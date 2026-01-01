Slack 在開發人員中很受歡迎是有原因的：它讓他們工作更簡單、更有效率。他們可以選擇喜歡的工具來進行部署、測試等，並將這些工具整合到 Slack 中。這增加了他們現有技術堆疊的價值，並可集中團隊的討論過程。

Slack 可以自由自訂，沒有任何限制：機器人、工作流程和應用程式意味著每個團隊都可以設定 Slack 來配合自己的開發週期。深入瞭解工程團隊喜愛 Slack 的原因。