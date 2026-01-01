Slack es tu nuevo sistema operativo de trabajo.
Te damos la bienvenida al único sistema operativo de trabajo diseñado para que las personas impulsen sus negocios con el potencial de la IA y los agentes.
47 %
de aumento en la productividad
97 min
de tiempo ahorrados semanalmente por persona con IA de Slack
2600+
aplicaciones listas para integrarse directamente en Slack
Avanza con tus proyectos y reúnelos a todos en un solo lugar
Conecta todas las aplicaciones y datos de tu empresa.
¿Te cansa alternar de una aplicación a otra? Agiliza los procesos al tener todas tus herramientas, aplicaciones y datos reunidos en Slack. Elige de entre miles de integraciones en nuestro directorio o crea tu propia aplicación desde cero con nuestra API.
Potencia a todos los empleados con la productividad de los agentes.
Incorpora agentes al flujo de trabajo. Al contar con datos de las conversaciones en Slack, los agentes se vuelven más inteligentes y eficaces a medida que interactúan con tu equipo como si fueran un integrante más.
Descubre cómo Slack ofrece resultados para equipos de todos los sectores.
¿Qué es Slack?
Reemplaza las reuniones ineficaces con Slack
Nos preparamos para un futuro impulsado por la IA generativa
Preguntas frecuentes
Un sistema operativo de trabajo es una plataforma basada en la nube que reúne al personal, las aplicaciones, los datos y la IA de una organización a fin de ayudar a planear, ejecutar y rastrear el trabajo en un único lugar. No es un sistema operativo tradicional que ejecuta dispositivos. En realidad, actúa como la estructura digital para el movimiento del trabajo entre equipos. El sistema operativo de trabajo de Slack reúne conversaciones, herramientas y flujos de trabajo en un único sistema para que los equipos mantengan la sincronización y se muevan con más velocidad sin tener que cambiar entre herramientas desconectadas. Además, provee contexto empresarial relevante para una IA más confiable.
Un sistema operativo tradicional administra hardware, mientras que las herramientas de gestión de proyectos se concentran en el control de tareas. Un sistema operativo de trabajo está diseñado para coordinar personas, procesos e información dentro de la organización. El sistema operativo de trabajo de Slack conecta la comunicación y la ejecución del trabajo en tiempo real, lo que permite a los equipos colaborar con contexto completo en lugar de administrar el trabajo en herramientas aisladas.
El sistema operativo de trabajo de Slack organiza el trabajo en canales compartidos para que los equipos colaboren con visibilidad y contexto. Las conversaciones se mantienen conectadas con el trabajo que complementan, lo que facilita la sincronización entre funciones y zonas horarias. Las aplicaciones se incorporan perfectamente en los espacios donde ocurren las conversaciones, lo que garantiza que el diálogo y las acciones ocurran a la vez. Los equipos pasan menos tiempo rastreando actualizaciones y más tiempo avanzando con las tareas.
La IA en Slack está incorporada directamente en el flujo del trabajo. Consigue resúmenes de conversaciones hechos con IA para ponerte al día en segundos con los canales y las reuniones. La búsqueda de IA responde tus preguntas en conversaciones y archivos. Las síntesis diarias y los resúmenes de archivos de IA reúnen la información más importante. Puedes crear flujos de trabajo a partir de una única indicación con la generación de flujos de trabajo con IA.
El recientemente renovado Slackbot actúa como tu agente personal para el trabajo. Te ayuda a buscar información, programar reuniones, crear contenido y prepararte para llamadas con base en el contexto de tu espacio de trabajo.
El sistema operativo de trabajo de Slack unifica la IA con tus conversaciones, herramientas y flujos de trabajo para que los equipos pasen menos tiempo en las búsquedas y más dedicándose a avanzar con el trabajo.
El sistema operativo de trabajo de Slack se integra con más de 2600 herramientas empresariales, incluyendo paquetes de productividad, plataformas de CRM y software empresarial especializado. Las actualizaciones y acciones de esos sistemas fluyen directamente dentro de Slack, lo que permite a los equipos trabajar desde un único espacio en lugar de tener que cambiar de aplicaciones.
Slack y Salesforce conectan los datos de los clientes directamente con las conversaciones de los equipos. Las actualizaciones de Salesforce aparecen en los canales de Slack donde colaboran los equipos para que sea más sencillo realizar acciones y mantenerse sincronizados. Los equipos de ingresos consiguen mejor visibilidad a la vez que disminuyen la necesidad de cambiar entre sistemas.
El sistema operativo de trabajo de Slack está diseñado para los equipos que necesitan coordinar el trabajo entre muchas personas, sistemas y herramientas. Los equipos de ventas lo usan para acelerar los ciclos de negociaciones y mejorar la visibilidad de los procesos. Los equipos de asistencia resuelven casos más rápido con la colaboración en tiempo real. Los equipos de marketing lanzan campañas con mejor sincronización y rendimiento. Los equipos de ingeniería, TI y RR. HH. optimizan las operaciones y reducen la acumulación de herramientas.
Seas una pyme en crecimiento o una empresa global, si tu organización necesita moverse más rápido, eliminar obstáculos y alinear equipos entre varias funciones, el sistema operativo de trabajo de Slack lo hace posible.
El sistema operativo de trabajo de Slack se basa en seguridad de grado empresarial con funciones como el cifrado de datos, las certificaciones de cumplimiento (SOC 2, ISO 27001, RGPD) y controles de nivel empresarial. Los equipos de TI pueden administrar permisos, conservar datos y auditar la actividad, todo ello mientras mantienen el flujo de trabajo de forma segura.
¡Claro! Puedes crear flujos de trabajo personalizados con el Generador de flujos de trabajo (que no necesita código), crear agentes para objetivos específicos con Agentforce o desarrollar aplicaciones personalizadas con la plataforma de Slack. Puedes automatizar aprobaciones, procesos de incorporación, notificaciones y más para que se adapten a la manera en la que trabaja realmente tu equipo.
Para comenzar, organiza el trabajo en canales de proyectos, equipos o iniciativas. Conecta las herramientas que ya usas y agrega la automatización y la IA donde más se necesiten. La mayoría de los equipos nota los beneficios días después de su adopción, no meses.