé là où vous travaillez déjà.