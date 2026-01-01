중소기업
비즈니스 전체를 Slack에서 운영하세요
전 세계의 소규모 팀들은 Slack을 사용해 프로젝트를 관리하고 회의를 간소화하고 고객과 소통합니다. 해야 할 일 리스트에 있는 작업이라면 Slack에서 완료할 수 있습니다.
Slack을 통해 팀의 업무 속도를 높이세요
소통
필요한 사람과 원하는 방식으로 대화하세요
느린 이메일을 동료, 고객, 벤더, 파트너와의 빠른 채팅과 화상 통화로 바꾸세요.
협업
공동의 목표를 중심으로 함께 모이세요
공유 문서에 정보를 올리고, 작업을 추적하고, 전체 프로젝트를 관리하세요. Slack에서는 모두가 동일한 정보를 확인할 수 있습니다.
조율
동기화되는 모든 도구로 일을 빠르게 진행하세요
앱과 AI를 함께 가져와 수작업을 줄이고 팀의 일상 업무를 개선하세요.
베타 – Slack의 CRM
성장하는 기업을 위한 CRM
기존의 CRM은 날렵하고 빠르게 움직이는 팀에서 사용하기에는 필요 이상으로 복잡한 경우가 많습니다. 성장 중에 있는 수백만의 기업을 위해, 이제 연락처, 추후 조치, 업데이트를 Slack에서 바로 관리할 수 있는 솔루션이 기본 제공됩니다.Slack의 CRM에 대해 자세히 알아보기
새 프로젝트를 시작하시나요? 거기에 딱 맞는 템플릿을 만나보세요
Slack에는 모든 프로젝트, 프로그램 및 프로세스용으로 미리 제작된 템플릿이 있어 작업을 더 빠르게 시작할 수 있습니다.