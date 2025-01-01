提升工作生活的简便性、愉悦性和成效性。
Slack 是一个由 AI 驱动的平台，能够将你所有的对话、应用和客户集中到一个地方。在全球范围内，Slack 正在帮助各种规模的企业发展壮大并显著提升工作效率。
Salesforce 于 2021 年收购 Slack。
20 万以上
付费
客户
77
财富 100 强企业
使用 Slack
150+
国家拥有
Slack 的日活跃用户
为工作打造数字优先的生态系统
将你的对话与你用以完成工作的工具和服务联系起来。Slack 平台团队凭借 2,500 多个应用和一个强大的 API，与全球合作伙伴和开发人员协作开发应用和集成，以此提升你的工作效率，实现日常琐碎任务的自动化，并为你在 Slack 中的对话提供背景信息。
我们的合作伙伴包括全球最大的 SaaS 公司和 1000 多款改变未来工作面貌的产品。
你可以通过 Slack Marketplace 访问数以千计的应用，以此拓展你的 Slack 团队的工作能力。
Slack 基金是一个风险投资基金，投资于创业者并与之合作，携手创造出下一批卓越的软件公司。
