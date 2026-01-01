頻道、對話串、畫板和對話中的 Slack 資料，可讓所連結的企業資料來源更豐富並補足不足之處，代理的回應會因此更貼合需求，操作也會更精準。



每個 Slack 工作空間都蘊含豐富的機構知識，是公司的長期記憶庫。AI 要發揮作用，就必須能夠存取資料。不僅是單一應用程式或系統中的資料，而是你所有系統中的資料，包括團隊對話中的非結構化資料。這些情境資料不僅是讓產生的 AI 輸出結果優質又合乎需求的關鍵，也對即時根據新的情境線索調整很重要。



每家公司尚未開發的非結構化資料 (包括使用者產生的內容、自然語言文字、語音和影片檔案等) 都會提升代理的推論和決策能力，使回應相關性更佳。將代理加入 Slack 後，客戶能夠授權代理存取組織在 Slack 環境中的公開對話資料，代理可以因此發揮強大功能，提供精準回應。不過，你的資料絕非我們的產品，客戶可以控制代理能在 Slack 中存取哪些資料。我們絕不會將客戶資料用於訓練任何大型語言模型，而會將進階檢索增強生成 (RAG) 技術用於非結構化對話資料，讓代理只在必要時取得所需情境資料，以支援人類夥伴。