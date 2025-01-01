拨动开关，聚集在一起。
抱团就在 Slack 中进行。即时发起音频或视频通话，还可以共享屏幕，让你在现有工作空间中高效协作、事半功倍。
37%
使用“抱团”的团队的工作效率提高幅度*
笔记自动生成，省心省力。
Slack 中的 AI 帮你自动记录会议内容，让你专注对话本身。抱团结束后，重点内容、行动项目以及发言人等信息都会整理得井井有条，帮助团队始终步调一致。
让对话更生动。
表情回复。丰富多彩的背景。令人愉悦的效果。在抱团中，团队成员可以表达自己，让团队更好地凝聚在一起。
在抱团中分享，就会保存在 Slack 中。
抱团期间分享的链接、文件和消息都会在抱团结束后自动保存，因此你的团队可以随时查看这些参考信息。
“抱团让协作更加灵活高效，我们可以随时上线解决各种挑战，创新速度也快了很多。”
常见问题
抱团非常适合非正式的在线会议或临时的协作会议。你可以发起抱团来迅速提出问题、开始头脑风暴、解决问题，或者一起制作幻灯片或文档。
所有抱团都是从纯语音对话开始的。如果想与团队进行更深层次的协作，也可以在讨论或会议过程中打开视频，分享屏幕，在抱团消息列中发送消息，以及使用有趣的回复。
所有抱团都是从你原本在开展工作的位置（在频道或私信中）发起。只需单击对话标题中的耳机图标，即可与你的团队发起抱团。
抱团可以在台式电脑、手机和 iPad 上进行，因此无论你在哪里工作，都可以发起（或加入）抱团。
使用免费版 Slack，抱团人数最多只能有 2 人，且时长限制为 30 分钟。使用付费版 Slack，可以享有无限制的群组抱团。要了解更多信息，请访问我们的定价页面。
当抱团中有人打开 AI 笔记功能时，你会收到通知。一则通知会持续显示，直到抱团结束或者有人停止或取消了 AI 笔记。如果抱团中没有人打开 AI 笔记功能，AI 绝不会在抱团中记笔记。
召开抱团的频道或私信 (DM) 中的人可以查看 AI 笔记画板。包含 AI 笔记的画板可以像任何 Slack 画板一样，共享到其他对话。转录嵌入到笔记画板中，对画板拥有访问权限的人可以查看，但转录不会显示在搜索结果中。
可以。AI 笔记在 iOS 和 Android 平台上均受支持。