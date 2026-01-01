PETITE ENTREPRISE

Gérez toutes vos activités dans Slack

Partout, les petites équipes utilisent Slack pour gérer leurs projets, simplifier leurs réunions, gérer leurs relations clients et échanger avec leurs clients. Si c’est sur votre liste de tâches, vous pouvez le faire dans Slack.

Les équipes travaillent plus vite avec Slack

  • Logo OpenAI
  • Logo Crumbl
  • Logo Stockpress
  • Logo Roku
  • Logo Delivery Hero
  • Logo Away
Communiquer

Discutez facilement avec tous vos contacts

Oubliez la lenteur des e-mails et optez pour la rapidité des appels vidéo avec vos collègues, prestataires et partenaires.

Voir Slack en action
Collaborer

Atteignez vos objectifs ensemble

Communiquez des informations dans des documents partagés, suivez vos tâches et gérez intégralement vos projets. Dans Slack, tout le monde reste coordonné.

Voir comment fonctionne la collaboration dans Slack
Coordonner

Travaillez vite avec tous vos outils synchronisés

Combinez vos applications et l’IA pour réduire les tâches manuelles afin de simplifier les opérations quotidiennes de votre équipe.

En savoir plus sur l’IA de Slack
NOUVEAU CRM SLACK

Gérez vos relations clients à l’aide de Slackbot

Slack CRM, c’est une toute nouvelle façon de travailler. Il suffit de demander à Slackbot de mettre à jour vos enregistrements, et il s’occupe du reste. Pas de migration, pas de saisie manuelle de données, pas besoin de changer d’onglet. Tout ce dont vous avez besoin est regroupé là où vous travaillez déjà.

En savoir plus à propos du CRM dans Slack

Vous démarrez un nouveau projet ? Il existe un modèle adapté.

Slack propose des modèles préconçus pour tous les projets, programmes et processus, pour vous aider à vous lancer rapidement.

Liste de suivi des tâches d’un projet
Modèle de synchronisation hebdomadaire
Coaching commercial individuel
Modèle de projet

Suivez les tâches de toute votre équipe

Suivez les avancées de tous les membres de votre équipe.

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Liste de suivi des tâches d’un projet

Préparez votre prochaine réunion

Restez organisé(e) en préparant des ordres du jour pour tous vos appels.

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Modèle de synchronisation hebdomadaire

Optimisez votre sens de l’organisation

Définissez des objectifs, programmez des entretiens individuels, suivez votre croissance et partagez des ressources.

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Coaching commercial individuel

Gérez intégralement vos projets

Gérez efficacement vos programmes et processus.

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Modèle de projet