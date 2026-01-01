47%
提高的生產力幅度 生產力提高 47%
97 分鐘
每人每週使用 Slack AI 所節省的時間 97 分鐘每人每週使用 Slack AI 所節省的時間
超過 2,600 個
可以整合到 Slack 中並立即使用的應用程式數量 超過 2,600 個可以整合到 Slack 中並立即使用的應用程式
連結所有企業應用程式與資料。
厭倦了來回切換應用程式？在 Slack 中整合所有工具、應用程式和資料，輕鬆簡化工作流程。從我們目錄的數千個整合中選擇，或使用我們的 API 從零開始建立專屬應用程式。
為每位員工帶來代理級產能。
將代理引入工作流程。代理具有 Slack 對話資料，變得更聰明實用，可以像團隊成員一樣與你的員工互動。
常見問題
工作作業系統是一個雲端平台，匯集組織的人員、應用程式、資料和 AI，協助你在同一個地方規劃、執行和追蹤工作。它不是用於驅動裝置的傳統作業系統，而是組織的數位中樞，支撐並串聯跨團隊的工作流程。Slack 的工作作業系統將對話、工具和工作流程彙整在單一系統中，讓團隊不用在分散的應用程式之間切換，就能保持步調一致、加快工作速度。此外，它更提供相關商業背景資訊，讓 AI 產出的結果更加可靠實用。
傳統的作業系統負責管理硬體，而專案管理工具專注於追蹤工作。工作作業系統的設計宗旨在於協調組織內的人員、流程和資訊。Slack 的工作作業系統將溝通與工作執行即時串聯，團隊不用依靠四散的獨立工具管理工作，可結合完整背景資訊來協作。
Slack 工作作業系統透過共用頻道讓工作保持井然有序，讓團隊可以結合背景資訊協作並掌握情況。對話與相關工作緊密連結，方便跨部門和時區的團隊保持同調。應用程式深度整合到對話中，確保討論與執行能同步進行。團隊可減少追蹤更新的時間，更加專注於推動工作進度。
Slack 的 AI 直接內嵌在工作流程中。你可以取得 AI 對話摘要，短短幾秒就能掌握頻道和會議重點。AI 搜尋功能則可翻閱對話和檔案來回答你的問題。而 AI 每日要點回顧和檔案摘要可以幫你篩選出最重要的資訊。使用 AI 產生工作流程，只需提供提示就能建立工作流程。
全新推出的 Slackbot 就是你的個人工作代理，能根據工作空間的背景資訊，幫你尋找資訊、排定會議時間、建立內容草稿以及為通話做準備。
Slack 工作作業系統將 AI 與對話、工具及工作流程整合在一起，團隊可以減少搜尋的時間，把更多時間用在推進工作進度上。
Slack 工作作業系統與超過 2,600 種業務工具整合，包括生產力套件、CRM 平台和專業企業軟體。這些系統的更新和操作會直接同步到 Slack，團隊不用在應用程式間不斷切換，可在同一處專注工作。
Slack 與 Salesforce 的整合，讓團隊在對話中就能直接取用客戶資料。Salesforce 更新會顯示在團隊協作的 Slack 頻道中，方便大家快速行動並保持一致。營收團隊更能清楚地掌握情況，同時也減少了在不同系統間切換的麻煩。
Slack 工作作業系統適合需要跨人員、系統和工具協調工作的團隊。銷售團隊運用它加快交易週期，提高銷售管道透明度。服務團隊運用它即時協作，更快解決個案。行銷團隊運用它啟動行銷活動，讓步調更為一致、成效更加亮眼。工程、IT 和人力資源團隊運用它簡化營運流程，減少工具分散帶來的困擾。
無論是快速成長的中小型企業，還是跨國企業，只要你的組織需要加速運作、降低營運阻力並促進跨部門團隊同步，Slack 工作作業系統都能滿足需求。