Gérez toutes vos activités dans Slack
Partout, les petites équipes utilisent Slack pour gérer leurs projets, simplifier leurs réunions, gérer leurs relations clients et échanger avec leurs clients. Si c’est sur votre liste de tâches, vous pouvez le faire dans Slack.
Les équipes travaillent plus vite avec Slack
Discutez facilement avec tous vos contacts
Oubliez la lenteur des e-mails et optez pour la rapidité des appels vidéo avec vos collègues, prestataires et partenaires.
Atteignez vos objectifs ensemble
Communiquez des informations dans des documents partagés, suivez vos tâches et gérez intégralement vos projets. Dans Slack, tout le monde reste coordonné.
Travaillez vite avec tous vos outils synchronisés
Combinez vos applications et l’IA pour réduire les tâches manuelles afin de simplifier les opérations quotidiennes de votre équipe.
Gérez vos relations clients à l’aide de Slackbot
Slack CRM, c’est une toute nouvelle façon de travailler. Il suffit de demander à Slackbot de mettre à jour vos enregistrements, et il s’occupe du reste. Pas de migration, pas de saisie manuelle de données, pas besoin de changer d’onglet. Tout ce dont vous avez besoin est regroupé là où vous travaillez déjà.En savoir plus à propos du CRM dans Slack
Vous démarrez un nouveau projet ? Il existe un modèle adapté.
Slack propose des modèles préconçus pour tous les projets, programmes et processus, pour vous aider à vous lancer rapidement.
Suivez les tâches de toute votre équipe
Suivez les avancées de tous les membres de votre équipe.Afficher le modèle
Préparez votre prochaine réunion
Restez organisé(e) en préparant des ordres du jour pour tous vos appels.Afficher le modèle
Optimisez votre sens de l’organisation
Définissez des objectifs, programmez des entretiens individuels, suivez votre croissance et partagez des ressources.Afficher le modèle