채널 유연성

무제한 channels 한 곳에 모아줍니다. 언제든지 채널 유형을 변경할 수 있습니다. 팀당 채널 수가 1,000개로 제한됩니다. 채널 유형이 유연하지 않습니다.

외부 협업

Slack Connect는 설정하기 쉽고, Slack 보안 기능을 기반으로 구축되었으며, 두 조직의 기능을 모두 지원합니다. Microsoft Entra B2B Direct Connect의 다단계 구성이 필요합니다. 모든 기능이 지원되지는 않습니다.

앱 통합

Slack은 2,600개 이상의 앱과 통합되며, 이들 앱은 모든 채널 유형에서 일관되게 지원됩니다. 많은 앱이 모든 채널 유형에서 지원되지 않습니다. 앱에서 탭을 만들어 강제 전환해야 합니다.

자동화

워크플로 빌더는 자동화 기능을 쉽게 만들고 확장할 수 있는 로코드(low-code) 또는 노코드(no-code) 방식의 기본 도구입니다. Microsoft Power Automate가 필요합니다. 워크플로가 모든 앱과 채널에서 지원되지 않을 수 있습니다.

AI 기능

기본 AI는 모든 유료 플랜에서 이용 가능하며, 모든 기능에서 일관되게 작동합니다. Microsoft 365 Copilot 애드온 라이선스가 필요합니다. 채팅과 채널에서 일관되게 지원되지 않습니다.

AI 에이전트

모든 에이전트와 AI 앱을 모든 채널 유형에서 원활하고 일관되게 통합됩니다. Copilot 라이선스가 필요합니다. 모든 채널 유형에서 사용자 지정 앱으로 배포된 에이전트는 지원되지 않습니다.

엔터프라이즈 검색

Enterprise+ 플랜에 기본적으로 포함됩니다. Slack 검색에서 사용할 수 있습니다 bar. Microsoft 365 같은 앱과 연결됩니다. Microsoft 365 Copilot 애드온 라이선스가 필요합니다. Copilot 인터페이스를 통해서만 액세스할 수 있습니다.

동적 파일 공유

워크 오브젝트는 대화 옆에 AI 요약, 풍부한 미리보기 정보, 타사 앱 데이터를 제공합니다. 파일 공유는 주로 SharePoint와 OneDrive를 중심으로 설계되었습니다.

Salesforce 통합