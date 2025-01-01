集成
一些针对 Slack 的最佳任务管理应用
Slack 集成了各种任务管理应用——从你已使用的应用到可以帮助你的团队保持专注的新应用。这些应用可以向 Slack 发送重要的提醒、最新的通知等，或者使你可以在已与团队开展合作的平台上创建新任务。
组织
在一个平台上进行团队沟通
Slack 中的工作在被称为频道的协作空间中进行。与你的任务相关的对话和文件会井井有条地保存在针对该项目或计划的适当频道中，使你可以专注于特定任务并根据需要管理你的时间。
频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。
2019 年第 4 季度项目活动
快速发展的项目会跟踪正在进行的任务的每日签到情况。
结账功能
对于产品功能等长期项目，大型团队会依靠中央频道来参与完成。
可见性
在一个平台上进行团队沟通
Slack 中的工作在被称为频道的协作空间中进行。与你的任务相关的对话和文件会井井有条地保存在针对该项目或计划的适当频道中，使你可以专注于特定任务并根据需要管理你的时间。
优先级
平衡授权和截止日期
Slack 中的协作是实时发生的——你可以在对话流程中找到支持或委托任务。当这些对话在频道中进行时，你可以将工作重点仅放在需要关注的任务和工作上。
常见问题
你可以使用 Slack 来满足你所有的任务管理需求。从任务提醒到用于项目更新的专用频道，再到流畅的团队协作，Slack 可帮助你不错过任何任务或截止日期。通过与 Asana、Wrike 和 Monday.com 等数千种工具的集成，进一步在 Slack 这个工作效率管理平台上轻松管理每项任务。
以下是在 Slack 中创建和分配任务的方法：
1.与 Asana、Trello 或 Jira 等应用集成。
2.设置应用后，你便可以从任何频道或私信添加或更新任务。
3.无需离开 Slack 工作区，即可创建任务并将任务分配给团队成员，以及将任务状态标记为完成。
你可以使用 Slack 来创建所有任务列表！了解更多有关如何保存消息以供稍后查看、钉选消息以及与任务管理应用集成等信息。