所有抱团都是从你原本在开展工作的位置（在频道或私信中）发起。只需单击对话标题中的耳机图标，即可与你的团队发起抱团。

抱团可以在台式电脑、手机和 iPad 上进行，因此无论你在哪里工作，都可以发起（或加入）抱团。