投資於團隊合作終將獲得回報
338%
投資回報1所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」，Forrester，2020 年。
US$210 萬
省下的生產力開銷1所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」，Forrester，2020 年。
85%
的使用者表示 Slack 改善了溝通2所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」，Forrester，2020 年。
69%
的使用者倚賴 Slack 完成工作2加權平均。數據來源為 2,707 份來自美國、英國、澳洲和加拿大的每週 Slack 使用者調查回覆，此調查 95% 信賴區間的誤差範圍為 ± 2% (2021 年 12 月)。
為生產力注入更多靈活性
- 發起團隊微型會議展開快速對話，或是錄製影片剪輯以在不同地點和時區之間分享更新資訊。
- 整合你所有的工具。你可以提取報表、發起會議、發出支援單等，全都無須離開 Slack。
- 使用工作流程建立將日常作業和程序自動化，事半功倍。無需編寫程式碼
使用 Slack Connect 與合作夥伴工作得更有效率
- 將所有人都聚集到頻道，輕鬆地與顧客、客戶和其他業務合作夥伴協作。
- 即時傳送訊息和分享檔案，讓所有人無論在何處工作都掌握相同資訊。
- 降低暴露於隨電子郵件而來的網路釣魚或垃圾郵件攻擊的風險。
充分利用所有你喜愛的 Slack 功能
比較優點
免費版
傳送訊息 (90 天歷史記錄)
語音和視訊對話與螢幕共享 (限時 30 分鐘)
影片剪輯錄製 (剪輯)
與其他工具整合 (最多 3 個工具)
付費方案
訊息傳送 (不限次數)
語音和視訊對話與螢幕共享 (無限時群組微型會議)
影片剪輯錄製 (剪輯)
與其他工具整合 (無限制)
與外部組織合作 (Slack Connect)
使用文件與清單進行協作並管理專案 (畫板與清單)
將重複性的耗時工作自動化 (「工作流程建立」)
強化安全性與資料保護 (SSO、DLP 整合等)
特定合規性支援 (HIPAA 支援、e-discovery 等)
