悬挂在彩色桌子和背景上的非写实剪贴板和笔。

在 Slack 中随时掌握任务管理

通过在 Slack 中管理任务和优先级，你可以将每个人都参与进来，逐步推动项目前进。

了解如何使用 Slack 进行任务管理：

集成

一些针对 Slack 的最佳任务管理应用

Slack 集成了各种任务管理应用——从你已使用的应用到可以帮助你的团队保持专注的新应用。这些应用可以向 Slack 发送重要的提醒、最新的通知等，或者使你可以在已与团队开展合作的平台上创建新任务。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
产品页面功能
李慧杰上午 10:15有人注意到详情窗格的加载速度很慢吗？
王乐迪上午 10:17不只是你，我之前也注意到了。
李慧杰上午 10:17有空去调查一下吗？
👍1
Asana应用上午 10:19李慧杰 为你分配了一项任务
王乐迪 | 到期日：2019 年 3 月 17 日
有人注意到详情窗格的加载速度很慢吗？
查看 Asana 中的任务 更多操作…
发送消息至 #产品页面功能
建议的任务管理集成：
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
组织

在一个平台上进行团队沟通

Slack 中的工作在被称为频道的协作空间中进行。与你的任务相关的对话和文件会井井有条地保存在针对该项目或计划的适当频道中，使你可以专注于特定任务并根据需要管理你的时间。

A sample conversation discussing updated tasks
结账功能
魏辉宁上午 9:17我今天再完成几个任务就可以准备好明天的测试版本发布了。
👍2
李慧杰上午 9:29同样。“感谢”页面的设计文件有一个细微的更改。有人能确保它获得更新吗？
张语婷上午 9:30已经可以了！应该在几分钟内完成。
🙌1
测试版应用上午 9:45[已完成] 更新谢谢页面设计
任务已完成
发送消息至 #结账功能
建议频道
什么是频道？

频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。

任务组织
  • 2019 年第 4 季度项目活动

    快速发展的项目会跟踪正在进行的任务的每日签到情况。

  • 结账功能

    对于产品功能等长期项目，大型团队会依靠中央频道来参与完成。

建议频道
什么是频道？

频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。

任务组织
  • 2019 年第 4 季度项目活动

    快速发展的项目会跟踪正在进行的任务的每日签到情况。

  • 结账功能

    对于产品功能等长期项目，大型团队会依靠中央频道来参与完成。

可见性

在一个平台上进行团队沟通

Slack 中的工作在被称为频道的协作空间中进行。与你的任务相关的对话和文件会井井有条地保存在针对该项目或计划的适当频道中，使你可以专注于特定任务并根据需要管理你的时间。

A sample conversation discussing front end engineering tasks
前端团队
杜子杰上午 10:00今天，我的工作内容是：
> CSS 清理任务
> 购物车程序错误
我卡在了以下步骤中：
> 冬季促销页面更新（需要最终副本）
🔴1
魏辉宁上午 10:02我今天一整天都在忙着 #feat-checkout 任务。
👍1
张语婷上午 10:03同样。推迟 #proj-promo-codes-19 的任务，以便为明天的发布做准备。
👍1
发送消息至 #前端团队
优先级

平衡授权和截止日期

Slack 中的协作是实时发生的——你可以在对话流程中找到支持或委托任务。当这些对话在频道中进行时，你可以将工作重点仅放在需要关注的任务和工作上。

A sample conversation discussing how to action on an issue
结账诊断
朱秀雯下午 4:30我收到了很多关于两个不同问题的凭证，它们可能是相关的：
1.“编辑购物车”按钮对某些用户无效。
2.购物车在付款屏幕上显示的项目不正确。
李慧杰下午 4:31同意，@蒋海征。感谢参与。有人可以调查一下第一个问题吗？或者在思傅需要的时候帮助一下他？
1
王乐迪下午 4:34我可以提供帮助。如果你需要关于 @蒋海征 的任何内容，请告诉我
发送消息至 #结账诊断
常见问题

你可以使用 Slack 来满足你所有的任务管理需求。从任务提醒到用于项目更新的专用频道，再到流畅的团队协作，Slack 可帮助你不错过任何任务或截止日期。通过与 Asana、Wrike 和 Monday.com 等数千种工具的集成，进一步在 Slack 这个工作效率管理平台上轻松管理每项任务。

以下是在 Slack 中创建和分配任务的方法：
1.与 Asana、Trello 或 Jira 等应用集成。
2.设置应用后，你便可以从任何频道或私信添加或更新任务。
3.无需离开 Slack 工作区，即可创建任务并将任务分配给团队成员，以及将任务状态标记为完成。

你可以使用 Slack 来创建所有任务列表！了解更多有关如何保存消息以供稍后查看、钉选消息以及与任务管理应用集成等信息。