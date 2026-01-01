베타 – Slack의 CRM

성장하는 기업을 위한 CRM

기존의 CRM은 날렵하고 빠르게 움직이는 팀에서 사용하기에는 필요 이상으로 복잡한 경우가 많습니다. 성장 중에 있는 수백만의 기업을 위해, 이제 연락처, 추후 조치, 업데이트를 Slack에서 바로 관리할 수 있는 솔루션이 기본 제공됩니다.