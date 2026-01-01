La IA en Slack está incorporada directamente en el flujo del trabajo. Consigue resúmenes de conversaciones hechos con IA para ponerte al día en segundos con los canales y las reuniones. La búsqueda de IA responde tus preguntas en conversaciones y archivos. Las síntesis diarias y los resúmenes de archivos de IA reúnen la información más importante. Puedes crear flujos de trabajo a partir de una única indicación con la generación de flujos de trabajo con IA.

El recientemente renovado Slackbot actúa como tu agente personal para el trabajo. Te ayuda a buscar información, programar reuniones, crear contenido y prepararte para llamadas con base en el contexto de tu espacio de trabajo.

El sistema operativo de trabajo de Slack unifica la IA con tus conversaciones, herramientas y flujos de trabajo para que los equipos pasen menos tiempo en las búsquedas y más dedicándose a avanzar con el trabajo.