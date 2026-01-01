Mit dem Slack-Betriebssystem für die Arbeit lässt sich die Arbeit in verschiedene Channels ordnen, in denen Teams transparent und kontextbasiert zusammenarbeiten können. Unterhaltungen sind immer mit den Aufgaben verknüpft, die sie unterstützen, sodass alle Teammitglieder funktions- und zeitzonenübergreifend immer auf dem neuesten Stand sind. Apps mit umfangreichem Funktionszugriff sind dort eingebunden, wo Unterhaltungen stattfinden – so ist sichergestellt, dass Gespräche und Aktionen simultan ablaufen können. Teams vergeuden weniger Zeit damit, sich auf den aktuellen Stand zu bringen, und haben daher mehr Zeit, um Fortschritte zu machen.