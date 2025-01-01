如果管理客户数据就像进行对话一样简单会怎样？

上周，我们发布了新一代 Salesforce 体验——由 AI 代理驱动，针对不同业务线定制，并在 Slack 中原生交付。对于销售团队而言，这意味着减少管理数据的时间，将更多时间投入到建立关系中。对于员工服务而言，AI 将直接参与一线支持，以更快地解决请求。通过将 Slack 作为 Salesforce 的对话式界面，你最关键的企业数据就在工作环境中与你相遇。

长期以来，技术一直要求我们使用其语言沟通——填写表单、在标签间切换、浏览复杂的界面以及手动传输数据。如今，得益于 AI，技术终于能说我们的语言。这也正是我们重新构想工作方式本质的原因——从每个企业的核心：客户关系管理开始。通过赋予 Salesforce 对话能力，我们打造了一个统一平台，让团队、数据和 AI 即时协同工作，推动业务发展。以下是具体方法。

你的客户关系管理现已在 Slack 中

Slack 是你进行协作、跨企业应用搜索以及利用 AI 自动化工作的平台。现在，我们将这种强大的功能延伸到你的客户数据，让客户关系管理无缝融入团队日常工作，消除频繁切换上下文的麻烦。

全新的 原生 Salesforce 应用 是你的指挥中心，固定在 Slack 侧边栏。你可以在此一站式搜索记录、接收重要提醒、查看 Salesforce 列表并实时更新记录，将多步骤的客户关系管理任务转化为即时行动。而通过在 Slack 中直接嵌入的 Tableau Next 实时数据，你可以在工作流程中轻松查看可共享的交互式关键指标视图，实现前所未有的高效响应。

Salesforce 应用 Salesforce 频道 将对话直接关联到客户数据。团队在此拥有专属协作空间，可全面掌握当前客户或项目信息，从而更快做出更明智的决策。通过 AI 驱动生成的 Slack 相关对话摘要在每个 Salesforce 频道中集中显示，你能够轻松掌握与客户或项目相关的所有最新活动。

Agentforce 通过自主 AI 代理加入对话，在 Slack 中与你协同工作。不妨把 Agentforce 想象成你最聪明的队友，它了解你的整个业务。借助对 Salesforce 数据可信、安全的访问以及对话中的上下文，这些代理可以为你提供建议并采取行动。代理帮助每位员工更高效、更快速地工作——所有操作都基于完整且可搜索的数据和讨论历史记录。

在工作中寻找答案不应该像寻宝游戏一样费力， Agentforce 频道专家 确保绝不会如此。它直接嵌入 Slack 频道，依托实时 Slack 搜索和你选择关联的文档，充当一个随时在线的队友，即刻提供个性化解答。无论是人力资源、IT 还是销售团队，所有团队都能迅速获得答案，无需翻查文档或等待同事回复。通过频道专家，每个频道都化身为动态、可交互的知识中心，让团队更快行动，同时让专家专注于更具战略性的工作。频道专家现已面向 Slack 中的 Agentforce 客户开放，仅需几次点击即可添加到任意频道。

“我们的目标是让 100% 的销售人员无需在我们的客户关系管理系统中直接输入数据，只需通过在 Slack 中部署的代理进行交互。” Vercel 首席运营官 Jeanne Grosser

凭借这些强大功能，跨职能团队能够获得所需的一切，重塑运营模式，并针对业务线定制专属体验。

Slack 中的 Agentforce 销售

Agentforce 将销售流程从一系列分散的任务，转变为一个实时对话式的增长引擎。

管理你的业务资源。 销售代表无需处理积压的会议记录，只需在每次会议结束后，通过任意设备，向其销售代理发出指令，即可更新销售管道。当客户关系管理变得如此轻松时，代表们就能腾出更多时间专注于他们最擅长的领域：销售。

打破部门壁垒，团队协作销售。 在专属的业务机会频道中，整个团队可围绕一个共享的客户视角共同制定交易策略。Agentforce 会参与其中，立即呈现洞察，帮助整个团队共同作出更聪明、更快速的决策。

实时精准指导。 管理者可以浏览团队的账户列表，并让 Agentforce 总结进展或标记存在风险的交易。这使管理者能够实时掌握业务动态，在团队协作现场即时提供精准指导，而不是事后再干预。

当客户关系管理智能而自然地融入日常讨论时，销售组织将变得联系更紧密、更具洞察力，并能更快地赢得客户。

Slack 中的 Agentforce IT 和人力资源服务管理

卓越的工作始于卓越的员工体验。但在很多情况下，获得内部支持却像是在门户网站和工单系统中穿越迷宫。我们致力于通过单一智能的入口对该模式进行现代化改造，让所有员工，无论需要 IT 还是人力资源支持，都能直接在 Slack 中完成。

为员工提供零摩擦的即时帮助。 Agentforce 充当支持的第一道防线，能够通过简单对话即时解决常见请求，如密码重置或引导新员工完成入职流程。员工无需离开工作流程即可获得即时解答。

将 IT 和人力资源团队从工单队列中解放出来，投入战略性工作。 通过自动化处理高频请求，支持团队得以专注于战略性工作。当需要人工专业知识时，专家们可以在专用频道中群力处理复杂问题，如事故或紧急薪资问题。Agentforce 会通过调取过去类似问题的解决方案提供帮助，并将解决摘要直接记录到系统中。

通过用单一对话式界面取代笨重的门户网站，你可以打造流畅的员工体验，并让支持团队专注于更具影响力的工作，从而保持整个组织的高效运作。

为何重要

将客户关系管理和 AI 融入自然对话流程，能消除因频繁切换上下文而带来的工作效率损耗。这种统一的原生体验，是将洞察转化为行动的最快途径。由于 Agentforce 能在团队对话的上下文中访问 Salesforce 数据，你不仅能查看信息，还能直接采取智能行动——所有操作都在团队现有工作环境中完成。

这种全新的工作方式将显著提升你对关键技术投资的回报率。当客户关系管理轻松融入日常工作中后，你将获得推动业务发展所需的优质数据，从而将整个组织的绩效提升到新的水平。

拉近团队与客户的距离

Salesforce 体验现已在 Slack 中陆续推出，Slack 中的 Agentforce 销售以及 Slack 中的 Agentforce IT 和人力资源服务管理现已可用。

准备好拉近对话与行动之间的距离了吗？观看我们的演示或联系我们的销售团队，立即开始体验吧。