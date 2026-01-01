Slack과 Teams의 차이점.
Microsoft Teams는 메시지를 전달하고 회의를 진행하기에는 탁월하지만, 오늘날 업무 환경에서는 훨씬 더 많은 것들이 필요합니다. AI와 상황 정보가 필요하고, 이 모든 것을 하나로 모을 수 있는 플랫폼이 필요합니다. Slack이 바로 그러한 플랫폼입니다. 데이터와 앱, 대화를 한데 모아 AI는 더 똑똑해지고, 팀은 업무 속도가 빨라지며, 비즈니스는 항상 그 다음 단계를 준비합니다.
고객들이 Teams 대신 Slack을 선택하는 6가지 이유
Slack과 Teams 비교하기
|채널 유연성
|무제한 channels 한 곳에 모아줍니다. 언제든지 채널 유형을 변경할 수 있습니다.
|팀당 채널 수가 1,000개로 제한됩니다. 채널 유형이 유연하지 않습니다.
|외부 협업
|Slack Connect는 설정하기 쉽고, Slack 보안 기능을 기반으로 구축되었으며, 두 조직의 기능을 모두 지원합니다.
|Microsoft Entra B2B Direct Connect의 다단계 구성이 필요합니다. 모든 기능이 지원되지는 않습니다.
|앱 통합
|Slack은 2,600개 이상의 앱과 통합되며, 이들 앱은 모든 채널 유형에서 일관되게 지원됩니다.
|많은 앱이 모든 채널 유형에서 지원되지 않습니다. 앱에서 탭을 만들어 강제 전환해야 합니다.
|자동화
|워크플로 빌더는 자동화 기능을 쉽게 만들고 확장할 수 있는 로코드(low-code) 또는 노코드(no-code) 방식의 기본 도구입니다.
|Microsoft Power Automate가 필요합니다. 워크플로가 모든 앱과 채널에서 지원되지 않을 수 있습니다.
|AI 기능
|기본 AI는 모든 유료 플랜에서 이용 가능하며, 모든 기능에서 일관되게 작동합니다.
|Microsoft 365 Copilot 애드온 라이선스가 필요합니다. 채팅과 채널에서 일관되게 지원되지 않습니다.
|AI 에이전트
|모든 에이전트와 AI 앱을 모든 채널 유형에서 원활하고 일관되게 통합됩니다.
|Copilot 라이선스가 필요합니다. 모든 채널 유형에서 사용자 지정 앱으로 배포된 에이전트는 지원되지 않습니다.
|엔터프라이즈 검색
|Enterprise+ 플랜에 기본적으로 포함됩니다. Slack 검색에서 사용할 수 있습니다 bar. Microsoft 365 같은 앱과 연결됩니다.
|Microsoft 365 Copilot 애드온 라이선스가 필요합니다. Copilot 인터페이스를 통해서만 액세스할 수 있습니다.
|동적 파일 공유
|워크 오브젝트는 대화 옆에 AI 요약, 풍부한 미리보기 정보, 타사 앱 데이터를 제공합니다.
|파일 공유는 주로 SharePoint와 OneDrive를 중심으로 설계되었습니다.
|Salesforce 통합
|Slack은 Salesforce용 대화형 인터페이스로, 실시간 고객 데이터에 즉시 액세스할 수 있습니다.
|기본 레코드 검색, 레코드 편집 기능은 데스크톱 버전으로 제한됩니다.
|채널 유연성
|무제한 channels 한 곳에 모아줍니다. 언제든지 채널 유형을 변경할 수 있습니다.
|팀당 채널 수가 1,000개로 제한됩니다. 채널 유형이 유연하지 않습니다.
|외부 협업
|Slack Connect는 설정하기 쉽고, Slack 보안 기능을 기반으로 구축되었으며, 두 조직의 기능을 모두 지원합니다.
|Microsoft Entra B2B Direct Connect의 다단계 구성이 필요합니다. 모든 기능이 지원되지는 않습니다.
|앱 통합
|Slack은 2,600개 이상의 앱과 통합되며, 이들 앱은 모든 채널 유형에서 일관되게 지원됩니다.
|많은 앱이 모든 채널 유형에서 지원되지 않습니다. 앱에서 탭을 만들어 강제 전환해야 합니다.
|자동화
|워크플로 빌더는 자동화 기능을 쉽게 만들고 확장할 수 있는 로코드(low-code) 또는 노코드(no-code) 방식의 기본 도구입니다.
|Microsoft Power Automate가 필요합니다. 워크플로가 모든 앱과 채널에서 지원되지 않을 수 있습니다.
|AI 기능
|기본 AI는 모든 유료 플랜에서 이용 가능하며, 모든 기능에서 일관되게 작동합니다.
|Microsoft 365 Copilot 애드온 라이선스가 필요합니다. 채팅과 채널에서 일관되게 지원되지 않습니다.
|AI 에이전트
|모든 에이전트와 AI 앱을 모든 채널 유형에서 원활하고 일관되게 통합됩니다.
