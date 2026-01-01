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可直接在 Slack 中集成的应用 可直接在 Slack 中集成的应用超过 2600 个
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厌倦了在应用间来回切换？在 Slack 中整合所有工具、应用和数据，从而简化进程。你可以从我们目录中成千上万的集成方案中选择，也可以使用我们的 API 从零开始构建你自己的应用。
借助代理级生产力为每一位员工提供支持
将代理集成到工作流程中。借助 Slack 中的对话数据，代理将变得更智能、更有用，能够像团队成员一样与你的员工进行互动。
常见问题
工作操作系统是一个基于云的平台，将你所在组织的人员、应用、数据和 AI 整合在一起，帮助你在一处规划、执行和追踪工作。它并非运行设备的传统操作系统，而是充当工作跨团队流转的数字化骨干。Slack 的工作操作系统将对话、工具和工作流程集成到单一系统中，使团队无需在分散的应用间切换即可保持协同、更快推进工作，并为 AI 提供更可靠的业务上下文信息。
传统操作系统负责管理硬件，而项目管理工具侧重于任务追踪。工作操作系统的设计初衷是协调组织内的人员、流程和信息。Slack 的工作操作系统将人际沟通与工作执行实时串联，让团队基于完整上下文开展协作，而非在孤立工具中管理工作。
Slack 工作操作系统将工作整合到共享频道中，让团队能在信息透明、上下文完整的环境中协作。对话与其支持的工作紧密相连，便于跨职能和跨时区保持协同。应用深度嵌入对话发生处，确保讨论与行动同步。团队花更少时间追踪更新，更多时间推进进展。
Slack 中的 AI 能直接嵌入你的工作流程。获取 AI 对话摘要，数秒内跟进频道与会议内容。AI 搜索可跨对话和文件回答你的问题。AI 每日要点回顾与文件摘要突出最关键信息。通过 AI 工作流程生成，仅凭一个提示词即可构建工作流程。
全新推出的 Slackbot 作为你工作中的私人代理，能根据你工作区的上下文，帮你查找信息、安排会议、起草内容并为通话做准备。
Slack 工作操作系统将 AI 与你的对话、工具和工作流程统一起来，让团队花更少时间搜索，更多时间推进工作。
Slack 工作操作系统与超过 2,600 款业务工具集成，包括生产力套件、客户关系管理平台和专业化企业软件。来自这些系统的更新与操作被直接引入 Slack，让团队能在一处工作，无需频繁切换应用。
Slack 与 Salesforce 将客户数据直接连接到团队对话中。Salesforce 的更新会显示在团队协作的 Slack 频道中，便于快速行动并保持协同。营收团队可获得更清晰的视野，同时减少在不同系统间切换的需求。
Slack 工作操作系统专为需要跨人员、系统和工具协调工作的团队而设计。销售团队用它加速交易周期，提升销售管道透明度。服务团队通过实时协作，更快地解决客户问题。市场团队以更好的协同和效果推出营销活动。工程、IT 和人力资源团队简化运营，减少工具碎片化。
无论你是快速发展的中小企业还是跨国企业，只要你的组织需要提速、减少摩擦并实现跨职能团队协同，Slack 工作操作系统都能满足需求。