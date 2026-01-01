Slack 應用程式插圖
工程

Slack 加快了工程處理速度

將你的工具、團隊成員和程式碼變更集中到 Slack 中，可以在更短的時間內交付更好的程式碼。

更快解決問題

快速回應，最大化正常運作時間

  • 將即時警示自動傳送到頻道

  • 進行平行調查以快速找到答案

  • 建立一個可靠資料來源以輕鬆快速地進行分析

「我們將解決問題的平均時間縮短至五分鐘以內，在短短的時間內，就取得驚人的成功。」

Vodafone Logo
前系統工程部主管 Paul Whyte
高效部署

協調團隊與流程

  • 將文件發布到頻道，協助在編碼前做出明智的決策

  • 建立一個單一的地方來檢視及測試程式碼

  • 整合工具以提高部署能見度和自動化

「當今的開發人員基本上是水平方向的工作，而非垂直式，而 Slack 能助力實現這種工作模式。」

RBC logo
創意與科技部門執行副總裁 Martin Wildberger
Slack 標誌和連接員工的工作流程線
工作更快樂

保持生產力和敬業度

  • 易於參考的工作記錄可使新開發人員加快速度

  • 自動執行低價值的例行性工作

  • 透過工作流程、應用程式和機器人自訂 Slack

53%

的開發人員都使用 Slack1

超過 70 萬

每日上線的已註冊開發人員2

1資料來源：2020 StackOverflow 開發人員調查
2Slack 2019

超過 2,600 項整合，數量持續增加中

Slack 可以連接所有你最常用的工具，例如 GitHub、Jenkins、Jira、PagerDuty 等。

查看所有工程整合

Logo of GitHub
Logo of OpenAI Codex
Logo of Stack Internal
Logo of Jira Cloud
Logo of Amazon Q Developer
Logo of PagerDuty
Logo of New Relic Alerts
Logo of Azure Boards
Logo of Datadog
Logo of GitLab
Logo of Now Virtual Agent
Logo of Opsgenie for Alert Management
Logo of Jenkins CI
Logo of CircleCI
Logo of Zapier
Logo of Zoom
常見問題

Slack 在開發人員中很受歡迎是有原因的：它讓他們工作更簡單、更有效率。他們可以選擇喜歡的工具來進行部署、測試等，並將這些工具整合到 Slack 中。這增加了他們現有技術堆疊的價值，並可集中團隊的討論過程。

Slack 可以自由自訂，沒有任何限制：機器人、工作流程和應用程式意味著每個團隊都可以設定 Slack 來配合自己的開發週期。深入瞭解工程團隊喜愛 Slack 的原因

將機器人新增至 Slack 是一種可提高團隊生產力的聰明方法。若要新增機器人，可前往 Slack Marketplace，然後將機器人安裝到你的工作空間 (可能需要管理員來執行此操作)。此外，你也可以建立專屬的自訂機器人。以下詳細說明機器人可以做些什麼，以及如何使用機器人

Slack 可讓全球團隊選擇某些類型待用資料儲存的區域。目前 Slack 在六個區域提供資料常駐：澳洲、加拿大、法國、德國、日本和英國。深入瞭解 Slack 的資料常駐運作方式

Slack 工作空間是由頻道組成的共享專區，團隊成員可在這些頻道中互動交流與合作。你可以視需要加入任一工作空間，無數量限制。

Slack 管理員可以設定相關權限，以允許人員加入工作空間，以及他們可以存取哪些檔案和訊息。他們也可以選擇安裝哪些機器人或應用程式。 深入瞭解如何開始使用 Slack 工作空間

安全。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保您的資訊、對話和檔案安全無虞。它在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。

另外，Slack 還提供各種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，即可在系統偵測到威脅時立即收到通知。如要深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫，請前往此處