L’IA dans Slack est directement intégrée à votre flux de travail. Obtenez des résumés de conversations générés par IA pour récupérer les points-clés des canaux et des réunions en quelques secondes. La recherche par IA répond à vos questions sur les conversations et les fichiers. Les récaps quotidiens et les résumés de fichiers par IA mettent en évidence ce qui compte le plus. Créez des flux de travail à partir d’une simple invite grâce à la génération de flux de travail par IA.

Slackbot, récemment lancé, constitue un agent personnel pour le travail afin de vous aider à trouver des informations, à planifier des réunions, à rédiger du contenu et à vous préparer aux appels en fonction du contexte de votre espace de travail.

Le système d’exploitation professionnel de Slack unifie l’IA avec vos conversations, vos outils et vos flux de travail afin que les équipes passent moins de temps à rechercher et plus de temps à faire avancer leur travail.