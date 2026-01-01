Slack では、ユーザーの皆さまがコラボレーションして仕事を進めるあらゆる場面に、エンタープライズグレードのセキュリティが組み込まれています。もちろん、それによって使いやすさが損なわれることはありません。常に Slack の価値を最大限に利用しながら、最高の仕事ができるようになっています。Slack 内のすべてのコミュニケーションとデータは、保管中も転送中もデフォルトで暗号化されます。また、Enterprise Key Management により、セキュリティを重視する企業は自らの暗号化キーを管理でき、必要に応じていつでもアクセスを無効化できます。グローバルな保存ポリシーから訴訟ホールド、eDiscovery のサポートまで、あらゆるニーズに対応するガバナンスとリスク管理の機能も用意されています。さらに、監査ログとネイティブのデータ損失防止（DLP）によって、お客さまのデータを保護。サードパーティの DLP プロバイダーにも対応しています。Slack は、HIPAA、FINRA、FedRAMP、SOC 2 といった基準に準拠し、いずれにおいても第三者の業界エキスパートによる監査が行われています。



Slack AI の開発においても、仕事用の安全なコミュニケーションプラットフォームである Slack と同じ製品価値を提供することが念頭に置かれています。そのため、アドオンとして別途購入いただける Slack AI でも、お客さまが Slack のコア製品に期待する、堅牢なセキュリティプラクティスとコンプライアンス基準が維持されています。Slack AI は大規模言語モデル（LLM）を使用しますが、その LLM をお客さまのデータでトレーニングすることはありません。Slack が使用する LLM は、Slack の Amazon Web Service のインフラストラクチャ内で直接ホストされるため、お客さまのデータが LLM プロバイダーに共有されることはありません。お客さまのデータは、確実にお客さまの管理下に置かれます。