Slack est votre système d’exploitation professionnel.
Slack est le seul système d’exploitation professionnel conçu pour aider les utilisateurs à travailler efficacement en exploitant la puissance de l’IA et des agents.
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d’augmentation de la productivité
97 min
de temps gagné par semaine par personne avec Slack AI
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intégrations d’applications prêtes à l’emploi
Gérez l’intégralité de vos projets de manière centralisée.
Dites adieu aux tâches mal organisées et aux délais irréalistes, aux conversations e-mails interminables et aux informations éparpillées. Grâce aux canaux, listes et canevas dans Slack, vous avez accès à toutes les personnes et toutes les informations dont vous avez besoin pour travailler efficacement.
Connectez toutes vos applications professionnelles et vos données.
Vous en avez assez de devoir jongler entre vos différentes applications ? Rationalisez vos processus grâce à vos outils, applications et données regroupés dans Slack. Choisissez parmi des milliers d’intégrations dans Slack Marketplace, ou créez votre propre application grâce à notre API.
Renforcez vos équipes grâce à la productivité des agents IA
Intégrez les agents dans les flux du travail. Alimentés par des données conversationnelles dans Slack, les agents deviennent plus intelligents et plus utiles en interagissant avec vos collaborateurs comme de véritables membres d’équipe.
Découvrez comment Slack aide les équipes à maximiser leurs résultats dans tous les secteurs d’activité.
Qu’est-ce que Slack ?
Remplacez les réunions inutiles avec Slack
Se préparer au travail alimenté par l’IA générative
Foire aux questions
Un système d’exploitation professionnel est une plateforme basée sur le cloud qui rassemble les employés, les applications, les données et l’IA d’une organisation afin de faciliter la planification, l’exécution et le suivi du travail de manière centralisée. Il ne s’agit pas d’un système d’exploitation traditionnel pour les appareils informatiques. Il fait office de colonne vertébrale numérique pour la circulation du travail entre les équipes. Le système d’exploitation professionnel de Slack réunit les conversations, les outils et les flux de travail dans un système unique, permettant ainsi aux équipes de rester coordonnées et d’avancer plus rapidement sans avoir à jongler entre des applications déconnectées, et fournit un contexte métier pertinent pour une IA plus fiable.
Un système d’exploitation traditionnel gère le matériel, tandis que les outils de gestion de projet se concentrent sur le suivi des tâches. Un système d’exploitation de travail est conçu pour coordonner les employés, les processus et les informations au sein de l’organisation. Le système d’exploitation professionnel de Slack connecte la communication et l’exécution du travail en temps réel, permettant aux équipes de collaborer en tenant compte du contexte complet plutôt que de gérer leur travail dans des outils isolés.
Le système d’exploitation professionnel de Slack organise le travail en canaux partagés afin que les équipes puissent collaborer avec visibilité et contexte. Les conversations restent liées au travail auxquelles elles sont associées, ce qui facilite la coordination entre les différentes fonctions et les fuseaux horaires. Les applications sont pleinement intégrées là où les conversations ont lieu, garantissant ainsi que le dialogue et l’action se déroulent simultanément. Les équipes passent moins de temps à rechercher les mises à jour et plus de temps à progresser.
L’IA dans Slack est directement intégrée à votre flux de travail. Obtenez des résumés de conversations générés par IA pour récupérer les points-clés des canaux et des réunions en quelques secondes. La recherche par IA répond à vos questions sur les conversations et les fichiers. Les récaps quotidiens et les résumés de fichiers par IA mettent en évidence ce qui compte le plus. Créez des flux de travail à partir d’une simple invite grâce à la génération de flux de travail par IA.
Slackbot, récemment lancé, constitue un agent personnel pour le travail afin de vous aider à trouver des informations, à planifier des réunions, à rédiger du contenu et à vous préparer aux appels en fonction du contexte de votre espace de travail.
Le système d’exploitation professionnel de Slack unifie l’IA avec vos conversations, vos outils et vos flux de travail afin que les équipes passent moins de temps à rechercher et plus de temps à faire avancer leur travail.
Le système d’exploitation professionnel de Slack s’intègre à plus de 2 600 outils professionnels, notamment des suites bureautiques, des plateformes de CRM et des logiciels d’entreprise spécialisés. Les mises à jour et les actions provenant de ces systèmes sont directement intégrées à Slack, permettant ainsi aux équipes de travailler de manière centralisée au lieu de passer constamment d’une application à l’autre.
Slack et Salesforce connectent directement les données clients aux conversations d’équipe. Les mises à jour de Salesforce apparaissent dans les canaux Slack où les équipes collaborent, ce qui permet d’agir plus rapidement et de rester coordonné. Les équipes chargées des revenus bénéficient d’une meilleure visibilité tout en réduisant la nécessité de passer d’un système à l’autre.
Le système d’exploitation professionnel Slack est conçu pour les équipes qui ont besoin de coordonner le travail entre les employés, les systèmes et les outils. Les équipes commerciales l’utilisent pour accélérer les cycles de vente et améliorer la visibilité du pipeline. Les équipes d’assistance résolvent les problèmes plus rapidement grâce à la collaboration en temps réel. Les équipes marketing lancent des campagnes plus cohérentes et plus performantes. Les équipes d’ingénierie, d’informatique et de ressources humaines rationalisent les opérations et réduisent la prolifération des outils.
Que vous soyez une PME en forte croissance ou une multinationale, si votre organisation a besoin d’accélérer son développement, de réduire les difficultés et de coordonner ses équipes entre les différentes fonctions, le système d’exploitation professionnel Slack est la solution.
Le système d’exploitation professionnel de Slack repose sur une sécurité de niveau entreprise avec des fonctionnalités telles que le chiffrement des données, les certifications de conformité (SOC 2, ISO 27001, RGPD) et des contrôles d’ordre professionnel. Les équipes informatiques peuvent gérer les autorisations, conserver les données et auditer l’activité, tout en assurant la continuité du travail en toute sécurité.
Absolument ! Créez des flux de travail personnalisés à l’aide du générateur de flux de travail (aucun code requis), créez des agents dédiés avec Agentforce ou développez des applications personnalisées avec la plateforme Slack. Vous pouvez automatiser les approbations, les processus de réception, les notifications et bien plus encore pour qu’ils correspondent au mode de travail réel de votre équipe.
Commencez par organiser le travail en canaux consacrés aux projets, aux équipes ou aux initiatives. Connectez les outils que vous utilisez déjà, puis intégrez l’automatisation et l’IA là où elles sont le plus utiles. La plupart des équipes constatent des résultats positifs en quelques jours, et non en quelques mois, après l’adoption de Slack.