|Copilot 라이선스가 필요합니다. 모든 채널 유형에서 사용자 지정 앱으로 배포된 에이전트는 지원되지 않습니다.
|엔터프라이즈 검색
|Enterprise+ 플랜에 기본적으로 포함됩니다. Slack 검색에서 사용할 수 있습니다 bar. Microsoft 365 같은 앱과 연결됩니다.
|Microsoft 365 Copilot 애드온 라이선스가 필요합니다. Copilot 인터페이스를 통해서만 액세스할 수 있습니다.
|동적 파일 공유
|워크 오브젝트는 대화 옆에 AI 요약, 풍부한 미리보기 정보, 타사 앱 데이터를 제공합니다.
|파일 공유는 주로 SharePoint와 OneDrive를 중심으로 설계되었습니다.
|Salesforce 통합
|Slack은 Salesforce용 대화형 인터페이스로, 실시간 고객 데이터에 즉시 액세스할 수 있습니다.
|기본 레코드 검색, 레코드 편집 기능은 데스크톱 버전으로 제한됩니다.
Microsoft 사용자는 Slack을 즐겨 사용합니다.
Slack은 모든 Microsoft 앱을 한 곳에 모아 그 외 필요한 모든 도구(Workday, Figma, Jira 등)와 연결해 줍니다. 풍부한 배경 정보를 제공하는 통합형 플랫폼을 구축하면 귀사의 AI는 더욱 스마트해지고, 직원들의 업무 속도는 더 빨라지며, 모든 작업을 꿰맞추느라 분주하게 움직이는 시간도 절약됩니다.데모 시청하기
질문이 있다면,
답을 얻게 됩니다.
문의해 주시면 필요한 건 무엇이든 도와드릴 수 있는 전문가와 연결해 드리겠습니다.
- Slack 내 Microsoft 365에 대해 자세히 알아보기
- Slack으로 전환하기를 살펴보세요
- 맞춤형 데모 받기
감사합니다.
지금 Slack 전문가를 연결해 드릴 테니 Slack에 관한 것이든, 인생의 의미에 관한 것이든 상관없이 어떤 질문이든 준비해 주세요. 전문가들이 답변을 준비하고, 여러분과 이야기 나누길 기다리고 있습니다.
아직도 확신이 안 서시나요? 그럼 다음 정보를 알려 드릴게요.
“드디어 조직 전체와 소통하며 경험과 성과, 교훈을 공유할 수 있는 공간이 생겼습니다. 게다가 생산성도 엄청나게 향상되었죠. Slack을 구현하기로 한 선택에 더할 나위 없이 만족합니다.”
자주 묻는 질문
Slack과 Teams는 기능이 중복되지만, 업무를 지원하는 데 사용되는 방식은 근본적으로 다릅니다.
Slack은 업무용 운영 시스템으로서 단순함, 유연한 설계, 사용자 친화적인 UI로 잘 알려진 하나의 지능형 플랫폼에 사람과 데이터, AI, 앱을 모음으로써 팀의 협업 방식을 혁신합니다.
채널 기반 아키텍처와 실시간 협업 기능을 갖춘 Slack은 비동기적 업무 방식을 지원하고 이메일과 회의에 대한 의존도를 낮춰 현대적이고 분산된 팀이 더 빠르게 결정을 내리고 생산성을 높일 수 있는 이상적인 토대를 마련합니다.
Teams는 Microsoft 앱 내에서 원활하게 작동하도록 설계되었으나, 이렇게 긴밀하게 통합되었다는 것은 Microsoft 애플리케이션 제품군에 주로 최적화되어 있으며 이메일 중심의 워크플로 모델을 따른다는 뜻입니다. 이로 인해 타사 도구 및 Microsoft가 아닌 애플리케이션과 통합할 경우 유연성이 제한될 수 있습니다.
Slack은 탁월한 협업 역량을 발휘하도록 특별히 설계되었기 때문에 최고의 대안으로 손꼽힙니다. Slack은 즉시 사용할 수 있는 2,600여 개의 앱과 통합되어 있어, 마치 하나로 연결된 워크스페이스처럼 느껴지는 원활한 사용 환경을 제공합니다. Slack은 사람과 프로세스, 데이터, AI가 한데 모인 업무용 운영 시스템으로 완벽히 설계되었습니다.
Slack은 Microsoft Teams와 통합할 수 있습니다. Slack용 Microsoft Teams 통화 앱을 설치하면 팀이 이미 Slack에서 작업 중인 지점에서 화상 회의를 진행할 수 있습니다.
네, Slack은 Microsoft 365와의 강력한 기본 통합 기능을 제공합니다. 실제로 Slack 고객의 76%가 Microsoft 365를 사용하고, 15만 명 이상의 고객이 Microsoft 앱(Teams 포함)을 Slack에 통합했습니다.
