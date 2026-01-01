Slack에서는 사용성의 저해 없이 엔터프라이즈급 보안이 사용자의 협업 및 작업 방식의 모든 면에 적용되어 있습니다. 따라서 Slack을 십분 활용하여 최고의 업무 성과를 올릴 수 있습니다. 기본적으로 Slack의 모든 커뮤니케이션과 데이터는 저장 또는 전송 중 암호화됩니다. Slack의 Enterprise Key Management는 고객에게 암호화 키를 제어할 수 있는 권한을 부여하여 보안을 가장 민감하게 여기는 고객이 언제든지 액세스를 철회할 수 있는 자율성을 제공합니다. Slack의 거버넌스 및 리스크 관리 기능은 전역 보유 정책부터 법적 보존 및 e-Discovery(전자증거개시) 지원에 이르기까지 모든 요구 사항을 해결합니다. 또한 감사 로그와 기본 데이터 손실 방지(DLP)를 통해 데이터를 보호하고 타사 DLP 공급업체를 지원합니다. Slack은 HIPAA, FINRA, FedRAMP, SOC 2 등의 인정 받은 표준을 준수하며, 해당 표준은 모두 타사 업계 전문가의 감사를 받고 있습니다.



Slack을 안전한 업무용 커뮤니케이션 플랫폼으로 만들어 준 제품 가치가 Slack AI에 대한 의사 결정에도 똑같이 반영됩니다. Slack AI는 고객이 Slack의 핵심 제품에서 기대하는 강력한 보안 관행과 규정 준수 표준을 고수하는 추가 기능으로, 별도로 구매하여 사용할 수 있습니다. Slack AI는 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하지만 고객 데이터로 이러한 LLM을 학습시키지 않습니다. Slack이 사용하는 LLM은 Slack의 Amazon Web Services 인프라 내에서 직접 호스팅되므로 고객 데이터가 LLM 공급업체와 공유되지 않습니다. 이는 고객 데이터가 반드시 고객의 통제 하에 있도록 합니다.