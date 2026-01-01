47%
생산성 향상
97분
Slack AI를 통해 1인당 매주 절감되는 시간
2,600개+
Slack에 바로 통합이 가능한 앱
귀사의 모든 엔터프라이즈 앱 및 데이터를 연결하세요
여러 앱을 오가는 데 지치셨나요? Slack에 도구, 앱, 데이터를 모두 모아 프로세스를 간소화하세요. Slack Marketplace에 있는 수천 개의 통합 앱 중 선택하거나 Slack API를 활용하여 자사만의 앱을 새로 구축할 수도 있습니다.
에이전트를 통한 생산성으로 모든 직원의 역량을 강화하세요
업무 흐름 가운데 에이전트를 불러오세요. Slack의 대화형 데이터를 기반으로 구동되는 에이전트는 팀원처럼 인력들과 소통하면서 더 지능적으로 진화하며 더 유용한 도움을 줍니다.
Slack이 모든 업계의 팀에 어떤 결과를 가져다 주는지 살펴보세요
자주 묻는 질문
규모가 큰 기업을 대상으로 기업의 필요에 따라 두 가지 플랜으로 제공됩니다. 먼저 Business+ 플랜은 고급 보안 및 법규 규정 준수 기능을 제공합니다. Enterprise+ 플랜은 전 영역의 협업, 자동화, 관리, 보안 및 지원 기능들을 필요로 하는 대기업을 대상으로 한 Slack의 가장 강력한 플랜입니다. 이러한 플랜의 요금은 사용자당, 월별 기준입니다. 정확한 비용은 사용자 수와 선택한 플랜에 따라 달라지며 연간 청구 요금제인 경우 할인이 적용됩니다. 자세한 요금 정보는 영업 팀에 연락하시기 바랍니다.
Slack에서는 사용성의 저해 없이 엔터프라이즈급 보안이 사용자의 협업 및 작업 방식의 모든 면에 적용되어 있습니다. 따라서 Slack을 십분 활용하여 최고의 업무 성과를 올릴 수 있습니다. 기본적으로 Slack의 모든 커뮤니케이션과 데이터는 저장 또는 전송 중 암호화됩니다. Slack의 Enterprise Key Management는 고객에게 암호화 키를 제어할 수 있는 권한을 부여하여 보안을 가장 민감하게 여기는 고객이 언제든지 액세스를 철회할 수 있는 자율성을 제공합니다. Slack의 거버넌스 및 리스크 관리 기능은 전역 보유 정책부터 법적 보존 및 e-Discovery(전자증거개시) 지원에 이르기까지 모든 요구 사항을 해결합니다. 또한 감사 로그와 기본 데이터 손실 방지(DLP)를 통해 데이터를 보호하고 타사 DLP 공급업체를 지원합니다. Slack은 HIPAA, FINRA, FedRAMP, SOC 2 등의 인정 받은 표준을 준수하며, 해당 표준은 모두 타사 업계 전문가의 감사를 받고 있습니다.
Slack을 안전한 업무용 커뮤니케이션 플랫폼으로 만들어 준 제품 가치가 Slack AI에 대한 의사 결정에도 똑같이 반영됩니다. Slack AI는 고객이 Slack의 핵심 제품에서 기대하는 강력한 보안 관행과 규정 준수 표준을 고수하는 추가 기능으로, 별도로 구매하여 사용할 수 있습니다. Slack AI는 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하지만 고객 데이터로 이러한 LLM을 학습시키지 않습니다. Slack이 사용하는 LLM은 Slack의 Amazon Web Services 인프라 내에서 직접 호스팅되므로 고객 데이터가 LLM 공급업체와 공유되지 않습니다. 이는 고객 데이터가 반드시 고객의 통제 하에 있도록 합니다.
Slack은 모든 Salesforce 경험을 위한 대화형 사용자 인터페이스입니다. Salesforce 플랫폼의 대문과도 같으며 타사 디지털 에이전트들의 자연스러운 본거지 역할을 합니다. Slack은 사무직 직원이 복잡한 워크플로와 자동화를 쉽게 수행할 수 있는 공간입니다. 직원들이 업무를 처리하고 중요한 결과를 도출하도록 도와줍니다. Slack은 또한 직원들이 통찰력 있는 데이터 중심의 AI 기반 대화를 팀원, 고객 및 협력업체들과 할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 사업을 구축하고 실행 및 성장시킬 수 있게 되죠.
Salesforce 및 Slack 통합을 통해 사용자는 Slack 채널에서 Salesforce 데이터에 접근할 수 있습니다. 이를 통해 Slack 내 대화에 실시간 Salesforce 데이터와 중요한 계정 정보를 얻을 수 있게 됩니다(그로 인해 거래 주기와 문제 해결 시간이 단축되며 관계 구축은 더욱 빨라지죠). 이 모든 것은 고객 데이터 및 인사이트를 한 곳에서 확인할 수 있는 한편 경고와 알림을 통해 중요한 업데이트에 대해 제때 소통할 수 있기 때문입니다. 자동화된 워크플로는 생산성을 높이며 프로세스를 간소화하고 조직 내 커뮤니케이션을 개선합니다.
