Slack 中的 AI 能直接嵌入你的工作流程。获取 AI 对话摘要，数秒内跟进频道与会议内容。AI 搜索可跨对话和文件回答你的问题。AI 每日要点回顾与文件摘要突出最关键信息。通过 AI 工作流程生成，仅凭一个提示词即可构建工作流程。

全新推出的 Slackbot 作为你工作中的私人代理，能根据你工作区的上下文，帮你查找信息、安排会议、起草内容并为通话做准备。

Slack 工作操作系统将 AI 与你的对话、工具和工作流程统一起来，让团队花更少时间搜索，更多时间推进工作。