Slack 的 AI 直接內嵌在工作流程中。你可以取得 AI 對話摘要，短短幾秒就能掌握頻道和會議重點。AI 搜尋功能則可翻閱對話和檔案來回答你的問題。而 AI 每日要點回顧和檔案摘要可以幫你篩選出最重要的資訊。使用 AI 產生工作流程，只需提供提示就能建立工作流程。

全新推出的 Slackbot 就是你的個人工作代理，能根據工作空間的背景資訊，幫你尋找資訊、排定會議時間、建立內容草稿以及為通話做準備。

Slack 工作作業系統將 AI 與對話、工具及工作流程整合在一起，團隊可以減少搜尋的時間，把更多時間用在推進工作進度上。