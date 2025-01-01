提升工作生活的简便性、愉悦性和成效性。

Slack 是一个由 AI 驱动的平台，能够将你所有的对话、应用和客户集中到一个地方。在全球范围内，Slack 正在帮助各种规模的企业发展壮大并显著提升工作效率。

Salesforce 于 2021 年收购 Slack。

  • 20 万以上

    付费
    客户

  • 77

    财富 100 强企业
    使用 Slack

  • 150+

    国家拥有
    Slack 的日活跃用户

AmeritradeTargetUberOne MedicalEtsyU.S. Department of Veteran AffairsIntuitExpediaAirbnb

为工作打造数字优先的生态系统

将你的对话与你用以完成工作的工具和服务联系起来。Slack 平台团队凭借 2,500 多个应用和一个强大的 API，与全球合作伙伴和开发人员协作开发应用和集成，以此提升你的工作效率，实现日常琐碎任务的自动化，并为你在 Slack 中的对话提供背景信息。

我们的合作伙伴包括全球最大的 SaaS 公司和 1000 多款改变未来工作面貌的产品。

你可以通过 Slack Marketplace 访问数以千计的应用，以此拓展你的 Slack 团队的工作能力。

Slack 基金是一个风险投资基金，投资于创业者并与之合作，携手创造出下一批卓越的软件公司。

关于我们以及加入我们

我们坚守自身使命，致力于从我们自己的公司开始改善人们的工作生活。我们正在建立值得信赖的平台和产品——以及一个强大的多样化团队，团队成员充满好奇心，富有创造力，对工作生活拥有无限的热情和期待，并时刻不忘互相支持，同舟并济。

招贤纳士 Slack 提供多样性的机遇，提升员工工作生活的简便性、愉悦性和成效性。

Slack 慈善旨在增加技术领域中历来代表名额不足的个人的数量。

全球办事处

我们的 Slack 和 Salesforce 办公室遍布世界各地！如需查询所有 Salesforce 办公室，请访问 Salesforce.com

Slack 新闻

欲悉更能多公司新闻，请 访问我们的新闻编辑室

Slack UX 与 Salesforce 客户关系管理集成的图像
博客

重新构想 Slack 中的客户关系管理：客户数据以对话形式呈现

Slack 在 2025 年 Dreamforce 大会上最新创新成果的博客文章主视觉图
博客

重磅推出代理级操作系统：Slack 如何重塑 AI 时代下的办公模式

博客

释放对话的力量：Slack 的新平台如何助推代理时代

Slack 中的 Agentforce：UI 元素
博客

Agentforce：现由 Slack Data 和 Slack Actions 提供技术支持

