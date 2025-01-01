投资团队合作，产生可观回报
338%
的投资回报率1所报告的全部数值均为经过风险调整的三年现值。来源：Forrester，“Slack 对于技术团队的总体经济影响”（2020 年）。
210 万美元
通过提高工作效率实现成本大幅节省1所报告的全部数值均为经过风险调整的三年现值。来源：Forrester，“Slack 对于技术团队的总体经济影响”（2020 年）。
85%
的用户表示 Slack 提升了沟通效率2所报告的全部数值均为经过风险调整的三年现值。来源：Forrester，“Slack 对于技术团队的总体经济影响”（2020 年）。
69%
的用户依赖 Slack 完成工作2加权平均数。基于 2,707 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2021 年 12 月）。
更加灵活地提高工作效率
- 你可以发起团队抱团来进行快速对话，也可以录制一段视频剪辑，以便跨地点和时区分享最新进展。
- 集成你的所有工具。你可以调取报表，发起会议，提交支持请求等，一切事务均无需离开 Slack。
- 使用工作流程构建器实现日常任务和流程自动化，在更短的时间内完成更多工作。无需编码。
使用 Slack Connect 与合作伙伴更快捷地开展协作
- 通过将顾客、客户和其他业务伙伴等所有人员汇聚在频道中，与各方轻松开展协作。
- 无论团队成员在何处工作，都可以实时发送消息和共享文件，做到全员步调一致。
- 减少受到电子邮件带来的钓鱼和垃圾邮件攻击的风险。
从你喜爱的所有 Slack 功能中获得更多优势
优势对比
免费套餐
消息（90 天历史记录）
边共享屏幕边进行音频和视频对话（最多 30 分钟）
视频剪辑录制（剪辑）
与其他工具的集成（最多 3 个工具）
付费套餐
消息传递（无限）
边共享屏幕边进行音频和视频对话（无限制的群组抱团）
视频剪辑录制（剪辑）
与其他工具的集成（无限）
与外部组织进行协作 (Slack Connect)
利用文档和列表（画板和列表）协同工作并管理项目
实现重复耗时任务的自动化（工作流程构建器）
增强的安全性和数据保护（SSO、DLP 集成等）
特定的合规性支持（HIPAA 支持、电子发现等）
|优势对比
|免费套餐
|付费套餐
无限消息传递
90 天历史记录
无限制
边共享屏幕边进行音频和视频对话
仅限一对一抱团
群抱团
与其他工具的集成
限 10 个应用
无限制
与外部组织进行协作
仅限一对一消息传递
群组外部消息
在文档和列表中建立并管理项目
-
画板和列表
AI 驱动型工作
-
AI 对话摘要、搜索、工作流程生成、每日要点回顾
实现重复耗时任务的自动化
-
工作流程构建器
加强版安全性
-
基于 SAML 的 SSO、SCIM
合规性支持
-
全局留存策略、数据导出、HIPAA 支持等
看看其他客户如何使用 Slack
1所报告的全部数值均为经过风险调整的三年现值。来源：Forrester，“Slack 对于技术团队的总体经济影响”（2020 年）。
2加权平均数。基于 2,707 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2021 年 12 月）。