이메일과 문자 메시지에서는 모든 사람이 커뮤니케이션에 함께 참여되지 않습니다. 서로 간 소통이 끝나면 모든 정보와 지식이 체계화되지 않은 각기 다른 수신함에 영원히 갇히게 되죠. 대화에 늦게 참여한 사람은 필요한 정보를 파악하는 일이 거의 불가능합니다. Slack은 신뢰할 만한 단일 정보 출처로서 이런 문제들을 해결해 줍니다. Slack은 사람들이 대화하고 일상적으로 사용하는 업무 도구에 접근하며, 보관되어 검색 가능한 정보를 참조해 결정을 내리는 공간이 됩니다.
Zoom과 비슷하게, Microsoft Teams는 음성, 화상 및 회의에 있어 동종 최고의 도구입니다. Outlook, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint와 함께 Office 365 제품군의 인기 있는 여러 도구들 중 하나죠.
실제로 음성 및 화상 외에 Teams의 많은 기능들이 그러한 Microsoft 포인트 솔루션들의 레거시 백엔드를 기반으로 구축되어 있습니다. 이로 인해 아키텍처가 정말 복잡하죠. 기본적인 음성, 화상 및 다이렉트 메시징 외에 Microsoft Teams를 효과적으로 활용하려면 그러한 상호 의존성을 사용자들이 이해해야 합니다. Teams에서는 필요한 정보를 찾기가 어렵습니다. 사용자의 작업, 앱, 그리고 자동화를 대화로 끌어오기도 어렵습니다. 또한 Teams에서는 Microsoft Power Platform과 Teams 아키텍처를 심도 있게 이해하지 못하면 자동화된 워크플로를 생성하기가 어렵습니다.
반면, Slack은 레거시 백엔드가 없는 종합적인 운영 체제입니다. 동종 최상의 어떤 포인트 솔루션과도 쉽게 통합할 수 있으며 사용자들은 코딩을 전혀 혹은 거의 사용하지 않고도 그 앱들을 활용해 워크플로를 구축할 수 있습니다. 실제로 Slack과 Teams는 서로 보완적인 역할을 합니다. 예를 들어, 기업들이 모든 Office 365 도구들을 Slack에 모두 집중시키면 클릭 한 번으로 Slack에서 Teams 회의를 시작할 수 있습니다. Slack 고객들은 Slack에서 높은 참여도와 생산성이라는 엄청난 이득을 얻게 되죠. Slack의 최대 고객들 중 76%가 Microsoft를 사용하고 있다는 점은 주목할 만합니다.
Slack은 기능들의 총합 그 이상입니다. Slack은 현재뿐 아니라 미래를 위한 더 나은 업무 방식이기 때문입니다. 바로 그렇기 때문에 전 세계 20만 개 이상의 조직에서 수백만 명의 사람들이 Slack을 다음과 같이 활용하고 있죠.
- 자신들의 전체 기술 스택을 하나의 소비자급 인터페이스에 통합하고 있습니다.
- 노코드 자동화를 통해 업무의 수월성과 효율성을 높이고 있습니다.
- 안전하고 사용하기 편리한 AI로 업무와 성장 속도를 높이고 있습니다.
저희는 인간 관계의 모든 미묘함을 살릴 수 있는 최고의 경험을 설계하기 위해 상당한 노력을 다하고 있습니다.
*출처: Slack 고객 추적 설문 조사, FY25
Slack에서 사용할 수 있는 에이전트 및 어시스턴트에는 세 가지 유형이 있습니다.
- Agentforce(Slack에서 2025년 1월에 사용 가능): Slack의 가장 관련성 높은 대화형 데이터와 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 구동되는 Agentforce는 사용자를 대신해 작업을 제안하고 자동화해 줍니다. 업무 흐름에서 바로 에이전트를 통한 생산성을 직원에게 제공하는 맞춤형 에이전트를 만드세요. 인사 팀에서 IT, 서비스 및 영업 팀에 이르기까지, Agentforce는 Slack에서 채널, 리스트 및 캔버스의 생성 및 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce를 곧 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 영업 팀에 문의하세요.
- Slack 플랫폼에 포함된 사용자 구축 AI 어시스턴트: Slack의 전용 UI에서 목적에 맞게 구축된 API를 사용하여 여러분이 만든 AI 어시스턴트를 바로 포함할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 AI 어시스턴트가 사용자와 같은 방식으로 일하도록 구축할 수 있으므로, 티켓부터 요청 등에 이르기까지 작업 부담을 덜고 완료해야 하는 중요한 작업에 집중할 수 있습니다. 이 API들은 지금 Slack 개발자 센터에서 사용 가능합니다.
- 타사 AI 어시스턴트: 타사 AI 어시스턴트에게 이야기하여 콘텐츠 초안 작성, 시장 조사 결과 표시 또는 파일 검색 및 요약 등 도움을 받아보세요. 현재 Adobe Express 및 Cohere와 같이 Slack Marketplace에서 다운로드하여 바로 사용할 수 있는 여러 AI 앱이 있습니다.