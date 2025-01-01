使用 Slack 付费套餐成就更多

为什么升级？使用 Slack 付费套餐，可以获得更多功能，建立更完善的 Slack 联系网，甚至实现更多协作。

观看视频

投资团队合作，产生可观回报

  • 338%

    的投资回报率1所报告的全部数值均为经过风险调整的三年现值。来源：Forrester，“Slack 对于技术团队的总体经济影响”（2020 年）。

  • 210 万美元

    通过提高工作效率实现成本大幅节省1所报告的全部数值均为经过风险调整的三年现值。来源：Forrester，“Slack 对于技术团队的总体经济影响”（2020 年）。

  • 85%

    的用户表示 Slack 提升了沟通效率2所报告的全部数值均为经过风险调整的三年现值。来源：Forrester，“Slack 对于技术团队的总体经济影响”（2020 年）。

  • 69%

    的用户依赖 Slack 完成工作2加权平均数。基于 2,707 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2021 年 12 月）。

更加灵活地提高工作效率

  • 你可以发起团队抱团来进行快速对话，也可以录制一段视频剪辑，以便跨地点和时区分享最新进展。
  • 集成你的所有工具。你可以调取报表，发起会议，提交支持请求等，一切事务均无需离开 Slack。
  • 使用工作流程构建器实现日常任务和流程自动化，在更短的时间内完成更多工作。无需编码。

使用 Slack Connect 与合作伙伴更快捷地开展协作

  • 通过将顾客、客户和其他业务伙伴等所有人员汇聚在频道中，与各方轻松开展协作。
  • 无论团队成员在何处工作，都可以实时发送消息和共享文件，做到全员步调一致。
  • 减少受到电子邮件带来的钓鱼和垃圾邮件攻击的风险。

从你喜爱的所有 Slack 功能中获得更多优势

优势对比

免费套餐

消息（90 天历史记录）

边共享屏幕边进行音频和视频对话（最多 30 分钟）

视频剪辑录制（剪辑）

与其他工具的集成（最多 3 个工具）

付费套餐

消息传递（无限）

边共享屏幕边进行音频和视频对话（无限制的群组抱团）

视频剪辑录制（剪辑）

与其他工具的集成（无限）

与外部组织进行协作 (Slack Connect)

利用文档和列表（画板和列表）协同工作并管理项目

实现重复耗时任务的自动化（工作流程构建器）

增强的安全性和数据保护（SSO、DLP 集成等）

特定的合规性支持（HIPAA 支持、电子发现等）

优势对比免费套餐付费套餐

无限消息传递

90 天历史记录

无限制

边共享屏幕边进行音频和视频对话

仅限一对一抱团

群抱团

与其他工具的集成

限 10 个应用

无限制

与外部组织进行协作

仅限一对一消息传递

群组外部消息

在文档和列表中建立并管理项目

-

画板和列表

AI 驱动型工作

-

AI 对话摘要、搜索、工作流程生成、每日要点回顾

实现重复耗时任务的自动化

-

工作流程构建器

加强版安全性

-

基于 SAML 的 SSO、SCIM

合规性支持

-

全局留存策略、数据导出、HIPAA 支持等

请在我们的定价页面查看完整详情

看看其他客户如何使用 Slack

查看所有客户故事

  • Kiva
  • Hearst
  • DevaCurl
  • Intuit
  • Target
  • Lyft

常见问题

很抱歉，不行。Slack 是为团队构建的，因此只有在整个团队都参与进来时才有效。要升级 Slack，你需要一次升级整个工作区。

没有！Slack 随着组织的扩大而增长，因此不必担心频道或团队中人员数量的限制。

团队从免费套餐升级至专业套餐后，即可访问前 12 个月的工作区数据，包括文件、消息和其他内容。

我们在定价页面上提供了每种套餐的详细信息。你也可以联系我们，我们很乐意为你介绍每种套餐，找出适合你的套餐。

是的！请单击此处了解更多信息。

1所报告的全部数值均为经过风险调整的三年现值。来源：Forrester，“Slack 对于技术团队的总体经济影响”（2020 年）。

2加权平均数。基于 2,707 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2021 年 12 月）。