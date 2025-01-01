你可以使用 Slack 来满足你所有的任务管理需求。从任务提醒到用于项目更新的专用频道，再到流畅的团队协作，Slack 可帮助你不错过任何任务或截止日期。通过与 Asana、Wrike 和 Monday.com 等数千种工具的集成，进一步在 Slack 这个工作效率管理平台上轻松管理每项任务。