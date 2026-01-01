Slack ist dein Betriebssystem für die Arbeit.
Willkommen beim einzigen Betriebssystem für die Arbeit, das dafür entwickelt wurde, dass Menschen das Geschäft mithilfe von KI und Agenten voranbringen.
47 %
Produktivitätssteigerung
97 Min.
Wöchentlich eingesparte Zeit pro Person mit Slack AI
2.600+
Apps können sofort in Slack integriert werden
Projekte an einem Ort erledigen
Alle Apps und Daten deines Unternehmens vernetzen
Du bist es leid, von App zu App zu wechseln? Optimiere deine Prozesse mit all deinen Tools, Apps und Daten in Slack. Wähle aus Tausenden von Integrationen in unserem Slack Marketplace oder erstelle mit unserer API deine eigene App, die genau zu dir passt.
Alle Mitarbeitenden mit Agentenproduktivität unterstützen
Binde Agenten in deine Arbeitsabläufe ein. Dank der dialogorientierten Daten in Slack werden Agenten intelligenter und hilfreicher, da sie mit deinen Mitarbeitenden wie Teammitglieder zusammenarbeiten.
Sieh dir an, wie Slack bei Teams aus jeder Branche herausragende Ergebnisse erzielt.
Was ist Slack?
Mit Slack ineffektive Meetings ersetzen
Vorbereitung auf eine Zukunft mit generativer KI
Häufig gestellte Fragen
Ein Betriebssystem für die Arbeit ist eine cloudbasierte Plattform, die Mitarbeitende, Apps, Daten und KI-Funktionen einer Organisation zusammenbringt und auf der die Arbeit an einem zentralen Ort geplant, ausgeführt und nachverfolgt wird. Es ist kein herkömmliches Betriebssystem zur Ausführung von Geräten. Es fungiert als digitales Basisnetz für den nahtlosen Workflow zwischen Teams. Das Slack-Betriebssystem für die Arbeit vereint Unterhaltungen, Tools und Workflows in einem einzigen System, sodass Teams ihre Aufgaben abstimmen und schneller agieren können, ohne dauernd zwischen nicht vernetzten Apps wechseln zu müssen. Zudem liefert es relevanten geschäftlichen Kontext für eine zuverlässigere KI.
Ein herkömmliches Betriebssystem dient zur Verwaltung von Hardware, mit Projektmanagement-Tools werden primär Aufgaben nachverfolgt. Ein Betriebssystem für die Arbeit koordiniert Menschen, Prozesse und Informationen in der gesamten Organisation. Das Slack-Betriebssystem für die Arbeit verknüpft Kommunikation und Aufgabenausführung ein Echtzeit, sodass Teams von echter Zusammenarbeit im vollständigen Kontext profitieren und nicht mehr in isolierten Tools vor sich hin werkeln müssen.
Mit dem Slack-Betriebssystem für die Arbeit lässt sich die Arbeit in verschiedene Channels ordnen, in denen Teams transparent und kontextbasiert zusammenarbeiten können. Unterhaltungen sind immer mit den Aufgaben verknüpft, die sie unterstützen, sodass alle Teammitglieder funktions- und zeitzonenübergreifend immer auf dem neuesten Stand sind. Apps mit umfangreichem Funktionszugriff sind dort eingebunden, wo Unterhaltungen stattfinden – so ist sichergestellt, dass Gespräche und Aktionen simultan ablaufen können. Teams vergeuden weniger Zeit damit, sich auf den aktuellen Stand zu bringen, und haben daher mehr Zeit, um Fortschritte zu machen.
KI in Slack ist direkt in deinen Workflow eingebettet. Mit KI-Zusammenfassungen von Unterhaltungen bist du innerhalb von Sekunden auf dem neuesten Stand bei Channels und Meetings. Die KI-Suche beantwortet deine Fragen basierend auf Unterhaltungen und Dateien. Die täglichen Übersichten und Dateizusammenfassungen der KI fördern die wichtigsten Informationen zutage. Erstelle dank KI-Workflow-Generierung Workflows mit einem einzigen Prompt.
Slackbot – frisch überarbeitet – dient als dein persönlicher Agent für die Arbeit, der dir hilft, Informationen zu finden, Meetings zu planen, Inhalte zu entwerfen und dich auf Gespräche vorzubereiten – alles im Kontext deines Workspace.
Das Slack-Betriebssystem für die Arbeit vereint KI mit deinen Unterhaltungen, Tools und Workflows, sodass Teams weniger Zeit mit Suchen vergeuden und stattdessen mehr Zeit haben, um die Arbeit voranzubringen.
In das Slack-Betriebssystem für die Arbeit lassen sich mehr als 2.600 Business-Tools integrieren, wie z. B. Produktivitätsanwendungen, CRM-Plattformen und spezielle Unternehmens-Software. Aktualisierungen und Aktionen aus diesen Systemen fließen direkt in Slack ein, sodass Teams an einem zentralen Ort arbeiten können, anstatt ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.
Über Slack und Salesforce werden Kundendaten direkt in Teamunterhaltungen eingebunden. Salesforce-Aktualisierungen werden in Slack-Channels übertragen, in denen Teams zusammenarbeiten, sodass diese schneller agieren können und immer auf dem Laufenden sind. Revenue-Teams erhalten bessere Einblicke und müssen weniger zwischen verschiedenen Systemen hin- und herspringen.
Das Slack-Betriebssystem für die Arbeit ist für Teams konzipiert, die ihre Arbeit über viele Personen, Systeme und Tools hinweg koordinieren müssen. Vertriebsteams verwenden es, um Geschäftszyklen zu beschleunigen und die Sichtbarkeit der Pipeline zu verbessern. Serviceteams lösen Fälle schneller dank Zusammenarbeit in Echtzeit. Marketingteams bringen besser koordinierte und wirkungsvollere Kampagnen an den Start. Entwicklungs-, IT- und HR-Teams optimieren Abläufe und reduzieren die ausufernde Vielzahl von Tools.
Unabhängig davon, ob deine Organisation ein schnell wachsendes KMU oder ein globaler Konzern ist – wenn sie schneller agieren, Reibungspunkte reduzieren und Teams funktionsübergreifend koordinieren muss, erfüllt das Slack-Betriebssystem für die Arbeit alle Anforderungen.
Das Slack-Betriebssystem für die Arbeit bietet Unternehmenssicherheit mit Funktionen wie Datenverschlüsselung, Compliance-Zertifizierungen (SOC 2, ISO 27001, DSGVO) und Kontrollmechanismen auf Ebene des gesamten Unternehmens. IT-Teams können Berechtigungen verwalten, Daten aufbewahren und Aktivitäten überwachen – und gleichzeitig läuft die Arbeit reibungslos und sicher weiter.
Selbstverständlich. Baue mithilfe von Workflow-Builder benutzerdefinierte Workflows auf (keinerlei Programmierung erforderlich), erstelle mit Agentforce zweckdienliche Agenten oder entwickle benutzerdefinierte Apps auf der Slack-Plattform. Du kannst Genehmigungen, Aufnahmeprozesse, Benachrichtigungen und vieles mehr automatisieren, um das System perfekt an die Arbeitsweise deines Teams anzupassen.
Zunächst ordnest du die Arbeit in Channels für Projekte, Teams oder Initiativen. Verbinde die Tools, die du bereits nutzt, und füge dann Automatisierungs- und KI-Funktionen hinzu, wo diese am sinnvollsten sind. Die meisten Teams erkennen bereits wenige Tage nach der Einführung, wie wertvoll das System ist.