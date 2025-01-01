为工作打造数字优先的生态系统

将你的对话与你用以完成工作的工具和服务联系起来。Slack 平台团队凭借 2,500 多个应用和一个强大的 API，与全球合作伙伴和开发人员协作开发应用和集成，以此提升你的工作效率，实现日常琐碎任务的自动化，并为你在 Slack 中的对话提供背景信息。

我们的合作伙伴包括全球最大的 SaaS 公司和 1000 多款改变未来工作面貌的产品。

你可以通过 Slack Marketplace 访问数以千计的应用，以此拓展你的 Slack 团队的工作能力。

Slack 基金是一个风险投资基金，投资于创业者并与之合作，携手创造出下一批卓越的软件公司。