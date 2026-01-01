快速回應，最大化正常運作時間
將即時警示自動傳送到頻道
進行平行調查以快速找到答案
建立一個可靠資料來源以輕鬆快速地進行分析
「我們將解決問題的平均時間縮短至五分鐘以內，在短短的時間內，就取得驚人的成功。」
協調團隊與流程
將文件發布到頻道，協助在編碼前做出明智的決策
建立一個單一的地方來檢視及測試程式碼
整合工具以提高部署能見度和自動化
「當今的開發人員基本上是水平方向的工作，而非垂直式，而 Slack 能助力實現這種工作模式。」
保持生產力和敬業度
易於參考的工作記錄可使新開發人員加快速度
自動執行低價值的例行性工作
透過工作流程、應用程式和機器人自訂 Slack
53%
的開發人員都使用 Slack1
超過 70 萬
每日上線的已註冊開發人員2
超過 2,600 項整合，數量持續增加中
Slack 可以連接所有你最常用的工具，例如 GitHub、Jenkins、Jira、PagerDuty 等。
常見問題
Slack 在開發人員中很受歡迎是有原因的：它讓他們工作更簡單、更有效率。他們可以選擇喜歡的工具來進行部署、測試等，並將這些工具整合到 Slack 中。這增加了他們現有技術堆疊的價值，並可集中團隊的討論過程。
Slack 可以自由自訂，沒有任何限制：機器人、工作流程和應用程式意味著每個團隊都可以設定 Slack 來配合自己的開發週期。深入瞭解工程團隊喜愛 Slack 的原因。
將機器人新增至 Slack 是一種可提高團隊生產力的聰明方法。若要新增機器人，可前往 Slack Marketplace，然後將機器人安裝到你的工作空間 (可能需要管理員來執行此操作)。此外，你也可以建立專屬的自訂機器人。以下詳細說明機器人可以做些什麼，以及如何使用機器人。
Slack 可讓全球團隊選擇某些類型待用資料儲存的區域。目前 Slack 在六個區域提供資料常駐：澳洲、加拿大、法國、德國、日本和英國。深入瞭解 Slack 的資料常駐運作方式。
Slack 工作空間是由頻道組成的共享專區，團隊成員可在這些頻道中互動交流與合作。你可以視需要加入任一工作空間，無數量限制。
Slack 管理員可以設定相關權限，以允許人員加入工作空間，以及他們可以存取哪些檔案和訊息。他們也可以選擇安裝哪些機器人或應用程式。 深入瞭解如何開始使用 Slack 工作空間。
安全。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保您的資訊、對話和檔案安全無虞。它在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。
另外，Slack 還提供各種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，即可在系統偵測到威脅時立即收到通知。如要深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫，請前往此處。