使用付費 Slack 方案完成更多工作

為何要升級？付費 Slack 方案提供更多功能、讓人員更能彼此聯繫交流，甚至可帶來更多協作機會。

觀看影片

投資於團隊合作終將獲得回報

  • 338%

    投資回報1所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」，Forrester，2020 年。

  • US$210 萬

    省下的生產力開銷1所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」，Forrester，2020 年。

  • 85%

    的使用者表示 Slack 改善了溝通2所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」，Forrester，2020 年。

  • 69%

    的使用者倚賴 Slack 完成工作2加權平均。數據來源為 2,707 份來自美國、英國、澳洲和加拿大的每週 Slack 使用者調查回覆，此調查 95% 信賴區間的誤差範圍為 ± 2% (2021 年 12 月)。

為生產力注入更多靈活性

  • 發起團隊微型會議展開快速對話，或是錄製影片剪輯以在不同地點和時區之間分享更新資訊。
  • 整合你所有的工具。你可以提取報表、發起會議、發出支援單等，全都無須離開 Slack。
  • 使用工作流程建立將日常作業和程序自動化，事半功倍。無需編寫程式碼

使用 Slack Connect 與合作夥伴工作得更有效率

  • 將所有人都聚集到頻道，輕鬆地與顧客、客戶和其他業務合作夥伴協作。
  • 即時傳送訊息和分享檔案，讓所有人無論在何處工作都掌握相同資訊。
  • 降低暴露於隨電子郵件而來的網路釣魚或垃圾郵件攻擊的風險。

充分利用所有你喜愛的 Slack 功能

比較優點

免費版

傳送訊息 (90 天歷史記錄)

語音和視訊對話與螢幕共享 (限時 30 分鐘)

影片剪輯錄製 (剪輯)

與其他工具整合 (最多 3 個工具)

付費方案

訊息傳送 (不限次數)

語音和視訊對話與螢幕共享 (無限時群組微型會議)

影片剪輯錄製 (剪輯)

與其他工具整合 (無限制)

與外部組織合作 (Slack Connect)

使用文件與清單進行協作並管理專案 (畫板與清單)

將重複性的耗時工作自動化 (「工作流程建立」)

強化安全性與資料保護 (SSO、DLP 整合等)

特定合規性支援 (HIPAA 支援、e-discovery 等)

比較優點免費版付費方案

無限次訊息傳送

90 天歷史記錄

無限制

語音和視訊對話與螢幕共享

僅限一對一微型會議

群組微型會議

與其他工具整合

最多 10 個應用程式

無限制

與外部組織合作

僅限一對一傳送訊息

群組外部訊息

透過文件與清單建立並管理專案

-

畫板與清單

AI 支援工作

-

AI 對話摘要、搜尋、產生工作流程、每日要點回顧

將重複性的耗時工作自動化

-

工作流程建立工具

進階安全性

-

以 SAML 為基礎的 SSO，以及 SCIM

法規遵循支援

-

全球保留政策、資料匯出、HIPAA 支援等

請在定價頁面查看完整的詳細資料

瞭解其他顧客的 Slack 使用情形

檢視所有客戶案例

  • Kiva
  • Hearst
  • DevaCurl
  • Intuit
  • Target
  • Lyft

常見問題

抱歉，不可以。Slack 專為團隊打造，整個團隊都必須升級，才能發揮效益。如要升級 Slack，你需要一次升級整個工作空間。

沒有！Slack 隨你的組織一同成長，不用擔心頻道或團隊的人數上限。

升級至 Pro 後，使用免費方案的團隊將可以存取前 12 個月的工作空間資料，包括檔案、訊息及其他內容。

如需每個方案的詳細資訊，請參閱我們的定價頁面。你也可以聯絡我們，我們很樂意為你介紹每個方案，找到最適合的一個。

沒錯！在此處深入瞭解。

1所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」，Forrester，2020 年。

2加權平均。數據來源為 2,707 份來自美國、英國、澳洲和加拿大的每週 Slack 使用者調查回覆，此調查 95% 信賴區間的誤差範圍為 ± 2% (2021 年 12 月)。