Slack은 Outlook, OneDrive, SharePoint는 물론, Teams와도 원활하게 통합됩니다. 사용자는 Slack으로 이메일을 전송하고 캘린더 이벤트를 관리하며 OneDrive와 SharePoint의 파일을 Slack 내에서 바로 공유할 수 있을 뿐만 아니라, Teams를 사용해 통화 및 메시징 기능도 이용할 수 있습니다. 이 데모 동영상에서 Microsoft 사용자가 Slack을 즐겨 사용하는 이유를 알아보세요.
Microsoft Teams 분리 판매 결정에 따라 2025년 11월 1일부터 Microsoft는 전 세계적으로 Teams가 포함 및 미포함된 Office 365와 Microsoft 365 제품군을 모두 제공해야 합니다. 그 덕분에 몇 가지 기회가 생겼습니다.
- 선택: Teams를 효과적으로 사용하지 않는다면 더 이상 비용을 지불할 필요가 없으며, 이제 기업에서 선호하는 벤더를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
- 마이그레이션 지원: 이제 Microsoft에서는 확장된 데이터 이동성, 내보내기 도구를 제공하여 Slack과 같은 다른 플랫폼으로 훨씬 더 쉽게 이전할 수 있도록 해야 합니다.
- Microsoft Teams 분리 판매에 대해 자세히 알아보세요.
저희도 그렇게 생각하고 싶지만, 솔직히 약간 편견이 있습니다. Slack은 팀이 더 빠르고 유연하게 소통하며 업무를 정리하고 모든 기능을 한 곳에서 관리할 수 있도록 설계되었습니다. Microsoft Teams는 Microsoft Office 에코시스템과 긴밀하게 묶여 있는 반면, Slack은 단순성과 속도, 그리고 단일 벤더의 도구뿐만 아니라 모든 도구를 연결하는 데 중점을 두고 있습니다. 많은 기업에서 Slack을 사용하는 이유는 업무에 잡음을 줄이고, 더욱 인간적으로 협업하게 하며, 팀이 마찰 없이 업무를 진행하는 데 도움을 주기 때문입니다.
Slack과 Teams의 요금을 비교해 보자면, 2025년 11월 1일부터 Microsoft Teams는 Office 365 및 Microsoft 365 제품군과 별도로 구매해야 하며, Microsoft Teams Enterprise 및 Microsoft Teams EEA의 요금은 사용자당 월 8.55달러부터 시작한다는 점에 유의해야 합니다.
번들 솔루션과 달리, Slack은 투명하고 직관적인 요금 정책을 제공하여 조직이 특정 요구 사항에 가장 부합하는 협업 도구를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 요금 플랜을 참조하거나, 영업 팀에 문의하세요.
Slack은 2,600여 개의 타사 통합 기능을 지원하는 앱 에코시스템을 갖추고 있으며 모든 채널 유형에서 일관되게 지원됩니다. Slack 앱은 대화형 환경에서 작동하도록 설계되어 앱과 팀이 나란히 업무를 수행합니다.
반면 Teams는 Microsoft 365 제품군 내에 있는 심층적인 내장형 통합 앱으로서 탁월한 성능을 발휘하며, Word나 Excel 문서의 공동 작성 같은 기능을 Teams 앱 내에서 바로 제공합니다. Teams에서 앱을 사용하는 주요 방법 중 하나는 채팅 또는 채널 전용 탭에서 실행하는 것으로, 사용자가 이를 전환해야 합니다.
물론입니다! Slack은 팀원들이 각자 편한 시간에 작업을 완료할 수 있는 비동기 작업 기능을 지원합니다. Slack은 채널 기반 접근 방식을 통해 대화를 체계적으로 정리하고 검색할 수 있어, 길게 이메일을 주고받을 필요가 없고 현황 보고를 위한 회의 횟수도 줄여줍니다. 실제로 고객이 Slack을 구현한 후 회의에 소요하던 시간이 33% 감소했습니다.3
네, Slack은 엔터프라이즈급 보안 성능과 규정 준수, 거버넌스를 핵심으로 설계되었습니다. 또한 미사용 중이거나 전송 중인 데이터의 암호화, 세분화된 관리자 제어, 감사 로그, Enterprise Key Management 및 다양한 산업 인증 등의 기능을 지원합니다. 소규모 스타트업이든, 엄격한 규제를 받는 엔터프라이즈든 불문하고 Slack은 IT 팀과 보안 팀에 필요한 관리 기능을 제공하면서 직원들의 업무 속도를 늦추지 않습니다.
2 FY25 Slack 내부 데이터, 제품 사용량 분석.
3 2025년 Salesforce 성공 지표 글로벌 하이라이트. 10개국 고객 1,754명의 의견을 집계한 데이터입니다.
4 Slack의 AI 기능(채널 한눈에 정리, 스레드 요약, AI 검색 답변)의 시범 사용 기간 중 실시한 내부 분석에 따름
5 Slack이 Forrester Consulting에 의뢰해 진행된 사례 연구 “Slack이 영업 팀에 미치는 총 경제적 영향(Total Economic Impact™, TEI)”, 2023년 11월
6 G2 Slack 리뷰 및 제품 상세 정보, 2025년 11월
7 G2 Microsoft Teams 리뷰 및 제품 상세 정보, 2025년 11월